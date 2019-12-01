5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику

Данил
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Данил – ваш гид
Изборск не зря зовется музеем-заповедником — исторические памятники здесь неотделимы от природных красот.

Чтобы проникнуться этой связью природного с рукотворным, мы предлагаем надеть треккинговые кроссовки, и отправиться на прогулку по живопиcным изборским холмам.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Старый Изборск, перекресток Минской и Печорской улиц
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине

Что вас ожидает

Два маршрута на выбор: 4-часовой поход от Мальского монастыря к Изборску, доступный даже детям. И дневная «Мальская кругосветка» с крутыми подъемами, сногсшибательными видами и посещением самых заповедных точек для опытных походников.

  • На машине гида едем из Изборска к началу маршрута в д. Малы, где бок о бок жили русские и сето — финно-угорский народ, сохранивший свой язык и традиции.
  • Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз – туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря. По пути узнаем, как в 15 веке здесь на смену язычеству пришло христианство – не с помощью “огня и меча”, а во многом благодаря примеру праведной жизни монаха Онуфрия, в честь которого позже назвали обитель.
  • От монастыря полями и перелесками выйдем к краю плато, с которого открываются окрыляющие виды на Изборскую долину, Городищенское озеро и Изборску крепость.
  • По каменистому серпантину спустимся на дно долины, отыщем там древний туфовый карьер и чудесный Кипун-родник, вода в котором «кипит», вырываясь из под земли.
  • Перейдем по мостику быструю речку Сходницу и окажемся в деревне Брод, где рассмотрим традиционные дома и роскошные каменные амбары, увидим бревенчатую часовню XIX века и пообщаемся с последним коренным жителем деревни. А потом в сумрачной Мельничной балке отыщем мощные плотины и осколки каменных жерновов.
  • По лесной тропе выйдем к Городищенскому холму, на вершине которого белеет колоритный храм Николы XVII века. Отсюда более тысячи лет назад начинался Изборск а, возможно, и все Русское государство.
  • От Труворова Городища с его невероятной историей и еще более невероятными видами, мимо двухметрового Труворова креста пройдем к Словенским ключам-водопадам, где послушаем легенды о войне и примирении и покормим лебедей на Городищенском озере.
  • Закончится прогулка у стен Изборской крепости XIV века, которую вы сможете осмотреть самостоятельно. Напоследок я посоветую «самые вкусные места» Изборска и расскажу о наиболее интересных музеях.

Организационные детали

  • Стандартная прогулка занимает 4 часа, доступна детям с 5 лет и потребует лишь подходящей обуви — треккинговые ботинки в любое время года или удобные резиновые сапоги в межсезонье будут идеальным вариантом. Захватите легкий перекус для пикника, воду можно набирать по пути в родниках.
  • Второй маршрут – 18-километровый трек вокруг Городищенского и Мальского озер занимает весь день, изобилует крутыми спусками и подъемами (равно как и незабываемыми видами), предполагает опыт в походах и наличие соответсвующей экипировки — крепкие ботинки, а при влажной погоде еще и хорошая мембранная куртка и штаны — must have. В середине маршрута есть возможность вкусно пообедать в кафе горнолыжного центра.
  • При оплате за человека школьники идут бесплатно.
  • Гид может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и уровня подготовки участников.
  • Доставка из Пскова в Изборск (40 минут на автобусе или полчаса на такси) не входит в стоимость.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Треккинг по Изборско-Мальской долине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Старый Изборск, перекресток Минской и Печорской улиц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данил
Данил
Привет! Мне 35 лет, девять из которых я писал для столичных travel-журналов. Четыре года назад с женой и сыном мы переехали на хутор под Изборск. И здесь впервые ощутили себя дома. Я делаю веб-журнал и провожу экскурсии-погружения, цель которых - помочь вжиться в красоту и невероятную историю этих мест. До Изборска - полчаса от Пскова, ночь от Москвы и 4 часа от Петербурга. Я расскажу, как удобнее ехать, где остановиться и что еще посмотреть. Приезжайте, у нас здорово!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 декабря 2019
Мы получили массу удовольствия, отличного собеседника, эрудированного человека! Огромное спасибо Данилу за экскурсию, внимание, глубину знаний. Непременно будем советовать знакомым и друзьям! Спасибо!
25 августа 2019
Были на экскурсии с детьми (14, 10 и 3 года). Экскурсия прошла отлично. Незабываемые пейзажи, источники (особенно кипун). Дети вернулись немного уставшие, но очень довольные. Данил отличный рассказчик и проводник. Всем рекомендую)
23 августа 2019
Ходили с Данилом по маршруту Мальская кругосветка : двое взрослых и двое мальчиков 15 и 13 лет
Маршрут 24 км прошли за 8 часов . Гид нашёл индивидуальный подход к каждому , были привалы в красивых живописных местах , по пути маршрута узнали много интересного , Данил прекрасный рассказчик , знает историю Изборской земли . Будем на следующий год планировать другие маршруты с Данилом !
29 апреля 2019
Данил - великолепный экскурсовод и рассказчик!
Огромное спасибо за чудесную прогулку и увлекательный рассказ о истории, архитектуре, природе и культурных особенностях края.
Ирина
21 апреля 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Даниилом.Во-первых, правда очень понравилась природа Изборско-Мальской долины. Неожиданно тепло и солнечно в этом апреле, и мы рекомендуем именно этот месяц для посещения. Погода была отличной — было жарко, но тень от деревьев в лесу, а также постоянно попадающиеся на пути ручейки охлаждали и делали наше путешествие очень приятным. Помимо сногсшибательных смотровых площадок, мы также видели диких животных и птиц: журавли, цапли и даже глухарь и пугливая косуля - это конечно добавляло красок в нашу экскурсию. Также было очень интересно посмотреть на бьющий столбом и на вытекающие из холма ключи, это всё овеяно вековыми легендами. Мы посетили музей народа сето, Труворово Городище и Изборск, отовсюду было видно красивую долину, а вовремя переходов у нас складывалось живое впечатление, о том что было здесь в те времена, когда эту местность населяли боевые потомки Рюрика, а также его «брат» Трувор. Это отличное путешествие на целый день, которое обязательно вам запомнится, всем рекомендую!!

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