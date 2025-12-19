2 день

Гастрономический тур в Сарапул, экскурсии и купеческий обед

07:00-09:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

09:50 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в Сарапул (50 км от Ижевска). Наш гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!

Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.

Небольшой старинный и колоритный город на Каме – Сарапул – прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов.

Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!

11:00-14:00. В программе:

чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;

на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники; экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина» ;

; экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города ;

; прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.

14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.

15:00 Трансфер в Ижевск к отелю.

С 16:00 свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

