Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 8 человек.
Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно.
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Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно.
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Описание экскурсии
Что вас ждёт:Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 8 человек. Вы посетите больше мест на косе и у вас там будет достаточно свободного времени что бы насладиться её красотами, более комфортное чем на большом автобусе путешествие и полная свобода выбора точек на косе и времени на их посещение, возможность продления экскурсии, полноценного нормального обеда, купания в Балтийском море Мы вместе сделаем ваш отдых незабываемым В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и не только. Основная задача гида - это сделать ваше путешествие уютным, комфортным, организовать ваше пребывание на косе с учетом пожеланий участников группы, организовать питание, летом купание для желающих и решить другие вопросы по ходу нашей поездки Поездка в небольшой группе имеет множество преимуществ относительно обычных экскурсий: у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природными красотами; мы сможем менять точки маршрута и делать то, что будет интересно вам; поездка будет комфортной; ответ найдётся на любой вопрос и сразу. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В летний сезон осмотрим дюнную гряду не только с высот на суше, но и на катере с вод Куршского залива. Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Экскурсия проходит в неспешном комфортном темпе, готовьтесь к тому что она может продлиться несколько дольше заявленного в описании времени а также возможен в дни пиковых нагрузок более ранний выезд, о чем вас обязательно оповестят накануне вечеромлучше выехать в 7 утра чем стоять 6 часов на въезд при выезде в 8-30. Возможно продление времени экскурсии при согласии всех участников за дополнительную плату. Организационные детали:
- За день до поездки мы обязательно с вами свяжемся, уточним время и место и постараемся забрать вас по указанному адресу;
- Если ваш заказ не подтвердили сразу — не беспокойтесь, в связи с загруженностью, время ожидания подтверждения, может продлиться до вечера;
• Если указанно, что мест в группе нет, то выбирайте любое свободное число, мы с вами свяжемся и договоримся об удобном для вас дне и времени. Дополнительные расходы:
Билеты за посещение нацпарка Важная информация: Туристов из Зеленоградска заберем в Зеленоградске, Нессельбек при этом посетить не получится. При бронировании БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Тогда мы точно оставим места за вами.
Ежедневно в 8.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Рыбачий
- Королевский бор
- Променад в поселке Лесной
- Танцующий лес
- Высота Эф
- Город Зеленоградск
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- Билеты на посещение нацпарка - 500руб. с человека/nЛьготные категории 100р с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2к5
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Туристов из Зеленоградска заберем в Зеленоградске
- Нессельбек при этом посетить не получится. При бронировании БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Тогда мы точно оставим места за вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 737 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Было очень познавательно.
Гид Александр провёл для нас увлекательное путешествие. Он рассказывал как и о природе Калининградской области, которая по-настоящему меня впечатлила, так и об небольших фактах во время прогулки по Зеленоградску.
Гид Александр провёл для нас увлекательное путешествие. Он рассказывал как и о природе Калининградской области, которая по-настоящему меня впечатлила, так и об небольших фактах во время прогулки по Зеленоградску.
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О
Отличная экскурсия! Так получилось, что были вдвоём, поэтому получился, можно сказать, индивидуальный тур.
На протяжении всего путешествия гид Лариса делилась с нами историей Калининграда и области (как уже пришедших времён, так и современности), рассказывала и показывала необычные, интересные места.
Спасибо!
На протяжении всего путешествия гид Лариса делилась с нами историей Калининграда и области (как уже пришедших времён, так и современности), рассказывала и показывала необычные, интересные места.
Спасибо!
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М
Поездка полностью оправдала потраченные деньги. Евгений интересно вел экскурсию и отвечал на все вопросы. Подача информации была не на «отвали», гида легко слушать - видно, что человек любит свое дело.
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Ю
Спасибо большое гиду Наталье. Прогулка по Куршской косе пролетела,как одно мгновение. Побывали в тех местах, где не бывают обычные экскурсии. Экскурсия отличная, индивидуальная, нас было 2 человека, на комфортабельной машине,
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Ю
Спасибо большое гиду Наталье. Прогулка по Куршской косе пролетела,как одно мгновение. Побывали в тех местах, где не бывают обычные экскурсии. Экскурсия отличная, индивидуальная, нас было 2 человека, на комфортабельной машине,
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Ю
Прекрасная была история с экскурсией. Алексей - просто душка. Коммуникабелен, спокоен, умеет быть одновременно нужным и ненавязчивым, легок в общении, проявляет удивительную для мужчины гибкость и понимание, обладает чувством юмора.
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Входит в следующие категории Калининграда
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