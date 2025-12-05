Мои заказы

Музей-заповедник «Изборск» – экскурсии в Изборске

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник «Изборск»» в Изборске, цены от 1867 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Пешая
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Авторское чаепитие в музее изборского пряника
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 декабря 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Данил, словно сквозь машину времени пришедший из Древней Руси, окунул меня и моих друзей в чудесное место, называемое Изборском. Прекрасная
    неторопливая прогулка по атмосферным местам, сопровождаемая историческими фактами, легендами, открывшая нам всю неземную красоту монастырей, холмов, долины, балок, водопадов, песнь летящих лебедей-крикунов. Этот чудесный день навсегда останется в наших сердцах!

  • С
    Светлана
    22 ноября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Всем, кто хочет знать «откуда есть пошла земля русская», поможет прекрасный гид Даниил, который прекрасно осведомлён об этом.
    Изборск лучше посетить в будни, когда обилие пёстрых туристов не нарушает строгости тысячелетнего ландшафта. .
  • И
    Иван
    19 ноября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! И взрослые и наши дети 11 и 13 лет в полном восторге! Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Получили большое удовольствие от экскурсии.
  • Е
    Елена
    28 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Вот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))

    Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам!
    Уже хочется приехать сюда снова!
  • Ю
    Юлия
    25 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо огромное Данилу за проведённое с нами время и погружение в историю Изборска. Мы получили колосальное удовольствие от самого Изборска и от исторических фактов, которые узнали от нашего гида.
  • С
    Сергей
    19 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Выражаем слова благодарности Даниле за увлекательнейшее путешествие по старинному городу Изборску, наполненному духом Древней Руси, за его очень интересный рассказ
    о нелегкой жизни наших предков, наполненной мужеством и отвагой при защите передовых рубежей нашей Родины. Очень грамотный, эрудированный и обаятельный организатор, уважающий исторические ценности нашего государства, коммуникабельный и общительный. Своими рассказами умеет увлечь слушателей так, что как будто на яву ощущаешь себя в то, очень непростое и тревожное время. Желаем Вам, Данил, удачи и дальнейших творческих успехов на этом благородном и очень важном поприще. Вы молодец!

  • Г
    Галина
    12 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Данил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много исторических фактов. Экскурсия была очень интересная и познавательная
  • М
    Мария
    5 октября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Нас было трое, в том числе ребенок 11 лет, который не выпускает телефон из рук. Интересно было всем! Комфортный маршрут, доброжелательная атмосфера, прекрасные виды.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Нам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время рассказа и никто никуда не торопится, это очень приятно! Спасибо, Данил!
  • Е
    Егор
    4 сентября 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прошлись с Данилой по окрестностям Изборска и нам очень понравилось. Приятный рассказчик и человек. Время пролетело незаметно даже для самого гида, так как мы даже немного превысили регламент в увлекательном разговоре.
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Были с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и весёлый человек. С ней
    было легко и приятно общаться. Прекрасный круговой маршрут вокруг древней крепости, в который встроено посещение Словенских ключей, Городищенского озера, древнего Труворова городища и маленькой уютной церкви Николая Чудотворца. За время, проведенное с Алёной, мы узнали очень много нового об истории одного из древнейших городов (сейчас деревушка) Древней Руси, а также успели насладиться прохладой святых ключей, полюбоваться прекрасными лебедями, забраться на стену Изборской крепости, спуститься с подземелье, оценить стратегические хитрости древних славян, восхититься красотой русской природы, вспомнить сцены из советских фильмов, снимавшихся в этих удивительно живописных местах, оценить, насколько реально было существование Трувора, увидеть знаменитый крест и даже поставить свечи за здравие родных в одном из самых крохотных храмов России, приписанном, кстати, к Псково-Печерскому монастырю, последнему оплоту православия! Нам всё очень понравилось, слушали, затаив дыхание, все два с лишним часа.

  • Е
    Елена
    27 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!
  • А
    Анастасия
    25 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Потрясающие впечатления. Были до этого зимой на автобусной экскурсии Псков-Изборск-Печоры. И больше всего захотелось вернуться именно в Изборск. Спасибо Данилу
    за увлекательный рассказ об этих местах. Больше всего понравилось что экскурсия не была перегружена датами и событиями. Мы много узнали о жизни и быте Изборска и полюбовались великолепной природой.

  • Э
    Элеонора
    19 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Однозначно рекомендую! Очень интересно!
  • н
    наталья
    12 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Огромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело. С удовольствием рекомендуем Гида.
  • С
    Светлана
    7 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Благодаря Даниле мы познакомились с историей и современной жизнью Изборска, посмотрели Труворово городище и Словенские ключи, полюбовались прекрасными видами. Экскурсия была насыщенной и живой, Данил вел диалог, а не просто рассказывал. Нам очень понравилось! Благодарим за великолепную экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Спасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Очень интересная экскурсия и маршрут.
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Прекрасный! Надеемся еще увидимся и послушаем замечательную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Музей-заповедник «Изборск»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг по Изборско-Мальской долине
  2. Древняя Русь без тоски: Изборск
  3. Авторское чаепитие в музее изборского пряника
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Труворово городище
  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в декабре 2025
Сейчас в Изборске в категории "Музей-заповедник «Изборск»" можно забронировать 3 экскурсии от 1867 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Музей-заповедник «Изборск»», 138 ⭐ отзывов, цены от 1867₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль