В программе: увлекательные экскурсии по живописной республике, знакомства с гостеприимными
Программа тура по дням
Знакомство с Ижевском, мастер-класс по лепке пельменей
11:40 (по местному времени) – прибытие поезда на железнодорожный вокзал Ижевска. Торжественная встреча участников тура на перроне вокзала.
Возможен вариант авиаперелета: ИЖ302 Москва (8:40) – Ижевск (11:30) из Домодедово и присоединение к группе!
12:30-14:30 Обед и мастер-класс по лепке пельменей в ресторане города. Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.
14:30-16:30 Обзорная экскурсия по Ижевску – столице Удмуртии.
Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Вы увидите:
- монумент дружбы народов;
- набережную Ижевского пруда;
- царь-пушку;
- Свято-Михайловский Собор.
17:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk» 4* – отеле международного уровня в самом центре Ижевска – столице Удмуртии.
Свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и купеческий обед
07:00-09:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
09:50 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Трансфер в Сарапул (50 км от Ижевска). Наш гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!
Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.
Небольшой старинный и колоритный город на Каме – Сарапул – прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».
Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов.
Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!
11:00-14:00. В программе:
- чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
- экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
- экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
- прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.
14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.
15:00 Трансфер в Ижевск к отелю.
С 16:00 свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П.И. Чайковского и прогулка по Воткинску
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в Воткинск (60 км. от Ижевска).
Родина Петра Ильича Чайковского – самого исполняемого до сих пор композитора в мире – гостеприимно примет вас, как самого дорогого гостя!
10:00-15:00. В программе:
- туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева – Николай и Ольга Сергеевы – радушно принимают гостей, знакомят с обычаями и традициями Средневековья, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей и планами на ежегодный Фестиваль исторических реконструкций «Русь дружинная»;
- театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских;
- прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
- фотографии на память в сквере Высоцкого;
- обед в кафе города.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Окончание экскурсионной программы.
17:40 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд № 025Г «Италмас».
Возможен вариант авиаперелета вечерним рейсом (19:30) ИЖ307 Ижевск – 20:15 Москва в Домодедово!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Cosmos Izhevsk 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|37 500
|42 500
Варианты проживания
Гостиница Cosmos Izhevsk
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионная программа
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.
Как происходит рассадка туристов в автобусе?
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.