1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас в путешествие по Лаго-Наки»
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Групповая экскурсия: Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Лаго-Наки
Насладитесь красотой Лаго-Наки: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Кабардинка
«Плато Лаго-Наки — это природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Лаго-Наки»
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