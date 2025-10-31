Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Изборске, цены от 1867 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 октября 2025
    Забрать домик из деревни
    Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для проведения мастер-класса с настоящей
    читать дальше

    русской печью, что создало особую атмосферу мероприятию. Музыкальное сопровождение мероприятия -пластинки на проигрывателе создали дополнительную душевную атмосферу. Чаепитие с домашними творожными кексами стало вишенкой на торте. Рекомендую мастер-класс однозначно, окунуться в такую атмосферу стоит всем туристам ❤️

    Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для
  • К
    Ксения
    9 октября 2025
    Забрать домик из деревни
    Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой на память частичку с Псковской земли ❤️
    Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было очень приятно находится в
    читать дальше

    этом месте и не только заниматься творчеством, но и наслаждаться местом. Получилось у всех от 10 до 77 лет. Екатерина помогала в трудных моментах "полёта фантазии" участников мастер-класса. Отдельное спасибо за чай с кексиками.

    Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. БылоСпасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. БылоСпасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было
  • А
    Александра
    21 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень понравилось. Забрали в итоге
    читать дальше

    с собой мини деревню из деревянных домиков, будет вещественная память об этих гостеприимных краях. Мастерская наполнена множеством интересных хендмейдов этнического характера: деревянные скульптуры, домотканые коврики, всевозможная утварь и даже русская печка. Приятны бонусом были свежие кексики от хозяйки. Атмосфера вдохновила на творчество 🎨

    Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень
  • О
    Оксана
    14 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Прекрасно проведенное время!
    Душевная обстановка, хороший учитель!
    Что еще нужно для путешествия?
    Благодарю за мастер класс!
    Прекрасно проведенное время!
  • М
    Мария
    6 июля 2025
    Забрать домик из деревни
    Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую этот мастер-класс. И взрослым и детям. Побольше таких мероприятий в регионах ❤️
    Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. ВремяОчень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. ВремяОчень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. ВремяОчень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время
  • И
    Инна
    10 июня 2025
    Забрать домик из деревни
    Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень понравилось. При этом результатом
    читать дальше

    довольна даже не умеющая рисовать я. 😉
    Большое спасибо Катерине за гостеприимство, понятные пошаговые объяснения, продуманную организацию процесса, терпение, поддержку и теплую творческую атмосферу! 🌞
    Отдельного упоминания заслуживают деревенский дом с настоящей печью (двумя печами)), в котором проходит мастер-класс, вкусные кексики, кофе и чай. 🧁
    В общем, мастер-класс понравился, рекомендую, буду рада вернуться еще раз - за зимними домиками и маяком. 😌

    Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам оченьЭто правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам оченьЭто правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам оченьЭто правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам оченьЭто правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень
  • П
    Павленко
    17 мая 2025
    Забрать домик из деревни
    Второй раз посещаем этот замечательный мастер-класс. Он отличается тематикой от зимних домиков, замечательная обстановка мастер-класса, общение с Екатериной, прекрасное музыкальное
    читать дальше

    сопровождение - всё настраивает на творчество! Получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем, даже тем, кто не умеет рисовать. Вы останетесь довольны и самим процессом, и результатом!

    Второй раз посещаем этот замечательный мастер-класс. Он отличается тематикой от зимних домиков, замечательная обстановка мастер-класса, общение
  • Д
    Денис
    1 мая 2025
    Забрать домик из деревни
    Прекрасная Екатерина и прекрасный вечер. Благодарим
    Прекрасная Екатерина и прекрасный вечер. Благодарим
  • В
    Вероника
    16 января 2025
    Забрать домик из деревни
    Екатерина Сергеевна создает прекрасную спокойную и уютную атмосферу для творчества. Самые теплые воспоминания, которые мы увезли с собой в виде
    читать дальше

    домиков. Красивая палитра сложных цветов, отличные получились домики, с которыми справились и дети. Мастер-класс задал нам настроение на весь день, с чаепитием со вкусными рукотворными кексами. Очень рекомендую!

  • В
    Вадим
    5 января 2025
    Забрать домик из деревни
    Все просто прекрасно
    Мастер-класс подойдет как взрослым так и детям
    Атмосфера, локация - всё располагает к творчеству
    Настоятельно рекомендую
  • П
    Павленко
    14 декабря 2024
    Забрать домик из деревни
    Чудо-домики - это просто сказка! По отзывам знали, что это интересно, но все равно не думали, что настолько! Время пролетело
    читать дальше

    незаметно под душевную музыку (настоящие редкие пластинки!), тепло от русской печи и очаровательной хозяйки Екатерины, которая и покажет, и поможет, и вообще прекрасный собеседник. Нас было четверо, все далеко не дети, но остались очень довольны, да ещё и увезли с собой по 2 домика, которые найдут свое место под новогодней ёлкой. Однозначно рекомендуем и собираемся за летними домиками.

  • М
    Мария
    23 октября 2024
    Забрать домик из деревни
    Были в гостях у Екатерины с детьми на каникулах. Увезли с собой не только домики, но и много впечатлений, приятных
    читать дальше

    воспоминаний, аромат деревни. Сам процесс был интересен, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем включить в свою программу между посещением исторических мест такой чудесный мастер-класс

  • М
    Мария
    20 октября 2024
    Забрать домик из деревни
    Отличный мастер-класс
    Очень уютная творческая атмосфера:)
    Время пролетело незаметно
    Кексики божественные)
  • В
    Валерия
    19 сентября 2024
    Забрать домик из деревни
    Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍
    Посещали с семьей, понравилось всем и домики получились у всех! Все легко, понятно, а самое
    читать дальше

    главное - очень интересно. Очень необычный опыт, точно стоит попробовать.
    Цвета, декор для домиков - все можно выбрать самому и прийти уже с готовой идеей для помощи в ее воплощении.
    Кексики с чаем - отдельный восторг, уехали с потрясающими впечатлениями, готовыми домиками и желанием вернуться!

    Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍
  • Н
    Николай
    15 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время! Я был с женой и дочкой 12 лет. Мы ни разу не художники, но 2 часа пролетели незаметно и домики получились красивые и у каждого свои. Вспоминаем о встрече с теплотой. Еще раз спасибо!
  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Забрать домик из деревни
    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
    читать дальше

    домики- очень увлекательное занятие. Муж, сын, дочь и я целиком погрузились в работу. Три часа пролетели незаметно. Екатерина подробно объясняла каждый этап работы. По окончании мастер-класса наш ждал приятный бонус: чашка чая с очень вкусным кексом, приготовленным заботливой хозяйкой. И собственная небольшая деревушка, из восьми чудесных домиков, созданных своими руками осталась нам на память об этом чудесном мастер-классе!

    Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором
  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни».
    Мы все - и дети, и взрослые
    читать дальше

    - остались очень довольны. Мастер-класс был отлично продуман и подготовлен организатором и прошел в душевной, вдохновляющей атмосфере. Катерина подробным образом всё показывала и объясняла.
    Однозначно можем рекомендовать этот мастер-класс всем, кому интересно рукоделие и творчество, а также тем, кто хочет почувствовать самобытный дух русской деревни.

  • А
    Анна
    24 июля 2024
    Забрать домик из деревни
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
    Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетелиМы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя Русь без тоски: Изборск
  2. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
  3. Забрать домик из деревни
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в декабре 2025
Сейчас в Изборске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1867 до 5000. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 135 ⭐ отзывов, цены от 1867₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль