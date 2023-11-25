В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо

Групповая экскурсия в Кабардинке
Нас ждет один из ведущих российских производителей игристых вин — винзавод Абрау-Дюрсо.

Мы сможем посетить его с экскурсией и дегустацией, узнать много интересных фактов из истории завода, которая началась еще в XIX веке. После вы прогуляетесь вдоль озера и сможем насладиться шоу фонтанов.
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
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даты

Что вас ожидает:

  • Винзавод
  • Озеро Абрау
  • Набережная Абрау-Дюрсо

Описание

Что вас ждет

Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо. Вы не только посетите завод, но и прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов. Экскурсия Абрау-Дюрсо включает в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Геленджика в Новороссийск. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр. Далее вас ждет завод, открытый в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончании путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Организационные моменты• Поездка осуществляется круглый год.
Продолжительность экскурсии составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.

8.00,12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Посещение поселка Абрау-Дюрсо
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия по заводу с дегустацией — 1700 руб.
  • Экскурсия без дегустации — 1200 руб.
  • Питание
Место начала и завершения?
Кабардинка
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00,12.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Групповая автомобильная экскурсия.
  • Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
  • Продолжительность — 7 часов.
  • Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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