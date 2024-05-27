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Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Экскурсионный тур в гостеприимный Калининград
Начало: г. Калининград
9 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 5 дней
Начало: Калининград
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прусская Европа. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 520₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Начало: Г. Калининград
10 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
11 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
от 23 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
АмберЛэнд. Осенне-зимний тур по Калининградской области
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
3 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег27 мая 2024Все отлично, спасибо.
- ООльга20 мая 2024Тур понравился. Экскурсоводы рассказывали очень интересно, с большой любовью к своему краю. Автобусы комфортабельные, водители хорошие. Получила много нового, познавательного. Рекомендую всем.
- ААнна19 мая 2024Тут был замечательный, запоминающийся, очень интересный.
- ЮЮрий19 мая 2024Мы были вчетвером туре по Калининграду и его окрестностям в период 12-16/05/2024. Жили в гостинице Калининград (автобусы оттуда отправлялись, удобно).
- ГГулия19 мая 2024Очень понравился тур, очень комфортный номер для проживания, удобное расположение гостиницы, интересные экскурсии, прекрасный город Калининград, только положительные эмоции.
- ННаталья2 мая 2024Отличный тур! Программа "Балтийская панорама" захватывает интересные направления области, даже старый замок и сыроварню с шоколадной фабрикой. 4 дня -
- ААндрей24 апреля 2024Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
- ННаталья18 апреля 2024С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
- ККоноплева16 апреля 2024Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
- ООльга16 апреля 2024Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «5-дневные туры»
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