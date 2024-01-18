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Авторский тур
4 дня
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
«Посещение мемориального и природного музея-заповедника А»
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конное путешествие в край лесных озер
Начало: п. Палех
«Маршрут проходит по живописным лесам, озерам, рекам, Вас ждет рыбалка и песчаные пляжи, грибы и ягоды»
12 авг в 10:00
22 авг в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождественская сказка в Сосновом Бору
Начало: Москва, метро Новогиреево
«Золотистый свет луны, ажурные мохнатые снежинки, тихо падающие за окном — магия природы ждет Вас в нашей праздничной программе»
6 янв в 10:00
от 23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ООлег31 августа 2023Тур оказался очень интересным, маршрут хорошо продуман. Места стоянок все были разные. По пути следования хорошо узнали Ивановскую область, людей
- ООлег31 августа 2023Очень радушные хозяева, видно что давно занимаются организацией таких туров.
- ММарина23 августа 2023Пишу от обоих туристов. Поездка "Конное путешествие в край лесных озер" очень понравилась. Гостеприимная встреча и размещение, отличный трансфер от/до
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Природа и пейзажи»
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Сейчас в Иваново в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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