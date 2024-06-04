1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древняя Русь без тоски: Изборск
Влюбиться в «старейшину» России на экскурсии с автором журнала GEO
Начало: Изборск, Минская улица
22 июня в 15:30
23 июня в 10:30
1 340₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККира4 июня 2024Спасибо большое Данилу за увлекательное путешествие по Изборску! Очень познавательно, живо интересно и позитивно! Советую для неспешной прогулки и погружения в исторический аспект этой местности!
- ЕЕлена3 июня 2024Мероприятие интересное и необычное) Во-первых, количеством часов - 4 часа. Во-вторых, протяженностью маршрута - 7 км. Данил привозит на своей машине к
- ЕЕлена2 июня 2024Интересная и живая экскурсия с прекрасным экскурсоводом Аленой. Всего в меру: и информации, и прогулки по замечательным и впечатляющим местам.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Огромное спасибо Алёне за экскурсию 🌸🌸🌸 Увлекательная прогулка, исторические факты без перегрузки, захватывающие виды🌳🌳🌳 Вся семья осталась очень довольна🤗 Всем, кто приезжает в Изборск, рекомендуем от души 🫶🏻
- ААнна19 мая 2024Очень душевная и познавательная прогулка.
- ААнастасия17 мая 2024Сегодня мы провели незабываемую прогулку по Изборско-Мальской долине с Данилом. Я очень довольна! Встретились в условленном месте без опозданий. За
- ММария13 мая 2024Спасибо за экскурсию, было ветрено, но увлекательно. Были с детьми 8 и 12 лет. Не утомились)
- ЮЮлия11 мая 2024Увлекательная прогулка в Изборске в компании Даниила прошла замечательно! Интересный маршрут, живописные пейзажи, интерактив для детей-все было прекрасно! Большое спасибо за этот день!
- ННадежда15 ноября 2023Нам понравилось. Хотелось в более длинный маршрут, но погода подвела.
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Труворово городище»
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