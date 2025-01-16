Экскурсии со скидкой в Изборске до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Изборске, цены от 1600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Пешая
скидка
15%
100 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
78506673 за всё до 6 чел.
Забрать домик из деревни
скидка
10%
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
36003240 за всё до 5 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Пешая
скидка
10%
50 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
21 фев в 10:30
22 фев в 10:30
17771600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    16 января 2025
    Забрать домик из деревни
    Екатерина Сергеевна создает прекрасную спокойную и уютную атмосферу для творчества. Самые теплые воспоминания, которые мы увезли с собой в виде
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    домиков. Красивая палитра сложных цветов, отличные получились домики, с которыми справились и дети. Мастер-класс задал нам настроение на весь день, с чаепитием со вкусными рукотворными кексами. Очень рекомендую!

  • А
    Алла
    15 января 2025
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Данил хорошо организовал маршрут и очень доходчиво и неспешно провел экскурсию. Мы ему очень благодарны.
  • В
    Вадим
    5 января 2025
    Забрать домик из деревни
    Все просто прекрасно Мастер-класс подойдет как взрослым так и детям Атмосфера, локация - всё располагает к творчеству Настоятельно рекомендую
  • П
    Павленко
    14 декабря 2024
    Забрать домик из деревни
    Чудо-домики - это просто сказка! По отзывам знали, что это интересно, но все равно не думали, что настолько! Время пролетело
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    незаметно под душевную музыку (настоящие редкие пластинки!), тепло от русской печи и очаровательной хозяйки Екатерины, которая и покажет, и поможет, и вообще прекрасный собеседник. Нас было четверо, все далеко не дети, но остались очень довольны, да ещё и увезли с собой по 2 домика, которые найдут свое место под новогодней ёлкой. Однозначно рекомендуем и собираемся за летними домиками.

  • A
    Alexey
    17 ноября 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Очень атмосферное место, в которое вас погрузит правильный человек живущий в нем. Рекомендую
  • А
    Алиса
    13 ноября 2024
    Древняя Русь без тоски: Изборск
    Отличная прогулка, информативная. Всем все понравилось!
  • Д
    Дарья
    5 ноября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Наша семья (2 взрослых и 3 детей 12,12 и 9 лет) в полнейшем восторге от экскурсии с Даниилом! Даниил смог
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    не просто влюбить нас в Изборск, а сделать ещё и так, что мы обязательно ещё вернёмся сюда! Экскурсия-прогулка была настолько наполнена положительной энергетикой, что улыбки не сходили с наших довольных лиц! Обязательно будем рекомендовать друзьям прогуляться и познакомиться с Изборском в компании с Даниилом! А ещё смело могу сказать, что Даниил определённо имеет связь со Вселенной и погода на закате октября была у нас волшебная! А ведь ещё в переписке я спрашивала, что будет, если случится дождь…. На что Даниил ответил:"Обычно погода нас любит!" Да, именно так и случилось!!! Восторг!!! Пс. Все фото сделаны без фильтров

  • О
    Ольга
    17 октября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Бронировали в спешке и даже не читая отзывов, а в итоге попали наверное на одного из лучших гидов в стране.
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    Глубокие знания, грамотная речь, умение подстроиться под пожелания и запросы туристов прямо по ходу экскурсии. Данил отличный собеседник и очень приятный в общении человек. Огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
    Очень понравился Даниил, прекрасный гид и приятный человек, информацию подает интересно и не занудно. Изборск покорил историей, сохранившейся крепостью и пейзажами. Познавательная и очень активная экскурсия, маршрут довольно сложный, людям, которые имеют проблемы с передвижением это нужно учитывать.
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Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Скидки»

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  3. Древняя Русь без тоски: Изборск
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
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  2. Словенские ключи
  3. Городищенское озеро
  4. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит экскурсия по Изборску в феврале 2025
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