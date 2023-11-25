Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи

Групповая экскурсия в Кабардинке
Нас ждет увлекательная экскурсия на плато Лаго-Наки — уникальный природный объект в Адыгее.

Мы посетим величественные водопады, великолепную Хаджохскую теснину, прокатимся на канатной дороге и полюбуемся видами горных лугов. А в завершении мы отдохнем в комплексе с термальными источниками.
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
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Что вас ожидает:

  • Хаджохская теснина
  • Водопады «Руфабго»
  • Пещера «Большая Азишская»
  • Термальные источники

Описание

Жемчужина Адыгеи

Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий. В советский период плато Лаго-Наки нещадно эксплуатировалось — на его безграничных просторах паслись стада коров, табуны лошадей. Но в конце XX века люди обратили взор на уникальный природный объект. Его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Ведение любой хозяйственной деятельности кроме природоохранной прекратилось, и природа плато стала потихоньку восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах, простирающаяся над рекой Белая и проходящая через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, сначала кажется, будто ты находишься на плоской и почти ровной поверхности. Однако, как только ты переступаешь на мост и взглянешь вниз, то перед тобой открывается захватывающая пропасть! В этой мрачной теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, которые свидетельствуют о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. После этого мы отправимся на посещение впечатляющих по своей красоте и величественности водопадов «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых выделяются такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда перед вами откроются шикарные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! И в завершении, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой. Здесь можно поправить здоровье, интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. С собой нельзя брать домашних животных. Важно знать• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
  • Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
  • Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.

7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в Хаджохскую теснину — 500 руб.
  • Билеты на водопады «Руфабго» — 500 руб.
  • Канатная дорога — 800 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» — 700 руб.
  • Билеты в термальные источники — 400 руб.
  • Обед (примерно 500-600 руб. на человека)
Место начала и завершения?
Кабардинка
Когда и сколько длится?
Когда: 7:00
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
  • Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
  • Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
  • Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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