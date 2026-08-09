День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по винодельням Краснодарского края, наслаждаясь дегустацией и местной кухней. Незабываемый день для ценителей вина
Однодневная экскурсия из Кабардинки предлагает посетить две винодельни Краснодарского края.
Участники спустятся в погреба завода "Абрау-Дюрсо", насладятся прогулкой у горного озера и услышат истории от виноделов.
На второй винодельне, например, "Шато Пино", гости смогут оценить разнообразие местных вин и отведать блюда из локальных продуктов. Этот тур подарит яркие эмоции и новые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🍇 Посещение двух известных виноделен
🍷 Дегустация лучших местных вин
🏞 Прогулка у живописного озера Абрау
🍽 Обед с видом на виноградники
📚 Интересные истории от виноделов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виноградники предстают во всей красе. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки: туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться уютной атмосферой виноделен и дегустациями в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Абрау-Дюрсо
Шато Пино
Описание экскурсии
Красоты и вина Абрау-Дюрсо
Сначала наш путь лежит в озеру Абрау, которое не зря называют «южной Швейцарией». Мы прогуляемся по его живописным окрестностям, при желании арендуем лодочку и, конечно, посетим легендарный завод «Абрау-Дюрсо». Вы заглянете в винные погреба, узнаете самое интересное об изготовлении игристых и тихих вин и продегустируете лучшие местные образцы. А после, если захотите, захватим с собой несколько бутылок шампанского из легендарного заводского магазина «Грот»!
Экскурсия и обед на винодельне
Далее отправимся на одну из локальных виноделен — например, «Шато Пино» (варианты мы обсудим заранее). На экскурсии вам откроются секреты виноделия, байки виноделов и палитра вкусов местных вин. На обед устроимся в ресторанчике с видом на виноградник и насладимся блюдами из местных продуктов в традициях европейской кухни.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и водителя. Обед, дегустация и личные расходы участники оплачивают сами по своему желанию.
Дополнительно оплачивается посещение виноделен и дегустации: — Абрау-Дюрсо: 1200 руб. /чел. — посещение комплекса с дегустацией, 800 руб. /чел. — посещение исторического комплекса без дегустации — Вторая винодельня в маршруте может варьироваться. Как пример — Шато Пино: 1800 руб. /чел. — посещение винодельни с дегустацией вин и улиток; 1000 руб. /чел. — посещение винодельни с дегустацией лимонада, печенья и улиток.
Трансфер из Кабардинки в Абрау занимает полтора часа в одну сторону. Примерно столько же времени мы проведем на заводе «Абрау-Дюрсо» и на второй винодельне.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Настасья — ваш гид в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 343 туристов
Я южанка и фанат своего региона. Обладатель международного винного сертификата WSET. С любовью покажу самые интересные и укромные уголки, вкусно накормлю и подарю отличное настроение.
Каждая поездка со мной — индивидуальная, я учитываю пожелания гостей и составляю программу, прислушиваясь к вашим желаниям. Мой допинг — делать ваши желания реальностью. В дорогу!
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