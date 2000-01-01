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Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе

4.7
113 отзывов
Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Насыщенная экскурсия ⛳ на Куршскую косу на легковом автомобиле 🚘 или минивэне в мини-группе до 6 человек.

Вы сможете посетить больше мест и отдохнуть с комфортом, так как свободного времени будет достаточно.

Вас ждёт полная свобода выбора точек маршрута, возможность перекусить или полноценно пообедать, купание в Балтийском море 🌊 и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе

Что вы увидите

  • Королевский бор
  • Променад в поселке Лесной
  • Высота Мюллера
  • Альтримо в поселке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • высота Эфа
Что вас ждёт:Насыщенная экскурсия ⛳ на Куршскую косу на легковом автомобиле 🚘 или минивэне в мини-группе до 7 человек. Вы посетите больше мест на косе и у вас там будет достаточно свободного времени что бы насладиться её красотами, более комфортное чем на большом автобусе 🚌 путешествие и полная свобода выбора точек на косе и времени на их посещение, возможность продления экскурсии 🧭, полноценного нормального обеда, купания в Балтийском море
Мы вместе сделаем ваш отдых незабываемым
В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и не только. Основная задача гида--это сделать ваше путешествие уютным, комфортным, организовать ваше пребывание на косе с учетом пожеланий участников группы, организовать питание, летом купание для желающих и решить другие вопросы по ходу нашей поездки
Поездка в небольшой группе имеет множество преимуществ относительно обычных экскурсий: у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природными красотами; мы сможем менять точки маршрута и делать то, что будет интересно вам; поездка будет комфортной; ответ найдётся на любой вопрос и сразу.
Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес 🌳 избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море 🌊, хвойный лес и озеро Чайка.
В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете, почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.
Экскурсия проходит в неспешном комфортном темпе, готовьтесь к тому что она может продлиться несколько дольше заявленного в описании времени а также возможен в дни пиковых нагрузок более ранний выезд, о чем вас обязательно оповестят накануне вечером, лучше выехать в 7 утра чем стоять 6 часов на вьезд при выезде в 9-30
Возможно продление времени экскурсии при согласии всех участников за дополнительную плату
Организационные детали:• За день до поездки мы обязательно с вами свяжемся, уточним время и место и постараемся забрать вас по указанному адресу;
  • Если ваш заказ не подтвердили сразу — не беспокойтесь, в связи с загруженностью, время ожидания подтверждения, может продлиться до вечера;
  • Если указанно, что мест в группе нет, то выбирайте любое свободное число, мы с вами свяжемся и договоримся об удобном для вас дне и времени.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Билеты на посещение нацпарка — 150 руб. с человека
Начало
🚩 ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Место завершения
🏁 По договоренности
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе
Уютное путешествие на Куршскую в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
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113 отзывов оставили туристы

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