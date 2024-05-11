1 чел.
По популярности
Авторский тур
6 дней
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
BIKE CAMP - новые маршруты. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
26 июля в 10:00
26 авг в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий11 мая 2024Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
- ЮЮлия10 мая 2024Тур выше всех похвал! Общая организация, программа, подход к каждому участнику и его потребностям, готовность решать проблемы (хотя их и
- ННатальЯ17 апреля 2024Полный восторг.
- ТТатьяна20 марта 2024Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
- ТТатьяна4 февраля 2024Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь
- ИИлья4 октября 2023Добрый день. Всё прошло отлично, остались только приятные впечатления. Всем туристам и любителям активного отдыха рекомендую!
- ИИрина18 сентября 2023Хочу сказать спасибо за визуальную составляющую (картинки, запахи) приятное общение и даже "заказ погоды". После офисных дней это было то,
- ТТатьяна4 сентября 2023Тур не дешевый, но это того стоило! Все "под ключ" - продумано до мелочей, проживание, питание, транспорт, маршрут. Просто супер!
- ННаталья29 мая 2023Богатое янтарем Балтийское море, и море эмоций, впечатлений, красивых картин уникальной Калининградской земли… Я была в туре 4 дня, а
- ДДария30 июня 2022В тур ездили мой муж и моя дочь. Они в полном восторге. Спасибо! Организация на высочайшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Велотуры»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Велотуры" можно забронировать 11 авторских туров от 34 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Калининграде на 2024 год по теме «Велотуры», 15 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август