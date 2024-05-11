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не было, поскольку все было предусмотрено заранее) - все на 10 из 10. Хостел на эти 6 дней стал родным домом, турлидеры - заботливыми мамами и папами) вкусно кормили, поддерживали морально и завлекали всякими калининградскими интересностями) Велосипеды ухоженные, 220 км, которые мы накатали в общей сложности за все 4 дня, практически не чувствовались. Выдают флягу (навсегда) и рюкзак (с возвратом), но если есть свое, родное - лучше его брать. В хостеле можно купить кепку, поясную сумку, теплую толстовку, баф, если очень надо. Очень понравилась экскурсия в доме смотрителя шлюзов, не очень - на маяке в Заливино (но сам маяк интересный). Поездка в Роминтенскю пущу прекрасна, не надо бояться тамошней грунтовки, она очень лайтовая. Очень хочется приехать еще раз! Единственный минус (на самом деле нет) - организаторы задают очень высокую планку, теперь сложно будет найти тур в других городах такого же высокого качества.