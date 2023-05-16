BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области

BIKE CAMP mini

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Велотур в Калининград для новичков и опытных путешественников.

Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, комфортные дистанции и новые велосипеды.

Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Ближайшие даты:
25
авг
29
сен
27
окт

Что вас ожидает:

Испытанные маршруты
Испытанные маршруты
Прогуляемся по старинным улочкам и устроим заезды вдоль восхитительного побережья
Комфорт и безопасность
Комфорт и безопасность
Нас ждут подготовленные велосипеды Riverside 900, лучшие турлидеры и снаряжение
Приключения на электросамокатах
Приключения на электросамокатах
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах

Программа тура по дням

1 день

Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград в любое удобное время.

Ранний заезд.

Заселиться можно с 08:00 до 18:00.

Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.

В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.

После — приветственный ужин в комплексе.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день

Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск

Завтракаем.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.

Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обедаем в комплексе.

Выезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах.

Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.

Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Ужинаем в комплексе.

Велопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. СветлогорскВелопрогулка по Калининграду. Светлогорск
3 день

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века

Завтракаем.

Отправляемся в путешествие по “Калининградской Венеции”.

Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива.

Старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.

Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обедаем на маршруте.

После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.

Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кёнигсберге-Калининграде.

Возвращаемся на ужин в комплекс.

Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX векаВелопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
4 день

Свободное время. Отъезд

Завтракаем.

Собираемся и прощаемся.

Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!

А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.

Вещи могут ждать вас в номере до вечера!

Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Свободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. ОтъездСвободное время. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
  • Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

FridayCenter

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
  • Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
  • Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
  • Экскурсия на маяк Риндерорт
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Велосипед Riverside 900
  • Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
  • Проживание по программе, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда и поздний выезд в день отъезда
  • Трёхразовое питание по программе
  • Приветственный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининград и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 1 500 руб. /весь период
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть правила и условия проживания в Центре?
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно.
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi.
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?

Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 мая 2023
Организация хорошая
Е
17 апр 2023
Отличный тур, много вкусной еды, много красивых мест!
И
12 мар 2023
Очень интересный тур.
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.
Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.Очень интересный тур.

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