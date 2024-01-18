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Палеха, очень вкусная домашняя еда, очень приветливое и заботливое отношение (Наталья Александровна, Татьяна, Елена, Настя). Сам поход очень насыщенный и интересный, какие красивые места нашей средней полосы! Как туристы, которые впервые в походе (до этого отдыхали в основном на заграничных курортах с размещением в отелях как правило 5*) не испытали никакого дискомфорта. Благодаря хорошей организации, опытному руководителю похода Алексею, столь удачно сложившейся группе замечательных людей, и сопутствующей очень тёплой погоде - купались в озёрах и реке, а также прекрасным сильным красивым лошадям тур прошёл на "отлично", и показалось, что быстро закончился))) Было грустно уезжать… И ещё, Шуя - очень красивый старинный город, в ожидании поезда успели погулять. Очень рекомендую этот тур. Всем огромное спасибо!!! В надежде ещё раз поехать. Юлия, спасибо за тур!