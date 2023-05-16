BIKE CAMP mini
Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, комфортные дистанции и новые велосипеды.
Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
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сен
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд.
Заселиться можно с 08:00 до 18:00.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 18:30 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в комплексе.
Велопрогулка по Калининграду. Светлогорск
Завтракаем.
Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу и интересные рассказы от турлидера.
Полюбуемся на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
Мы увидим город со всех сторон: проедем 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обедаем в комплексе.
Выезжаем в Светлогорск.
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии на электросамокатах.
Увидим старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад.
Изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Ужинаем в комплексе.
Велопрогулка вдоль Куршского залива. Маяк XIX века
Завтракаем.
Отправляемся в путешествие по “Калининградской Венеции”.
Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и Куршского залива.
Старинные усадьбы с черепичными крышами, рыбацкие причалы и цветущие поля.
Общая протяженность веломаршрута 45 км — асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обедаем на маршруте.
После посетим настоящий старинный маяк на побережье залива.
Полюбуемся прекрасной панорамой с маяка и узнаем истории о рыбном промысле в Кёнигсберге-Калининграде.
Возвращаемся на ужин в комплекс.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 1 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 4 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
- Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
- Экскурсия на маяк Риндерорт
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Велосипед Riverside 900
- Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
- Проживание по программе, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда и поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининград и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Возможно одноместное размещение, доплата от 1 500 руб. /весь период
- Трансферы из/в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
- В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi.
- В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе.
- Нужны ли специальные навыки для участия в туре?
Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
За 4 дня:
- посетили 5 ресторанов с непередаваемыми вкусными блюдами, с объяснением что мы едим и как это приготавливается,
- обедали в рыцарском зале настоящего замка с её хозяйкой,
- на мастер классе получили два хороших рецепта приготовления рыбы одного из ресторанов (которые уже продемонстрировали своим родственникам)
- дважды участвовали в мастер классе по альтернативному завариванью кофе.
Между всеми этими приемами пищи были проведены экскурсии по Калининграду и области. Перемещались на микроавтобусе.
Организаторы молодые ребята, влюбленные в Калининград, которые очень старались чтоб все прошло хорошо и нам все понравилось.
Желаем им творческих успехов.