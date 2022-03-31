BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников

Наш крутой и яркий BIKE CAMP на велосипедах - уникальная возможность проехать по секретным маршрутам

5
1 отзыв
Наш крутой и яркий BIKE CAMP на велосипедах – уникальная возможность проехать по секретным маршрутам и увидеть захватывающие пейзажи Калининградской области. Вас ждут путешествия и вечеринки в весёлой компании на подготовленных велосипедах RIVERSIDE 900.
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
BIKE CAMP. Велотур по Калининградской области для новичков и опытных путешественников
Ближайшие даты:
22
июл
26
авг
16
сен

Что вас ожидает 🤩

Сердце Кёнигсберга
Сердце Кёнигсберга
Познакомимся с таким разносторонним Калининградом
Средневековый замок
Средневековый замок
Заглянем в настоящий средневековый замок – Вальдау
Удивительные места
Удивительные места
Нас ждут Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Полесск, Янтарный, Железнодорожный и Краснолесье
Велопрогулки
Велопрогулки
Нас ждут красивейшие веломаршруты по уникальным местам, которые не повторяются
Безопасность
Безопасность
Нас будут сопровождать лучшие турлидеры и мы используем подготовленное снаряжение

Программа тура по дням

1 день
Заселение, знакомство

Прилетаем в Калининград, заселяемся во FridayCenter.

На брифинге знакомимся с группой и организаторами.

Распределяем велосипеды и разбираемся с инвентарём.

Дальше – вводный инструктаж и пробные заезды на площадке.

Приветственный ужин во FridayCenter.

Заселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомствоЗаселение, знакомство
2 день
Путешествие по калининградской Венеции, Куршский залив, замок Вальдау

Завтракаем во FridayCenter.

Отправляемся в путешествие по калининградской Венеции.

Нас ждёт живописная дорога вдоль канала и залива.

Чистейшие озера, дикие леса и поля, старинные усадьбы и деревушки.

Обедаем в ресторане на берегу Куршского залива.

После едем в настоящий средневековый замок Вальдау.

Возвращаемся на ужин во FridayCenter.

Путешествие по калининградской Венеции, Куршский залив, замок ВальдауПутешествие по калининградской Венеции, Куршский залив, замок ВальдауПутешествие по калининградской Венеции, Куршский залив, замок ВальдауПутешествие по калининградской Венеции, Куршский залив, замок Вальдау
3 день
Велопрогулка по Калининграду

Завтракаем во FridayCenter.

Исследуем Калининград: неспешная велопрогулка по городу.

Красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от обычных туристов.

Обедаем во FridayCenter.

Отправляемся на прогулку в сердце старого города – район Амалиенау.

Извилистые улочки, старинные особняки и бесконечные истории города-сада.

Ужинаем во FridayCenter.

Велопрогулка по КалининградуВелопрогулка по КалининградуВелопрогулка по КалининградуВелопрогулка по Калининграду
4 день
Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный

Завтракаем во FridayCenter.

Сегодня изучаем балтийское побережье: сначала едем в Зеленоградск.

Гуляем по королевскому курорту.

Коты, уютные улицы с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад у моря.

Обедаем в настоящей таверне.

Переезжаем в Светлогорск.

Исследуем элитный курорт Восточной Пруссии.

Хвойные леса, сказочные виллы и неприступные обрывистые берега.

Завершаем день в Янтарном.

Встречаем закат на лучшем пляже России.

Ужинаем во FridayCenter.

Зеленоградск, Светлогорск, ЯнтарныйЗеленоградск, Светлогорск, ЯнтарныйЗеленоградск, Светлогорск, ЯнтарныйЗеленоградск, Светлогорск, Янтарный
5 день
Железнодорожный

Завтракаем во FridayCenter.

Отправляемся в Железнодорожный к началу веломаршрута.

Нас ждёт велопрогулка вдоль шлюзов Мазурского канала.

Монументальные инженерные сооружения и многовековая история строительства водного пути.

Обедаем на маршруте.

После велозаезда прогуляемся по Железнодорожному.

Очарование средневековья в восстановленном провинциальном городке.

Ужинаем во FridayCenter.

Вечером отдыхаем в сауне и бассейне.

ЖелезнодорожныйЖелезнодорожныйЖелезнодорожныйЖелезнодорожный
6 день
Роминтенская пуща, озеро Виштынец

Ранний завтрак во FridayCenter.

Сегодня выезжаем пораньше – отправляемся в Роминтенскую пущу.

Заповедные леса у польской границы – любимые места охоты прусских королей.

Проведём весь день в диких лесах, наслаждаясь невероятной природой

И увидим древнее ледниковое озеро Виштынец.

Поздно вечером вернёмся в Калининград на барбекю-вечеринку.

Роминтенская пуща, озеро ВиштынецРоминтенская пуща, озеро ВиштынецРоминтенская пуща, озеро ВиштынецРоминтенская пуща, озеро Виштынец
7 день
Отъезд

Завтракаем во FridayCenter.

Собираемся и прощаемся

Выехать из номеров можно до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе Фрайдей Центр.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пять велозаездов согласно программесопровождение турлидероввелосипедвелосипедный рюкзаксветоотражающее снаряжениепроживание во FridayCenter
  • Двухместное размещениетрёхразовое питаниеприветственный ужинфинальный ужинпрогулка по Калининграду с гидомпосещение замка Вальдаупрогулка по Зеленоградску с гидомпрогулка по Светлогорску с гидомпрогулка по Янтарному с гидомпрогулка по Железнодорожному с гидомпереезды на комфортабельном автобусе согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратнопитание
  • Не указанное в программестраховкатрансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?
  • Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом.
Какая протяженность маршрута на велосипеде в километрах?

Ежедневно проезжаем не менее 40 км.

Смотрим по составу группу, если позволяет, то проезжаем больше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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