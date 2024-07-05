Найдено 4 экскурсии в категории « Лаго-Наки » в Кабардинке, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 12 часов Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго Начало: По договоренности «Приглашаю вас в путешествие по Лаго-Наки» Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье 2 000 ₽ за человека Мини-группа 20 часов Групповая экскурсия: Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Лаго-Наки Насладитесь красотой Лаго-Наки: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас Начало: Кабардинка «Плато Лаго-Наки — это природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия» Расписание: 7:00 5 500 ₽ за человека Мини-группа 20 часов К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки Начало: Кабардинка «Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий» Расписание: 7:00 5 500 ₽ за человека Групповая 20 часов Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните Начало: Кабардинка «Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий» Расписание: 7:00 5 500 ₽ за человека Другие экскурсии Кабардинки

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Лаго-Наки»

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