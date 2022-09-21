Один день, две винодельни, локальная кухня — отправляемся из Кабардинки навстречу лучшим винам Краснодарского края. Вы спуститесь в погреба завода «Абрау-Дюрсо», отдохнете у горного озера, услышите байки виноделов, прогуляетесь по виноградникам и оцените местные блюда. Я позабочусь о том, чтобы у вас остались яркие эмоции — легкие, как пузырьки шампанского!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красоты и вина Абрау-Дюрсо

Сначала наш путь лежит в озеру Абрау, которое не зря называют «южной Швейцарией». Мы прогуляемся по его живописным окрестностям, при желании арендуем лодочку и, конечно, посетим легендарный завод «Абрау-Дюрсо». Вы заглянете в винные погреба, узнаете самое интересное об изготовлении игристых и тихих вин и продегустируете лучшие местные образцы. А после, если захотите, захватим с собой несколько бутылок шампанского из легендарного заводского магазина «Грот»!

Экскурсия и обед на винодельне

Далее отправимся на одну из локальных виноделен — например, «Шато Пино» (варианты мы обсудим заранее). На экскурсии вам откроются секреты виноделия, байки виноделов и палитра вкусов местных вин. На обед устроимся в ресторанчике с видом на виноградник и насладимся блюдами из местных продуктов в традициях европейской кухни.

Организационные детали