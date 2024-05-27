Авторские 5-дневные туры в Калининград

Найдено 26 туров в категории «5-дневные туры» в Калининграде, цены от 13 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500 за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 500 за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000 за человека
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 500 за человека
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700 за человека
Гастрономический тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300 за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520 за человека
Зимний тур в гостеприимный Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Начало: Г. Калининград
10 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
от 25 500 за человека
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
11 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 23 500 за человека
АмберЛэнд. Осенне-зимний тур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
АмберЛэнд. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 900 за человека
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 18 500 за человека
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 35 000 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 16 000 за человека
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000 за человека
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 500 за человека
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950 за человека
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
от 20 000 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
    Все отлично, спасибо.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
    Тур понравился. Экскурсоводы рассказывали очень интересно, с большой любовью к своему краю. Автобусы комфортабельные, водители хорошие. Получила много нового, познавательного. Рекомендую всем.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
    Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересныйТут был замечательный, запоминающийся, очень интересный
  • Ю
    Юрий
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
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    Гостиница отличная, завтраки вкусные, в ресторане на ужин особенно понравился запечённый карп))). Экскурсии интересные. Экскурсоводы все разные по квалификации и опыту, но все очень стараются и в большинстве все удачно получается, интересно. Некоторые из экскурсоводов используют шикарные костюмы соответствующие теме экскурсии. Хотя город сравнительно компактен для пеших прогулок, но для свободного времени желательно самостоятельно заранее почитать интернет и продумать куда сходить так, чтобы провести время максимально интересно. Для этого, как минимум, желательно построить оптимальный маршрут между фигурок Хомлинов и по ходу прогулок по посетить музеи на вашем пути - мы так делали в свободное время. За гостиницей Калининград находится немецкий бункер Отто (забыл фамилию), где была подписана капитуляция. Зайдите в этот маленький музей, интересно окунуться в те годы по ту сторону фронта. Если будет жаркая погода, то берите с собой купальник, есть возможность на экскурсиях окунуться в Балтике. Нам повезло с погодой и мы окунулись))). Видно что наше государство старается поднимать этот регион. Тем не менее сложилось впечатление, что выделяемых средств явно мало, чтобы начать реставрировать большинство хоть как-то сохранившихся исторические развалин, а хотелось бы. Как впрочем и во многих других уголках нашей страны. Приятно видеть, что есть местные жители, которые очень стараются в этих исторических местах создавать собственными силами музеи. Надеюсь у них хватит сил, терпения и у них все получится, а государство им поможет средствами так, чтобы нашим детям и внукам была доступна история этого региона нашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь и иностранцы сюда поедут на экскурсии. Рекомендую всем этот тур!

    Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград
  • Г
    Гулия
    19 мая 2024
    Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
    Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
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  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
    Отличный тур! Программа "Балтийская панорама" захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколадной фабрикой. 4 дня -
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    самое то, чтобы потом была возможность приехать еще раз и прокатиться везде на машине лично. Советуем! Хотим вернуться еще раз! В районе Амалиенау можно отдельно гулять, также как и в Светлогорске. Отель "Калининград" - с виду старенькое здание, но современные просторные светлые номера, с ванными принадлежностями и чайным набором.

    Отличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколаднойОтличный тур! Программа &quot;Балтийская панорама&quot; захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколадной
  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
    Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
    С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
    Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «5-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  2. Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
  3. Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
  4. АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
  5. На самом западе России. Тур по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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