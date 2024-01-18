Познавательные туры на природе в Иваново

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Иваново, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
«Посещение мемориального и природного музея-заповедника А»
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900 за человека
Конное путешествие в край лесных озер
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конное путешествие в край лесных озер
Начало: п. Палех
«Маршрут проходит по живописным лесам, озерам, рекам, Вас ждет рыбалка и песчаные пляжи, грибы и ягоды»
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
33 000 за человека
Рождественская сказка в Сосновом Бору
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
«Золотистый свет луны, ажурные мохнатые снежинки, тихо падающие за окном — магия природы ждет Вас в нашей праздничной программе»
6 янв в 10:00
от 23 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Все четко, и по времени.
  • О
    Олег
    31 августа 2023
    Конное путешествие в край лесных озер
    Тур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошо узнали Ивановскую область, людей
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    которые там живут. Лошадки хорошие, но требуется некоторый опыт верховой езды и определенная физическая выносливость для того чтобы тур доставил удовольствие.

    Тур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошоТур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошо
  • О
    Олег
    31 августа 2023
    Конное путешествие в край лесных озер
    Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.
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  • М
    Марина
    23 августа 2023
    Конное путешествие в край лесных озер
    Пишу от обоих туристов. Поездка "Конное путешествие в край лесных озер" очень понравилась. Гостеприимная встреча и размещение, отличный трансфер от/до
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    Палеха, очень вкусная домашняя еда, очень приветливое и заботливое отношение (Наталья Александровна, Татьяна, Елена, Настя). Сам поход очень насыщенный и интересный, какие красивые места нашей средней полосы! Как туристы, которые впервые в походе (до этого отдыхали в основном на заграничных курортах с размещением в отелях как правило 5*) не испытали никакого дискомфорта. Благодаря хорошей организации, опытному руководителю похода Алексею, столь удачно сложившейся группе замечательных людей, и сопутствующей очень тёплой погоде - купались в озёрах и реке, а также прекрасным сильным красивым лошадям тур прошёл на "отлично", и показалось, что быстро закончился))) Было грустно уезжать… И ещё, Шуя - очень красивый старинный город, в ожидании поезда успели погулять. Очень рекомендую этот тур. Всем огромное спасибо!!! В надежде ещё раз поехать. Юлия, спасибо за тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
  2. Конное путешествие в край лесных озер
  3. Рождественская сказка в Сосновом Бору
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  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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