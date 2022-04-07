Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с традициями пивоварения и сыроварения, которые зародились на территории Восточной Пруссии во времена рыцарей Тевтонского ордена.
Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.
Поселок Тургенево с лютеранской кирхой 13 века Гросс-Легиттен, где находится место захоронения племянницы Наполеона.
Полесск: замок-крепость Лабиау, разводной Орлиный мост, здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, основанной в 1840 году. История пивоварения в Кёнигсберге и дегустация свежесваренного пива.
Поселок Некрасово с крафтовой сыроварней «Шаакен Дорф». Знакомство с производством, дегустация сыра, шоколада и марципановых конфет с возможностью приобретения.
Музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» 13 века. Атмосфера Средневековья, каминный зал с оружием, музей инквизиции в подвалах замка. Желающие смогут примерить экипировку средневекового рыцаря. (Входной билет оплачивается дополнительно - 250 руб.)