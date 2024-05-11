Путешествие на велосипеде из Калининграда

Найдено 11 туров в категории «Велотуры» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900 за человека
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900 за человека
Балтийские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900 за человека
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
26 июля в 10:00
26 авг в 10:00
от 54 900 за человека
На велосипедах по балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900 за человека
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
    Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать проблемы (хотя их и
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    не было, поскольку все было предусмотрено заранее) - все на 10 из 10. Хостел на эти 6 дней стал родным домом, турлидеры - заботливыми мамами и папами) вкусно кормили, поддерживали морально и завлекали всякими калининградскими интересностями) Велосипеды ухоженные, 220 км, которые мы накатали в общей сложности за все 4 дня, практически не чувствовались. Выдают флягу (навсегда) и рюкзак (с возвратом), но если есть свое, родное - лучше его брать. В хостеле можно купить кепку, поясную сумку, теплую толстовку, баф, если очень надо. Очень понравилась экскурсия в доме смотрителя шлюзов, не очень - на маяке в Заливино (но сам маяк интересный). Поездка в Роминтенскю пущу прекрасна, не надо бояться тамошней грунтовки, она очень лайтовая. Очень хочется приехать еще раз! Единственный минус (на самом деле нет) - организаторы задают очень высокую планку, теперь сложно будет найти тур в других городах такого же высокого качества.

    Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решатьТур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
    Полный восторг.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2024
    Балтийские приключения
    Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь
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    с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!

  • И
    Илья
    4 октября 2023
    BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
    Добрый день. Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления. Всем туристам и любителям активного отдыха рекомендую!
  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
    Хочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже "заказ погоды". После офисных дней это было то,
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    что мне нужно. Иногда было сложновато, хотелось бросить велик и упасть на землю, но ты собираешься и едешь дальше - ты же не слабак😉. Не ездив ранее более 23 км в день я выдержала (все кроме последнего заезда в 4 день)… может быть доеду в следующий раз…

    Хочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисныхХочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже &quot;заказ погоды&quot;. После офисных
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2023
    BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
    Тур не дешевый, но это того стоило! Все "под ключ" - продумано до мелочей, проживание, питание, транспорт, маршрут. Просто супер!
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    Отличный хостел, очень чисто, уютно, вкусно. Отличные тур лидеры - молодые, позитивные, профессиональные. Отличные маршруты!! Для людей со средней физической подготовкой реально подойдет. Впечатления замечательные! Спасибо.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2023
    По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
    Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а
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    такое ощущение, что уезжала на месяц, столько всего я увидела и узнала за поездку. Мне было комфортно, душевно и очень интересно в этом туре, и я благодарна Наталье Руденко за то, что влюбила меня в свои края. Когда человек в предназначении, это чувствуется. Поэтому я искренне рекомендую этот тур и гида Наталью.

  • Д
    Дария
    30 июня 2022
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!
    В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Велотуры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
  2. По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
  3. BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
  4. BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
  5. Балтийские приключения
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Велотуры" можно забронировать 11 авторских туров от 34 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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