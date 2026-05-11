Древняя крепость, белоснежные храмы, часовни, каменные кресты, святые источники и сказочные пейзажи — всё это вы увидите на экскурсии.
Описание экскурсии
Изборская крепость
Вы рассмотрите редкий памятник русского военного зодчества 14–17 веков и храм Святого Николая Чудотворца. Узнаете о боевой истории крепости, особенностях фортификации, осадах и мирном времени. Попробуете «захватить» крепость и спуститесь в тайный подземный ход, который когда-то вёл к воде.
Словенские ключи
Вы услышите легенды, связанные с родниками. Подойдёте к развалинам старой водяной мельницы, посмотрите на Городищенское озеро и попробуете воду из живых источников.
Древнее городище 7–14 веков
Взглянете на княже-кладбище, знаменитый Труворов крест и Никольский храм 18 века. Это место хорошо изучено археологами, поэтому вы сможете представить, какими были древний город и первая крепость.
Возвращение к Изборской крепости
В финале мы вновь подойдём к стенам — самой уязвимой, напольной стороне. Вы рассмотрите башни, тайные знаки на кладке и почувствуете мощь оборонительного сооружения, которое веками стояло на страже северо-западных границ Руси.
О чём поговорим:
- о начале русской истории и российской государственности
- славянах и легендарных варягах
- вековых культурных традициях, которые до сих пор хранит изборская земля
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в Изборскую крепость — 200 ₽ за взрослых, 100 ₽ — за школьников и студентов. Для детей до 14 лет вход свободный
- При необходимости можем сократить или подкорректировать маршрут. Зимой не всегда можно попасть на древнее городище из-за гололёда и снега
5 человек от 9 до 72 лет влюбились в Изборск и готовы планировать вторую поездку! Фото совсем не хотят грузиться(
Есть открытые пространства, может быть ветрено.