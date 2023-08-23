Путешествие по виноградным плантациям Кабардинки: Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Небольшое село неподалёку от Новороссийска прославилось по всей стране и за её пределами, ведь здесь находится один из знаменитых российских винных домов с богатой историей.
Вы побываете в приморском городе, а затем отправитесь к виноградникам, историческим погребам и живописному озеру Абрау.
Вы побываете в приморском городе, а затем отправитесь к виноградникам, историческим погребам и живописному озеру Абрау.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Новороссийск
- Абрау-Дюрсо
- Озеро Абрау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Морской климат, виноградные плантации, озеро и старинные подвалы
Из Геленджика вы отправитесь на комфортабельном туристическом автобусе в Новороссийск. Здесь проедетесь по улицам под увлекательные рассказы опытного экскурсовода, рассмотрите памятники города-героя. Затем путь лежит в Абрау-Дюрсо, на знаменитый завод. Здесь вас ждет экскурсия по старинному Русскому Винному дому. Здание возведено вручную прямо в скале, винные подвалы просто вырезаны из глины. Вы пройдете по загадочным тоннелям конца XIX века, которые строились еще при князе Льве Голицыне, когда здание принадлежало именитой семье. Вам покажут, как создают шампанское. Зрелище волшебное и увлекательное, как и само игристое. Летом можно отправиться на панорамную площадку шато, где открываются роскошные виды не бескрайние плантации винограда, Кавказские горы и Черное море. Виноградникам Абрау порядка 150 лет, а общая площадь насчитывает 640 гектар. Взрослые смогут насладиться бокалом шампанского для особого настроения. К вечеру можно отправиться на озеро Абрау, где проводится красочное лазерное шоу. Перед отъездом не забудьте прикупить парочку сувениров в подарок, пару-тройку бутылок шампанского и вкусного сыра на закуску! Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Что не входит
- Экскурсия по винзаводу — 10000 рублей.
- Экскурсия по винзаводу с дегустацией (только для взрослых) — 1500 рублей.
- Покупка шампанского и сыров по желанию
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Asmarfen
23 авг 2023
Людей в автобусе больше было в несколько раз, чем указано в описании, в автобусе душно, автобус опаздывал на 30 минут, единственное что было круто, так это фонтаны, и побыть на озере.
Можно было просто доехать с комфортом на такси и погулять самим, но ни как с группой из 70 человек. Поездку не рекомендую!
Можно было просто доехать с комфортом на такси и погулять самим, но ни как с группой из 70 человек. Поездку не рекомендую!
К
Каримова
14 авг 2023
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