5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам очень понравилась экскурсия с Даниилом.Во-первых, правда очень понравилась природа Изборско-Мальской долины. Неожиданно тепло и солнечно в этом апреле, и мы рекомендуем именно этот месяц для посещения. Погода была отличной — было жарко, но тень от деревьев в лесу, а также постоянно попадающиеся на пути ручейки охлаждали и делали наше путешествие очень приятным. Помимо сногсшибательных смотровых площадок, мы также видели диких животных и птиц: журавли, цапли и даже глухарь и пугливая косуля - это конечно добавляло красок в нашу экскурсию. Также было очень интересно посмотреть на бьющий столбом и на вытекающие из холма ключи, это всё овеяно вековыми легендами. Мы посетили музей народа сето, Труворово Городище и Изборск, отовсюду было видно красивую долину, а вовремя переходов у нас складывалось живое впечатление, о том что было здесь в те времена, когда эту местность населяли боевые потомки Рюрика, а также его «брат» Трувор. Это отличное путешествие на целый день, которое обязательно вам запомнится, всем рекомендую!!