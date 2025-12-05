Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 декабря 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДанил, словно сквозь машину времени пришедший из Древней Руси, окунул меня и моих друзей в чудесное место, называемое Изборском. Прекрасная
- ССветлана22 ноября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеВсем, кто хочет знать «откуда есть пошла земля русская», поможет прекрасный гид Даниил, который прекрасно осведомлён об этом.
Изборск лучше посетить в будни, когда обилие пёстрых туристов не нарушает строгости тысячелетнего ландшафта. .
- ИИван19 ноября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПрекрасная экскурсия! Большое спасибо! И взрослые и наши дети 11 и 13 лет в полном восторге! Большое спасибо!
- ИИрина5 ноября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПолучили большое удовольствие от экскурсии.
- ЕЕлена28 октября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеВот уж точно, Данил влюбляет в Изборск! Даже жаль что эта часть нашего путешествия уже прошла))
Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась и взрослым и подросткам!
Уже хочется приехать сюда снова!
- ЮЮлия25 октября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеСпасибо огромное Данилу за проведённое с нами время и погружение в историю Изборска. Мы получили колосальное удовольствие от самого Изборска и от исторических фактов, которые узнали от нашего гида.
- ССергей19 октября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеВыражаем слова благодарности Даниле за увлекательнейшее путешествие по старинному городу Изборску, наполненному духом Древней Руси, за его очень интересный рассказ
- ГГалина12 октября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДанил с огромной любовью рассказал нам историю этого края. Показал очень много замечательных локаций. Привёл много исторических фактов. Экскурсия была очень интересная и познавательная
- ММария5 октября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеНас было трое, в том числе ребенок 11 лет, который не выпускает телефон из рук. Интересно было всем! Комфортный маршрут, доброжелательная атмосфера, прекрасные виды.
- ЕЕлена5 сентября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеНам всё очень понравилось! Изборск прекрасен! Формат индивидуалной экскурсии, когда можно задать вопрос прямо во время рассказа и никто никуда не торопится, это очень приятно! Спасибо, Данил!
- ЕЕгор4 сентября 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПрошлись с Данилой по окрестностям Изборска и нам очень понравилось. Приятный рассказчик и человек. Время пролетело незаметно даже для самого гида, так как мы даже немного превысили регламент в увлекательном разговоре.
- ТТатьяна28 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеБыли с мужем и дочерью 16 лет на экскурсии с гидом Алёной. Алёна очень душевный и весёлый человек. С ней
- ЕЕлена27 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПрекрасная прогулка по крепости 14 века и по Труворову городищу! Остались очень довольны!
- ААнастасия25 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПотрясающие впечатления. Были до этого зимой на автобусной экскурсии Псков-Изборск-Печоры. И больше всего захотелось вернуться именно в Изборск. Спасибо Данилу
- ЭЭлеонора19 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеОднозначно рекомендую! Очень интересно!
- ннаталья12 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеОгромное спасибо Алёне за прекрасную экскурсию. Нашей семье Кирпичевых очень понравилось. Интересно, позитивно, информативно и весело. С удовольствием рекомендуем Гида.
- ССветлана7 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеБлагодаря Даниле мы познакомились с историей и современной жизнью Изборска, посмотрели Труворово городище и Словенские ключи, полюбовались прекрасными видами. Экскурсия была насыщенной и живой, Данил вел диалог, а не просто рассказывал. Нам очень понравилось! Благодарим за великолепную экскурсию!
- ДДмитрий2 августа 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеСпасибо Данилу за супер-экскурсию. Профессионал, разбирающийся в археологии, древней и современной истории Изборска. Рекомендуем!
- ДДмитрий29 июля 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеОчень интересная экскурсия и маршрут.
- ООльга28 июля 2025Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеПрекрасный! Надеемся еще увидимся и послушаем замечательную экскурсию
