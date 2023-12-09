Групповая экскурсия в Гуамское ущелье: замечательное путешествие из Кабардинки
А вы катались когда-нибудь по узкоколейке? На нашей экскурсии вы не только полюбуетесь красотами Гуамского ущелья: у вас будет свободное время для катания с аудиогидом по туристической железной дороге, проложенной прямо по дну расщелины.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|2 000 ₽
|Детский (с 6 до 11 лет включительно)
|1 800 ₽
|Дети до 5 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает:Самая высокая точка плато ЛагонакиГуамское ущелье — это огромная расщелина между горами со множеством изломов, в которой на каждом шагу открываются все новые захватывающие виды. Гуамское ущелье находится в Апшеронском районе Краснодарского края между хутором Гуамка и селом Мезмай. 18-часовая экскурсия в Гуамское ущелье начинается ранним утром. На комфортабельном автобусе с кондиционером в сопровождении опытного гида туристы отправляются к ущелью. По приезду можно приобрести билеты на экскурсионный поезд, отправляющийся в ущелье. Поезд представляет собой 4 экскурсионных вагончика, оснащенных аудиогидами. По дороге следования поезда вас ожидают удивительные горные пейзажи, на фоне которых можно сделать множество колоритных фото. Поезд движется неторопливо, поэтому вы успеете насладиться картиной в полной мере. Глубина ущелья составляет 400 м. при длине около 3 км, а ширина в самом узком месте не превышает двух метров. Над ущельем обустроена обзорная площадка, из которой открывается удивительный вид на каньон. Несмотря на небольшую протяженность ущелья перепад высот здесь составляет 82 метра. Над руслом реки Курджипс, протекающей вдоль ущелья, проложена узкоколейная железная дорога. Река стремительно несется по ущелью. Мощные потоки ударяются о скалы, образуя брызги и пену. Быстрые водопады сменяются спокойными пологими участками, которые резко переходят в крутые уступы. Ущелье вызывает интерес не только благодаря красивым горным пейзажам. Если присмотреться, здесь можно увидеть редких представителей флоры и фауны. В ущелье растет бук, липа, дуб, ясень, пихта, сосна, рододендрон, азалия, боярышник, реликтовые самшиты, тис. В лесах обитают кабаны, куницы, лисы, но шансы с ними встретиться невысоки. Зато вы обязательно увидите гордых орлов, парящих в небе над ущельем. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки, легкий перекус, фотоаппарат, купальники, полотенца. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Круглогодично
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение инструктора
- Страховка на время экскурсии
- Что не входит
- Пассажирский экскурсионный вагончик — 600 рублей для взрослых, 300 рублей для детей
- Посещение термальных источников — 350 рублей для взрослых, 200 рублей для детей
- Обед — от 400 рублей с человека
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: КруглогодичноЭкскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду или напитки
- Легкий перекус
- Фотоаппарат
- Купальники
- Полотенца. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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