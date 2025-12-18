Убедитесь сами – присоединяйтесь к нашему гастрономическому путешествию по республике, которое подарит вам четыре незабываемых дня! В программе – необычные дегустации, креативные тосты и знакомство с богатством национальной кухни, а также увлекательные мастер-классы.
Этот тур был удостоен Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года 2020» в номинации «Лучший железнодорожный тур».
Программа тура по дням
Ижевск. Гастрономическое знакомство со столицей Удмуртии
11:40 Торжественная встреча участников тура на перроне ж\д вокзала г. Ижевска.
Возможен вариант авиаперелета и присоединения к группе. Рекомендованный авиарейс: ИЖ302 Москва (8:40) — Ижевск (11:30) из Домодедово.
12:30-14:30 Обед и мастер-класс по приготовлению пельменей в ресторане города. Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.
14:30-16:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску – столице Удмуртии.
Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Гости увидят Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.
17:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» – отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска.
Свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Гастрономический тур в Сарапул
07:00-09:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
09:50 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевск).
Гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений! Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.
Небольшой старинный и колоритный город на Каме — Сарапул — прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».
Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов. Ваше свидание с купеческим городом станет незабываемым!
11:00-14:00 В программе:
- чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
- экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
- экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
- прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.
14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане г. Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.
15:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.
С 16:00 — свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
«Варяжская дружина», театрализованная экскурсия и прогулка по Воткинску
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км. от г. Ижевска).
Родина Петра Ильича Чайковского — самого исполняемого до сих пор композитора в мире — гостеприимно примет вас, как самого дорогого гостя!
10:00-15:00 В программе:
- туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с обычаями и традициями Средневековья, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи;
- театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских;
- прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
- съемка фото на память в сквере Высоцкого;
- обед в кафе города.
15:00 Трансфер в Ижевск к отелю. Окончание экскурсионной программы.
С 16:00 — свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Самобытная деревня Малая Пурга, музей-заповедник «Лудорвай», студия удмуртского платья
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Отправление на экскурсионную программу.
09:40 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.
В программе:
- обряд гостеприимства удмуртов;
- экскурсия по территории, знакомство с вековой мельницей – символом Музея-заповедника;
- встреча в Усадьбе Южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
- веселые тосты, интересные истории.
12:00 Трансфер в Малую Пургу. Именно здесь находится колыбель южных удмуртов. Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:
- хозяйка, как и принято - у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;
- хозяин с красавцем конем и историями удмуртского народа;
- гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев.
14:00-16:00 Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основателем студии удмуртского платья «Дэрем». Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.
16:00Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Окончание экскурсионной программы.
18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас».
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице Cosmos Izhevsk 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|53 000
|60 500
Варианты проживания
Гостиница Cosmos Izhevsk
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
- Все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа, входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.