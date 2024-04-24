3 день

Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня.

Янтарь — визитная карточка Калининградской области. Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.

Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями – место, где можно укрыться от летнего зноя.

Переезд в г. Светлогорск. Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шопинг, магазины янтаря.

18:00-18:30 Окончание в Калининграде.