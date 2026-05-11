Это ли не сказочная Русь - древняя изборская земля

Познакомиться с Изборском - одним из красивейших мест Псковщины
Изборск — когда-то город-воин, а сегодня маленькая тихая деревня, в которой сохранился дух Древней Руси. Он веками стоял на страже наших северо-западных границ. Местная история и культура здесь переплетаются с русской и европейской.

Древняя крепость, белоснежные храмы, часовни, каменные кресты, святые источники и сказочные пейзажи — всё это вы увидите на экскурсии.
Описание экскурсии

Изборская крепость

Вы рассмотрите редкий памятник русского военного зодчества 14–17 веков и храм Святого Николая Чудотворца. Узнаете о боевой истории крепости, особенностях фортификации, осадах и мирном времени. Попробуете «захватить» крепость и спуститесь в тайный подземный ход, который когда-то вёл к воде.

Словенские ключи

Вы услышите легенды, связанные с родниками. Подойдёте к развалинам старой водяной мельницы, посмотрите на Городищенское озеро и попробуете воду из живых источников.

Древнее городище 7–14 веков

Взглянете на княже-кладбище, знаменитый Труворов крест и Никольский храм 18 века. Это место хорошо изучено археологами, поэтому вы сможете представить, какими были древний город и первая крепость.

Возвращение к Изборской крепости

В финале мы вновь подойдём к стенам — самой уязвимой, напольной стороне. Вы рассмотрите башни, тайные знаки на кладке и почувствуете мощь оборонительного сооружения, которое веками стояло на страже северо-западных границ Руси.

О чём поговорим:

  • о начале русской истории и российской государственности
  • славянах и легендарных варягах
  • вековых культурных традициях, которые до сих пор хранит изборская земля

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в Изборскую крепость — 200 ₽ за взрослых, 100 ₽ — за школьников и студентов. Для детей до 14 лет вход свободный
  • При необходимости можем сократить или подкорректировать маршрут. Зимой не всегда можно попасть на древнее городище из-за гололёда и снега

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Изборской крепости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена
Алена — ваш гид в Изборске
Провела экскурсии для 79 туристов
Я провожу экскурсии с 2002 года. Долго работала в музее-заповеднике «Изборск». Многие тайны узнала непосредственно от исследователей этих прекрасных мест — историков, археологов, геологов и, конечно, от местных старожилов. Изучала
историю этого места, участвовала в археологических исследованиях, ходила в этнографические экспедиции. Живу в Изборске, поэтому экскурсию могу проводить в любое удобное для вас время. С радостью делюсь своими знаниями с гостями Изборска. Ни один из моих гостей не остался равнодушным после прогулки по Изборску. А многие возвращаются уже с друзьями, родителями, детьми. Я счастливый человек, потому что каждый день могу любоваться первозданной природой, умываться ключевой водой, любоваться звёздным небом, слушать журчание родников и пение птиц. И каждый день, видя стены неприступной крепости, белокаменные храмы, часовни и древние кресты гордиться историей своей страны. Звучит немного пафосно… Но это правда.

Отзывы и рейтинг

В
Как же мы нагулялись, надышались в Изборске и окрестностях. Впечатления от прогулки превзошли все наши ожидания. Алёна - это любовь с первого взгляда. Наши мальчишки как хвостики следовали за ней
и забрасывали вопросами. Я бы назвала эту прогулку рассказом о родных местах, с любовью и глубоким знанием исторического материала. Это именно то, что нужно избалованным путешественникам, которые уже посетили Псков с экскурсоводом. Именно детали местного жителя создали образ Изборска, который останется с нами. Благодарим от всего сердца!

Д
Алёна - идеальный экскурсовод! Профессионал своего дела, позитивная, умная, красиво говорит, очень доброжелальная. Огромное спасибо за то, что познакомила нас с Изборском, мы влюбились раз и навсегда! Программа экскурсии очень крутая - насыщенная, структурированная и при этом ненапряжная
Г
Очень познавательно, интерестно. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
Е
Огромная благодарность Алёне за полное погружение в древний Изборск, за яркие впечатления и совершенно незаметно проведённые незабываемые три часа!!!
5 человек от 9 до 72 лет влюбились в Изборск и готовы планировать вторую поездку! Фото совсем не хотят грузиться(
Ответ организатора:
Елена, благодарю вас отзыв. Спасибо, что выбрали меня. Очень рада, что Изборск останется в вашей памяти. Желаю вам много новых замечательных путешествий
Ю
Большое спасибо Алене! Экскурсия очень интересная, подходит и взрослым и детям. Наши дети 11 лет, несмотря на усталость (приехали из монастыря, бродили там долго), быстренько включились и получали информацию про Изборск. Неописуемо красивая природа, сказочные виды, ключи, все очень красиво. Алена очень интересный рассказчик, на все интересующие нас вопросы были получены ответы.
А
Хотим выразить самую искреннюю благодарность Алене! Мы в полном восторге от экскурсии! Подача материала, очень интересно, познавательно.
С
Экскурсия интересная, познавательная. Экскурсовод погружена в тему, и местность ей близка.
Есть открытые пространства, может быть ветрено.
Т
Отличная и очень познавательная экскурсия. Спасибо Алёне за знакомство с городом и его историей.
Е
Были на экскурсии по Изборску с Аленой. Шедеврально!!!Приятно было увидеть человека, который увлечен своим делом, любящим свой город. Она замечательный, внимательный рассказчик и мы не заметили как пролетели 2,5 часа.
С
Сначала это казалось обычной прогулкой — небольшой компанией из 4 человек мы отправились знакомиться с Изборском. Ничто не предвещало, что впереди нас ждёт не просто экскурсия, а настоящее путешествие сквозь
время. Но уже с первых минут стало ясно: нам невероятно повезло с экскурсоводом.

Алёна не просто рассказывает — она словно открывает дверь в другой мир. В её голосе звучит не заученный текст, а живая память этих мест. Постепенно Изборск перестаёт быть просто древним городом — он начинает дышать, оживать, говорить. И ты уже не слушатель, а участник событий, которые происходили здесь века назад.

Мы узнали, как жили люди, во что верили, какие обычаи соблюдали. Но самое удивительное — это то, что Алёна делится не сухими фактами, а тем, чего не найти ни в одной статье. Она сама участвовала в археологических раскопках и рассказывает о находках так, будто держала их в руках только вчера.

Когда речь зашла об Изборской крепости, привычные каменные стены вдруг обрели смысл и характер. Мы не просто смотрели на них — мы понимали, как они «работали», как защищали город и какие тайны до сих пор скрывают. А затем — старое городище. Место, где когда-то стояла древняя крепость, ныне спрятанная под землёй. Алёна рассказала, где именно археологи нашли её стены и почему их снова засыпали — словно законсервировали историю для будущих поколений. И в этом было что-то по-настоящему загадочное.

Экскурсия становилась всё глубже — в буквальном смысле. Мы спустились в подземелья, прошли по тайным ходам, ощутили прохладу камня и дыхание веков.

Но настоящая интрига началась, когда мы услышали историю Изборского креста. Легенды о сокровищах, поиски золота, попытки разгадать тайну… И вдруг — неожиданный факт: сюда приезжали даже императорские дети, надеясь найти клад. И в этот момент возникает мысль: а что, если самое ценное здесь — вовсе не золото?

А затем — рассказы о подземных ключах, которые бьют до сих пор. О том, как местные жители относились к ним с уважением, почти как к живым существам. Как не забирали даже найденные монеты, возвращая их воде. Как старики, проходя мимо, здоровались с ключам, а затем резво возвращались домой через холмы, а бабушке на тот момент было 90 лет (нас бы такую прыть). И в этих простых жестах чувствуется связь времён, которую невозможно подделать.

3 часа пролетели незаметно. Казалось, мы только начали — и вдруг всё закончилось. Но осталось ощущение, будто прикоснулся к чему-то настоящему, глубокому и очень важному.

Это была не просто экскурсия. Это была живая история, в которую хочется вернуться снова.

Ответ организатора:
Светлана, я очень рада, что Изборск останется в вашей памяти. Было очень приятно общаться с такой молодой, активной, интересующейся компанией. Делаю вам новых интересных маршрутов и незабываемых впечатлений.
И
Большое спасибо Алене за интересную и увлекательною экскурсию. Получили огромное удовольствие не только от самой экскурсии, но и от общения. Два часа пролетели как одно мгновенье.
М
Спасибо за чудесную экскурсию-прогулку, с радостью окунулись в историю одного из древнейших городов России, понравилось и взрослым, и детям)
А
Проводили длинные выходные 23 февраля с друзьями на Псковщине, не могли миновать Изборск. Благодаря Алене почувствовали это место на 100%! Много исторических фактов, интересные детали, насыщенная прогулка, любовь к своему городу - все это она успела нам подарить. Рекомендую всем планирующим посетить Изборск.
от 6000 ₽ за экскурсию