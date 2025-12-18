Мои заказы

Вкусно едем: Удмуртия угощает! Зимой и осенью

Удмуртия – это не только живописные пейзажи, но и вкусная еда.

Убедитесь сами – присоединяйтесь к нашему гастрономическому путешествию по республике, которое подарит вам четыре незабываемых дня! В программе – необычные дегустации, креативные тосты и знакомство с богатством национальной кухни, а также увлекательные мастер-классы.

Этот тур был удостоен Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года 2020» в номинации «Лучший железнодорожный тур».
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Ижевск. Гастрономическое знакомство со столицей Удмуртии

11:40 Торжественная встреча участников тура на перроне ж\д вокзала г. Ижевска.

Возможен вариант авиаперелета и присоединения к группе. Рекомендованный авиарейс: ИЖ302 Москва (8:40) — Ижевск (11:30) из Домодедово.

12:30-14:30 Обед и мастер-класс по приготовлению пельменей в ресторане города. Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску – столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Гости увидят Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

17:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» – отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска.

Свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

2 день

Гастрономический тур в Сарапул

07:00-09:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

09:50 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевск).

Гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений! Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.

Небольшой старинный и колоритный город на Каме — Сарапул — прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».

Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов. Ваше свидание с купеческим городом станет незабываемым!

11:00-14:00 В программе:

  • чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
  • экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
  • экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
  • прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.

14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане г. Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.

15:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.

С 16:00 — свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

3 день

«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км. от г. Ижевска).

Родина Петра Ильича Чайковского — самого исполняемого до сих пор композитора в мире — гостеприимно примет вас, как самого дорогого гостя!

10:00-15:00 В программе:

  • туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с обычаями и традициями Средневековья, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи;
  • театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских;
  • прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
  • съемка фото на память в сквере Высоцкого;
  • обед в кафе города.

15:00 Трансфер в Ижевск к отелю. Окончание экскурсионной программы.

С 16:00 — свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

4 день

Самобытная деревня Малая Пурга, музей-заповедник «Лудорвай», студия удмуртского платья

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Отправление на экскурсионную программу.

09:40 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.

В программе:

  • обряд гостеприимства удмуртов;
  • экскурсия по территории, знакомство с вековой мельницей – символом Музея-заповедника;
  • встреча в Усадьбе Южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
  • веселые тосты, интересные истории.

12:00 Трансфер в Малую Пургу. Именно здесь находится колыбель южных удмуртов. Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:

  • хозяйка, как и принято - у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;
  • хозяин с красавцем конем и историями удмуртского народа;
  • гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев.

14:00-16:00 Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основателем студии удмуртского платья «Дэрем». Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.

16:00Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Окончание экскурсионной программы.

18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас».

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице Cosmos Izhevsk 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
53 00060 500

Варианты проживания

Гостиница Cosmos Izhevsk

3 ночи

Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
  • Все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Ижевска

