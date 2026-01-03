Мои заказы

Экскурсионные туры на 4 дня в Ижевске

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Ижевске, цены от 47 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
Сегодня в 10:00
2 янв в 10:00
47 500 ₽ за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
30 апр в 10:00
8 мая в 10:00
53 000 ₽ за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Зимой и осенью
На автобусе
4 дня
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
53 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Ижевске в январе 2026
Сейчас в Ижевске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 47 500 до 53 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
