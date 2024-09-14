4 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
14 сен в 10:00
2 ноя в 10:00
37 500₽ за человека
3 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
14 сен в 10:00
2 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
3 дня
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
14 сен в 10:00
2 ноя в 10:00
22 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ижевске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Ижевске в августе 2024
Сейчас в Ижевске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 22 000 до 37 500.
Забронируйте тур в Ижевске на 2024 год по теме «3-дневные туры», цены от 22000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь