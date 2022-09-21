День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки

Прогуляться вдоль озера Абрау, продегустировать игристое с улитками и проникнуть в тайны виноделия

Один день, две винодельни, локальная кухня — отправляемся из Кабардинки навстречу лучшим винам Краснодарского края.

Вы спуститесь в погреба завода «Абрау-Дюрсо», отдохнете у горного озера, услышите байки виноделов, прогуляетесь по виноградникам и оцените местные блюда. Я позабочусь о том, чтобы у вас остались яркие эмоции — легкие, как пузырьки шампанского!
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
День на винодельнях Юга: путешествие из Кабардинки
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Описание

Что вас ожидает

Красоты и вина Абрау-Дюрсо

Сначала наш путь лежит в озеру Абрау, которое не зря называют «южной Швейцарией». Мы прогуляемся по его живописным окрестностям, при желании арендуем лодочку и, конечно, посетим легендарный завод «Абрау-Дюрсо». Вы заглянете в винные погреба, узнаете самое интересное об изготовлении игристых и тихих вин и продегустируете лучшие местные образцы. А после, если захотите, захватим с собой несколько бутылок шампанского из легендарного заводского магазина «Грот»!

Экскурсия и обед на винодельне

Далее отправимся на одну из локальных виноделен — например, «Шато Пино» (варианты мы обсудим заранее). На экскурсии вам откроются секреты виноделия, байки виноделов и палитра вкусов местных вин. На обед устроимся в ресторанчике с видом на виноградник и насладимся блюдами из местных продуктов в традициях европейской кухни.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и водителя. Обед, дегустация и личные расходы участники оплачивают сами по своему желанию.
  • Дополнительно оплачивается посещение виноделен и дегустации:
    — Абрау-Дюрсо: 1200 руб. /чел. — посещение комплекса с дегустацией, 800 руб. /чел. — посещение исторического комплекса без дегустации
    — Вторая винодельня в маршруте может варьироваться. Как пример — Шато Пино: 1800 руб. /чел. — посещение винодельни с дегустацией вин и улиток; 1000 руб. /чел. — посещение винодельни с дегустацией лимонада, печенья и улиток.
  • Трансфер из Кабардинки в Абрау занимает полтора часа в одну сторону. Примерно столько же времени мы проведем на заводе «Абрау-Дюрсо» и на второй винодельне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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