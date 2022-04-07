Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе)

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе).

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)
Гастромическое путешествие в прусских традициях (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Гросс-Легиттен
  • Замок-крепость Лабиау
  • Сыроварня «Шаакен Дорф»
  • Замок Шаакен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с традициями пивоварения и сыроварения, которые зародились на территории Восточной Пруссии во времена рыцарей Тевтонского ордена.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Поселок Тургенево с лютеранской кирхой 13 века Гросс-Легиттен, где находится место захоронения племянницы Наполеона.

  • Полесск: замок-крепость Лабиау, разводной Орлиный мост, здание пивоварни Альберта Бланкенштейна, основанной в 1840 году. История пивоварения в Кёнигсберге и дегустация свежесваренного пива.

  • Поселок Некрасово с крафтовой сыроварней «Шаакен Дорф». Знакомство с производством, дегустация сыра, шоколада и марципановых конфет с возможностью приобретения.

  • Музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» 13 века. Атмосфера Средневековья, каминный зал с оружием, музей инквизиции в подвалах замка. Желающие смогут примерить экипировку средневекового рыцаря. (Входной билет оплачивается дополнительно - 250 руб.)

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в замок Шаакен - 320 руб. /чел. Экскурсия и дегустация в пивоварне «Бланкенштайн» (дегустация только для взрослых от 18 лет) - 350 руб. /чел. Экскурсия и дегустация сыров и шоколада в «Шаакен Дорф - 350 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:00

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