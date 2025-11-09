Мои заказы

Масленица по-удмуртски: блюда национальной кухни, фенечки-обереги и гулянья в сёлах

Попробовать варсь, перепечи и табани, сплясать и спеть с местными жителями и посетить дачу купца
Приглашаем с нами на масленичные гулянья в колоритную Удмуртию! Вы узнаете, как здесь принято встречать весну, и сами поучаствуете в приготовлении национальных блюд, песнях и танцах.

В селе Старые Быги попробуем
читать дальше

варсь и перепечи, сделаем своими руками фенечки-обереги и, конечно, отведаем горячих блинов с чаем.

На следующий день продолжим в этнической деревне Лудорвай, где погрузимся в удмуртскую культуру и насладимся вкусами лепёшек-табани. А ещё погуляем по Ижевску и рассмотрим купеческие особняки Сарапула. В тур можно отправиться на 2 или 3 дня.

Ближайшие даты:
21
фев
Время начала: 11:50

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые поезда:

1) Отправление из Москвы на день раньше начала тура фирменным поездом №026Г «Италмас» в 17:40 с Казанского вокзала, прибытие в Ижевск на следующий день в 11:43.
2) Отправление из Ижевска в 17:40 фирменным поездом №025Г «Италмас», прибытие в Москву на следующий день в 09:40 на Казанский вокзал.

Рекомендуемые авиарейсы:

1) Москва – Ижевск, рейс SU-1296, 07:30 – 10:40.
2) Ижевск – Москва, рейс I8-307, 19:30 – 20:10.
3) Ижевск – Москва, рейс SU-6380, 20:40 – 21:45.

Питание. Включены завтраки и обеды (в 2-дневном туре: 1 завтрак, 2 обеда; в 3-дневном туре: 2 завтрака и 3 обеда). Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Купеческий Сарапул

Встречаемся в центре зала на ж/д вокзале Ижевска и отправляемся в Сарапул. На обзорной экскурсии вы увидите купеческие особняки в стиле модерн и полюбуетесь панорамами со смотровых. Затем посетим дачу купца Башенина и пообедаем в стильном ресторане с видом на могучую Каму.

Размещение в отеле вечером.

Купеческий Сарапул
2 день

Знакомство с Ижевском и Масленица по-удмуртски

В тур можно отправиться на 2 или 3 дня. Если вы выбрали первый вариант, то к путешествию вы присоединяетесь сегодня. Встретим вас в 11:50 на ж/д вокзале Ижевска.

В 12:00 — обзорная экскурсия по столице Удмуртской Республики. Ижевск является крупным культурным и образовательным центром Урала и Поволжья с высокоразвитым машиностроением. Вы увидите значимые места города, рассмотрите памятники и прогуляетесь по улочкам.

После обеда отправимся на Масленицу в село Старые Быги. Сегодня встретим весну по-удмуртски: приготовим варсь и перепечи, сделаем своими руками фенечки-обереги и, конечно, отведаем горячих блинов с чаем.

Вечером вернёмся в Ижевск.

Знакомство с Ижевском и Масленица по-удмуртски
3 день

Масленица в деревне Лудорвай и Музей Калашникова

Сегодня продолжим гулянья в этнической деревне Лудорвай. Здесь погрузимся в удмуртскую культуру и выпьем чая с лепёшками-табани, которые напоминают пышные оладьи и готовятся из кислого дрожжевого теста.

На обед вернёмся в Ижевск и поедем в ресторан этнокурорта «Бобровая долина». После чего вас ждёт экскурсия в Музее Калашникова. Ижевск также известен как «оружейная столица» России.

Путешествие завершится на ж/д вокзале.

Масленица в деревне Лудорвай и Музей Калашникова

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
3-дневный тур, 2-местный номер19 800 ₽
2-дневный тур, 2-местный номер16 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Все переезды по программе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ижевска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Доплата за 1-местный номер - 2000-4800 ₽
  • Обратите внимание, в этот тур можно отправиться на 2 или 3 дня:
  • 2-дневный тур (2-местный номер) - 16 900 ₽
  • 3-дневный тур (2-местный номер) - 19 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ижевск, центр зала ж/д вокзала, 11:50
Завершение: Ижевск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Ижевске
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Задать вопрос

