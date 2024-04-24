Вы отправитесь на Куршскую косу, включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО, вдохнете воздух бескрайнего Балтийского моря, познакомитесь с поселком Янтарным, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
И, конечно, Вас ждет самый западный город России – Калининград! Музей янтаря, форт №5, Кафедральный собор и небольшой концерт в его стенах.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
В программу включён органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Куршская коса и Зеленоградск
Экскурсия в Национальный Парк Куршская коса и Зеленоградск, 8 часов.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
18:00-18:30 Окончание экскурсии в Калининграде.
Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня.
Янтарь — визитная карточка Калининградской области. Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск. Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
18:00-18:30 Окончание в Калининграде.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Освобождение номеров.
Экскурсия «Калининград — город-крепость», 5-6 часов.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский проспект, 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.
Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.
А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.
Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.
Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона. Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск.
В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.
Посещение бункера самостоятельно по желанию. Билеты приобретаются в бункере в кассе музея.
16:30-17:00 Окончание в Калининграде.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
Завтраки оплачиваются на месте
|14700
|19500
|14300
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
|16500
|23500
|15500
Гостевой дом «Вилла Гламур» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|18000
|26000
|17000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
|19500
|27000
|18500
Гостиница «Турист» 3*
Завтраки входят в стоимость тура
|20500
|27300
|19500
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки оплачиваются на месте
Студия 21000
Стандарт 19500
|26000
|18600
Гостиница «Холидей Инн» 4* (стоимость тура 26.04-29.04, 03.05-06.05, 10.05-13.05 под запрос)
Завтраки оплачиваются на месте
|29500
|49500
|28000
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в в гостевом доме «Робинзон», отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53. Для туристов, проживающих в гостинице «Холидей Инн», от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Отель «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе. К услугам гостей бассейн с подогревом, спа-процедуры, сауна, трансфер по региону, экскурсионное бюро. Персонал владеет тремя языками.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Кафе встречает посетителей многообразием кулинарных шедевров русской, кавказской, европейской кухни. Принимаются заказы на диетические блюда и десерты. Наличие площадки для барбекю позволяет гостям самостоятельно приготовить мясо и овощи на углях.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 3 ночи
- Завтраки при проживании в гостиницах "Вилла Надежда", "Вилла Гламур" и "Турист"
- Входные билеты по программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Завтраки (оплачиваются на месте):в отеле "Вилла Татьяна" на Линейной - 450 руб. /чел. в отеле "Робинзон" - 450 руб. /чел. в отеле "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" 4* - 1100 руб. /чел
- В отеле «Вилла Татьяна» на Линейной - 450 руб. /чел
- В отеле «Робинзон» - 450 руб. /чел
- В отеле «Калининград» - 500 руб. /чел
- В отеле «Холидей Инн» 4* - 1100 руб. /чел
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
|Отель
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|Гостевой дом “Робинзон”
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван
“Вилла Татьяна” на Линейной
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|Двуспальные кровати, раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент студио)
|Вилла “Надежда”
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
|Отель “Гламур”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница “Калининград”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
|Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница “Турист”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный номер
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница “Холидей Инн”
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
(вид на город)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(номер экзекьютив с видом на город)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в в гостевом доме «Робинзон», отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53. Для туристов, проживающих в гостинице «Холидей Инн», от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Проживание в Вилле Надежда - отличная гостиница, вкусное питание, чистота и уют.
Кто сомневается что будет скучно одному, то абсолютно не скучно!