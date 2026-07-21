Что вас ждёт:Насыщенная экскурсия на Куршскую косу на легковом автомобиле или минивэне в мини-группе до 8 человек. Вы посетите больше мест на косе и у вас там будет достаточно свободного времени что бы насладиться её красотами, более комфортное чем на большом автобусе путешествие и полная свобода выбора точек на косе и времени на их посещение, возможность продления экскурсии, полноценного нормального обеда, купания в Балтийском море Мы вместе сделаем ваш отдых незабываемым В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и не только. Основная задача гида - это сделать ваше путешествие уютным, комфортным, организовать ваше пребывание на косе с учетом пожеланий участников группы, организовать питание, летом купание для желающих и решить другие вопросы по ходу нашей поездки Поездка в небольшой группе имеет множество преимуществ относительно обычных экскурсий: у нас будет достаточно времени, чтобы насладиться природными красотами; мы сможем менять точки маршрута и делать то, что будет интересно вам; поездка будет комфортной; ответ найдётся на любой вопрос и сразу. Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. Высота Мюллера покорит вас смотровой площадкой с потрясающим видом на море, хвойный лес и озеро Чайка. В Рыбачьем, уютном поселке, вы оцените чудесные пейзажи, Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера. Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. В летний сезон осмотрим дюнную гряду не только с высот на суше, но и на катере с вод Куршского залива. Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское. Экскурсия проходит в неспешном комфортном темпе, готовьтесь к тому что она может продлиться несколько дольше заявленного в описании времени а также возможен в дни пиковых нагрузок более ранний выезд, о чем вас обязательно оповестят накануне вечеромлучше выехать в 7 утра чем стоять 6 часов на въезд при выезде в 8-30. Возможно продление времени экскурсии при согласии всех участников за дополнительную плату. Организационные детали:

За день до поездки мы обязательно с вами свяжемся, уточним время и место и постараемся забрать вас по указанному адресу;

Если ваш заказ не подтвердили сразу — не беспокойтесь, в связи с загруженностью, время ожидания подтверждения, может продлиться до вечера;

• Если указанно, что мест в группе нет, то выбирайте любое свободное число, мы с вами свяжемся и договоримся об удобном для вас дне и времени. Дополнительные расходы:

Билеты за посещение нацпарка Важная информация: Туристов из Зеленоградска заберем в Зеленоградске, Нессельбек при этом посетить не получится. При бронировании БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ подтвердите бронь за 24 часа посредством сообщения. Тогда мы точно оставим места за вами.