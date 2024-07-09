Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 13:00
8 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный трансфер в Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу юга России с экскурсией в Абрау-Дюрсо. Насладитесь видами, вином и историей без суеты
Начало: В центре Кабардинки
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по винодельням Краснодарского края, наслаждаясь дегустацией и местной кухней. Незабываемый день для ценителей вина
20 авг в 09:00
24 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ЕЕкатерина1 сентября 2023Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
- ЕЕлена26 августа 2022Замечательная и очень красивая экскурсия с замечательным гидом. Однозначно советуем всем. Впечатлений море, и время пролетело очень незаметно, что устали поняли только дома когда уложились все моменты
- ММарина21 июля 2022Экскурсия понравилась! Мария отличный гид и приятный собеседник. В Абрау-Дюрсо очень красиво. Рекомендую данную экскурсию
