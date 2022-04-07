Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с традициями пивоварения и сыроварения, которые зародились на территории Восточной Пруссии во времена рыцарей Тевтонского ордена.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.