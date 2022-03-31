Прилетаем в Калининград, заселяемся во FridayCenter.
На брифинге знакомимся с группой и организаторами.
Распределяем велосипеды и разбираемся с инвентарём.
Дальше – вводный инструктаж и пробные заезды на площадке.
Приветственный ужин во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Отправляемся в путешествие по калининградской Венеции.
Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и залива.
Чистейшие озера, дикие леса и поля, старинные усадьбы и деревушки.
Обедаем в ресторане на берегу Куршского залива.
После едем в настоящий средневековый замок Вальдау.
Возвращаемся на ужин во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу.
Красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.
Обедаем во FridayCenter.
Отправляемся на прогулку в сердце старого города – район Амалиенау.
Извилистые улочки, старинные особняки и бесконечные истории города-сада.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Сегодня изучаем балтийское побережье: сначала едем в Зеленоградск.
Гуляем по королевскому курорту.
Коты, уютные улицы с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад у моря.
Обедаем в настоящей таверне.
Переезжаем в Светлогорск.
Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии.
Хвойные леса, сказочные виллы и неприступные обрывистые берега.
Завершаем день в Янтарном.
Встречаем закат на лучшем пляже России.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем во FridayCenter.
Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.
Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.
Монументальные инженерные сооружения и многовековая история строительства водного пути.
Обедаем на маршруте.
После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.
Очарование средневековья в восстановленном провинциальном городке.
Ужинаем во FridayCenter.
Вечером отдыхаем в сауне и бассейне.
Ранний завтрак во FridayCenter.
Сегодня выезжаем пораньше – отправляемся в Роминтенскую пущу.
Заповедные леса у польской границы – любимые места охоты прусских королей.
Проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой
И увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.
Поздно вечером вернёмся в Калининград на барбекю-вечеринку.
Завтракаем во FridayCenter.
Собираемся и прощаемся
Выехать из номеров можно до 12:00.
Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе Фрайдей Центр.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Ежедневно проезжаем не менее 40 км.
Смотрим по составу группу, если позволяет, то проезжаем больше.