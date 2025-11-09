Масленица по-удмуртски: блюда национальной кухни, фенечки-обереги и гулянья в сёлах
Попробовать варсь, перепечи и табани, сплясать и спеть с местными жителями и посетить дачу купца
Приглашаем с нами на масленичные гулянья в колоритную Удмуртию! Вы узнаете, как здесь принято встречать весну, и сами поучаствуете в приготовлении национальных блюд, песнях и танцах.
В селе Старые Быги попробуем читать дальше
варсь и перепечи, сделаем своими руками фенечки-обереги и, конечно, отведаем горячих блинов с чаем.
На следующий день продолжим в этнической деревне Лудорвай, где погрузимся в удмуртскую культуру и насладимся вкусами лепёшек-табани. А ещё погуляем по Ижевску и рассмотрим купеческие особняки Сарапула. В тур можно отправиться на 2 или 3 дня.
1) Отправление из Москвы на день раньше начала тура фирменным поездом №026Г «Италмас» в 17:40 с Казанского вокзала, прибытие в Ижевск на следующий день в 11:43. 2) Отправление из Ижевска в 17:40 фирменным поездом №025Г «Италмас», прибытие в Москву на следующий день в 09:40 на Казанский вокзал.
Рекомендуемые авиарейсы:
1) Москва – Ижевск, рейс SU-1296, 07:30 – 10:40. 2) Ижевск – Москва, рейс I8-307, 19:30 – 20:10. 3) Ижевск – Москва, рейс SU-6380, 20:40 – 21:45.
Питание. Включены завтраки и обеды (в 2-дневном туре: 1 завтрак, 2 обеда; в 3-дневном туре: 2 завтрака и 3 обеда). Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
1 день
Купеческий Сарапул
Встречаемся в центре зала на ж/д вокзале Ижевска и отправляемся в Сарапул. На обзорной экскурсии вы увидите купеческие особняки в стиле модерн и полюбуетесь панорамами со смотровых. Затем посетим дачу купца Башенина и пообедаем в стильном ресторане с видом на могучую Каму.
Размещение в отеле вечером.
2 день
Знакомство с Ижевском и Масленица по-удмуртски
В тур можно отправиться на 2 или 3 дня. Если вы выбрали первый вариант, то к путешествию вы присоединяетесь сегодня. Встретим вас в 11:50 на ж/д вокзале Ижевска.
В 12:00 — обзорная экскурсия по столице Удмуртской Республики. Ижевск является крупным культурным и образовательным центром Урала и Поволжья с высокоразвитым машиностроением. Вы увидите значимые места города, рассмотрите памятники и прогуляетесь по улочкам.
После обеда отправимся на Масленицу в село Старые Быги. Сегодня встретим весну по-удмуртски: приготовим варсь и перепечи, сделаем своими руками фенечки-обереги и, конечно, отведаем горячих блинов с чаем.
Вечером вернёмся в Ижевск.
3 день
Масленица в деревне Лудорвай и Музей Калашникова
Сегодня продолжим гулянья в этнической деревне Лудорвай. Здесь погрузимся в удмуртскую культуру и выпьем чая с лепёшками-табани, которые напоминают пышные оладьи и готовятся из кислого дрожжевого теста.
На обед вернёмся в Ижевск и поедем в ресторан этнокурорта «Бобровая долина». После чего вас ждёт экскурсия в Музее Калашникова. Ижевск также известен как «оружейная столица» России.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды
Все переезды по программе
Экскурсии по программе
Услуги гида-сопровождающего
Входные билеты на объекты по программе
Мастер-классы
Что не входит в цену
Билеты до Ижевска и обратно в ваш город
Ужины
Доплата за 1-местный номер - 2000-4800 ₽
Обратите внимание, в этот тур можно отправиться на 2 или 3 дня:
2-дневный тур (2-местный номер) - 16 900 ₽
3-дневный тур (2-местный номер) - 19 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ижевск, центр зала ж/д вокзала, 11:50
Завершение: Ижевск, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Ижевске
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.