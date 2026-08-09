Однодневная экскурсия из Кабардинки предлагает посетить две винодельни Краснодарского края.



Участники спустятся в погреба завода "Абрау-Дюрсо", насладятся прогулкой у горного озера и услышат истории от виноделов.



На второй винодельне, например, "Шато Пино", гости смогут оценить разнообразие местных вин и отведать блюда из локальных продуктов. Этот тур подарит яркие эмоции и новые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виноградники предстают во всей красе. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки: туристов меньше, а погода ещё достаточно тёплая. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, можно насладиться уютной атмосферой виноделен и дегустациями в помещении.

Сейчас август — это идеальное время.