скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Начало: Центр Изборска
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
78506673₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Завтра в 10:00
13 фев в 10:00
36003240₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
21 фев в 10:30
22 фев в 10:30
17771600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника16 января 2025Екатерина Сергеевна создает прекрасную спокойную и уютную атмосферу для творчества. Самые теплые воспоминания, которые мы увезли с собой в виде
- ААлла15 января 2025Данил хорошо организовал маршрут и очень доходчиво и неспешно провел экскурсию. Мы ему очень благодарны.
- ВВадим5 января 2025Все просто прекрасно Мастер-класс подойдет как взрослым так и детям Атмосфера, локация - всё располагает к творчеству Настоятельно рекомендую
- ППавленко14 декабря 2024Чудо-домики - это просто сказка! По отзывам знали, что это интересно, но все равно не думали, что настолько! Время пролетело
- AAlexey17 ноября 2024Очень атмосферное место, в которое вас погрузит правильный человек живущий в нем. Рекомендую
- ААлиса13 ноября 2024Отличная прогулка, информативная. Всем все понравилось!
- ДДарья5 ноября 2024Наша семья (2 взрослых и 3 детей 12,12 и 9 лет) в полнейшем восторге от экскурсии с Даниилом! Даниил смог
- ООльга17 октября 2024Бронировали в спешке и даже не читая отзывов, а в итоге попали наверное на одного из лучших гидов в стране.
- ООльга9 октября 2024Очень понравился Даниил, прекрасный гид и приятный человек, информацию подает интересно и не занудно. Изборск покорил историей, сохранившейся крепостью и пейзажами. Познавательная и очень активная экскурсия, маршрут довольно сложный, людям, которые имеют проблемы с передвижением это нужно учитывать.
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Скидки»
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