Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа. Зимой и осенью

Приглашаем вас в незабываемое трехдневное гастрономическое приключение! Откройте для себя мир изысканных вкусов и захватывающих историй, погружаясь в самобытную культуру Удмуртии.

В программе: увлекательные экскурсии по живописной республике, знакомства с гостеприимными
местными жителями, дегустации блюд традиционной кухни и мастер-класс по лепке пельменей.

Тур — обладатель Гран-при Всероссийской премии "Маршрут года 2020" в номинации “Лучший железнодорожный тур”.С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/udmurtiya/udmurtiya-ugoshchaet-zimoj-i-osenyu-390447

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском, мастер-класс по лепке пельменей

11:40 (по местному времени) – прибытие поезда на железнодорожный вокзал Ижевска. Торжественная встреча участников тура на перроне вокзала.

Возможен вариант авиаперелета: ИЖ302 Москва (8:40) – Ижевск (11:30) из Домодедово и присоединение к группе!

12:30-14:30 Обед и мастер-класс по лепке пельменей в ресторане города. Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по Ижевску – столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Вы увидите:

  • монумент дружбы народов;
  • набережную Ижевского пруда;
  • царь-пушку;
  • Свято-Михайловский Собор.

17:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk» 4* – отеле международного уровня в самом центре Ижевска – столице Удмуртии.

Свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

2 день

Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и купеческий обед

07:00-09:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

09:50 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в Сарапул (50 км от Ижевска). Наш гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!

Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.

Небольшой старинный и колоритный город на Каме – Сарапул – прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов.

Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!

11:00-14:00. В программе:

  • чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
  • экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
  • экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
  • прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.

14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.

15:00 Трансфер в Ижевск к отелю.

С 16:00 свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

3 день

«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П.И. Чайковского и прогулка по Воткинску

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в Воткинск (60 км. от Ижевска).

Родина Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого до сих пор композитора в мире – гостеприимно примет вас, как самого дорогого гостя!

10:00-15:00. В программе:

  • туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева – Николай и Ольга Сергеевы – радушно принимают гостей, знакомят с обычаями и традициями Средневековья, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей и планами на ежегодный Фестиваль исторических реконструкций «Русь дружинная»;
  • театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских;
  • прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
  • фотографии на память в сквере Высоцкого;
  • обед в кафе города.

16:00 Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Окончание экскурсионной программы.

17:40 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд № 025Г «Италмас».

Возможен вариант авиаперелета вечерним рейсом (19:30) ИЖ307 Ижевск – 20:15 Москва в Домодедово!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos Izhevsk 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
37 50042 500

Варианты проживания

Гостиница Cosmos Izhevsk

2 ночи

Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионная программа
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.

Как происходит рассадка туристов в автобусе?

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

