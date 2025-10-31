читать дальше

незаметно под душевную музыку (настоящие редкие пластинки!), тепло от русской печи и очаровательной хозяйки Екатерины, которая и покажет, и поможет, и вообще прекрасный собеседник. Нас было четверо, все далеко не дети, но остались очень довольны, да ещё и увезли с собой по 2 домика, которые найдут свое место под новогодней ёлкой. Однозначно рекомендуем и собираемся за летними домиками.