В тур можно отправиться на 2 или 3 дня. Если вы выбрали первый вариант, то к путешествию вы присоединяетесь сегодня. Встретим вас в 11:50 на ж/д вокзале Ижевска.

В 12:00 — обзорная экскурсия по столице Удмуртской Республики. Ижевск является крупным культурным и образовательным центром Урала и Поволжья с высокоразвитым машиностроением. Вы увидите значимые места города, рассмотрите памятники и прогуляетесь по улочкам.

После обеда отправимся на Масленицу в село Старые Быги. Сегодня встретим весну по-удмуртски: приготовим варсь и перепечи, сделаем своими руками фенечки-обереги и, конечно, отведаем горячих блинов с чаем.

Вечером вернёмся в Ижевск.