Что вас ждёт:Насыщенная экскурсия ⛳ на Куршскую косу на легковом автомобиле 🚘 или минивэне в мини-группе до 7 человек. Вы посетите больше мест на косе и у вас там будет достаточно свободного времени что бы насладиться её красотами, более комфортное чем на большом автобусе 🚌 путешествие и полная свобода выбора точек на косе и времени на их посещение, возможность продления экскурсии 🧭, полноценного нормального обеда, купания в Балтийском море

Мы вместе сделаем ваш отдых незабываемым

В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и не только. Основная задача гида--это сделать ваше путешествие уютным, комфортным, организовать ваше пребывание на косе с учетом пожеланий участников группы, организовать питание, летом купание для желающих и решить другие вопросы по ходу нашей поездки

Поездка в небольшой группе имеет множество преимуществ относительно обычных экскурсий: у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природными красотами; мы сможем менять точки маршрута и делать то, что будет интересно вам; поездка будет комфортной; ответ найдётся на любой вопрос и сразу.

Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес 🌳 избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море 🌊, хвойный лес и озеро Чайка.

В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете, почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Экскурсия проходит в неспешном комфортном темпе, готовьтесь к тому что она может продлиться несколько дольше заявленного в описании времени а также возможен в дни пиковых нагрузок более ранний выезд, о чем вас обязательно оповестят накануне вечером, лучше выехать в 7 утра чем стоять 6 часов на вьезд при выезде в 9-30

Возможно продление времени экскурсии при согласии всех участников за дополнительную плату

Организационные детали:• За день до поездки мы обязательно с вами свяжемся, уточним время и место и постараемся забрать вас по указанному адресу;