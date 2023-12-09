Описание

Что вас ожидает:Самая высокая точка плато Лагонаки Гуамское ущелье — это огромная расщелина между горами со множеством изломов, в которой на каждом шагу открываются все новые захватывающие виды. Гуамское ущелье находится в Апшеронском районе Краснодарского края между хутором Гуамка и селом Мезмай. 18-часовая экскурсия в Гуамское ущелье начинается ранним утром. На комфортабельном автобусе с кондиционером в сопровождении опытного гида туристы отправляются к ущелью. По приезду можно приобрести билеты на экскурсионный поезд, отправляющийся в ущелье. Поезд представляет собой 4 экскурсионных вагончика, оснащенных аудиогидами. По дороге следования поезда вас ожидают удивительные горные пейзажи, на фоне которых можно сделать множество колоритных фото. Поезд движется неторопливо, поэтому вы успеете насладиться картиной в полной мере. Глубина ущелья составляет 400 м. при длине около 3 км, а ширина в самом узком месте не превышает двух метров. Над ущельем обустроена обзорная площадка, из которой открывается удивительный вид на каньон. Несмотря на небольшую протяженность ущелья перепад высот здесь составляет 82 метра. Над руслом реки Курджипс, протекающей вдоль ущелья, проложена узкоколейная железная дорога. Река стремительно несется по ущелью. Мощные потоки ударяются о скалы, образуя брызги и пену. Быстрые водопады сменяются спокойными пологими участками, которые резко переходят в крутые уступы. Ущелье вызывает интерес не только благодаря красивым горным пейзажам. Если присмотреться, здесь можно увидеть редких представителей флоры и фауны. В ущелье растет бук, липа, дуб, ясень, пихта, сосна, рододендрон, азалия, боярышник, реликтовые самшиты, тис. В лесах обитают кабаны, куницы, лисы, но шансы с ними встретиться невысоки. Зато вы обязательно увидите гордых орлов, парящих в небе над ущельем. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки, легкий перекус, фотоаппарат, купальники, полотенца. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.