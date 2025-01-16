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не просто влюбить нас в Изборск, а сделать ещё и так, что мы обязательно ещё вернёмся сюда! Экскурсия-прогулка была настолько наполнена положительной энергетикой, что улыбки не сходили с наших довольных лиц! Обязательно будем рекомендовать друзьям прогуляться и познакомиться с Изборском в компании с Даниилом! А ещё смело могу сказать, что Даниил определённо имеет связь со Вселенной и погода на закате октября была у нас волшебная! А ведь ещё в переписке я спрашивала, что будет, если случится дождь…. На что Даниил ответил:"Обычно погода нас любит!" Да, именно так и случилось!!! Восторг!!! Пс. Все фото сделаны без фильтров