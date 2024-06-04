Экскурсии в Изборскую крепость

Найдено 3 экскурсии в категории «Изборская крепость» в Изборске, цены от 1 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670 за всё до 6 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340 за человека
Треккинг по Изборско-Мальской долине
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    4 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
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    началу маршрута, а потом мы идем по холмам и лесам в сторону Изборской крепости, по дороге встречая храмы, ручьи, пряничный домик😄 и так далее. Я волновалась, смогут ли дети 12, 14 и 16 лет осилить. Осилили) Все сказали, что к концу путешествия будто прошло несколько недель. У меня было такое ощущение. Как будто прошли через время) Очень необычный опыт - я рада, что мы его получили) Данил очень приятный рассказчик, ненавязчивый, информации достаточно. Не много и не мало. Она и не нужна в большом количестве. Суть экскурсии - природа и ощущение причастности к большой истории нашей границы последние 800 лет. В общем, мы попали в Белогорье😀 Strongly recommended.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.
    Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местамИнтересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Огромное спасибо Алёне за экскурсию 🌸🌸🌸 Увлекательная прогулка, исторические факты без перегрузки, захватывающие виды🌳🌳🌳 Вся семья осталась очень довольна🤗 Всем, кто приезжает в Изборск, рекомендуем от души 🫶🏻
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень душевная и познавательная прогулка.
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
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    4 часа мы увидели и все природно-ландшафтные местные красоты до которых сами точно не добрались бы: живописные ключи, водопадики, ручейки, горы и равнины, дикие яблоневые лесные сады, которые сейчас как раз все в цвету, потрогали разные виды известняка, из которого строилось большинство сооружений, узнали кучу исторических, географических и климатических фактов, рассмотрели вблизи древние храмы. Было очень познавательно интересно, комфортно и разносторонне. Спасибо большое! Всем рекомендую!

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Спасибо за экскурсию, было ветрено, но увлекательно. Были с детьми 8 и 12 лет. Не утомились)
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Увлекательная прогулка в Изборске в компании Даниила прошла замечательно! Интересный маршрут, живописные пейзажи, интерактив для детей-все было прекрасно! Большое спасибо за этот день!
  • Н
    Надежда
    15 ноября 2023
    Треккинг по Изборско-Мальской долине
    Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Изборская крепость»

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Сколько стоит экскурсия по Изборску в июне 2024
Сейчас в Изборске в категории "Изборская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 1 340 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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