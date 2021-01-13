71 отзыв оставили туристы

Кенигсберг в свете вечерних огней Во время прогулки по главным достопримечательностям Кенигсберга и знакомства с его знаменитыми фортификационными сооружениями вы услышите множество интересного: историю-загадку о 7 кенигсбергских мостах, о Кафедральном Соборе, о покорении Тевтонского ордена пруссов. Рассмотрите Росгартенские и Брандербургские ворота и, возможно, встретите гномиков острова Кнайпхоф. И конечно, заглянете в Музей 🖼 Марципана, где сможете попробовать сладости, приготовленные по особому рецепту.
Дегустация прусского пива Мы будем путешествовать по сказочным районам Хуфен и Амалиенау, обсуждая истории 📖 королевской прусской семьи. Вы узнаете, что сближает российских императоров и Пруссию, отыщете женский след в истории легендарной Массандры. Также вас ждет небольшая дегустация прусского крафтового пива в районе Хуфен.
Организационные детали
Экскурсия транспортно-пешеходная, проезд входит в стоимость экскурсии
Дегустация не входит в стоимость – 200 руб. /человек
Начало и место завершения
🚩 Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у афиши - зоопарк. Проспект Мира 26
Экскурсия проводится во вторник и четверг в 16:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я на протяжении 20 лет занимаюсь организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаю экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
Великолепная экскурсия, прекраснейшее знакомство с Калининградом! Выражаем огромную благодарность Ирине! Всем советуем!
Елена
11 янв 2021
Прекрасная экскурсия по историческим районам Калининграда. Интересные факты создания и посещение нескольких городских ворот, и расположенных в них исторических объектов. В "Резиденции королей" проведена дегустация. Все понравилось. Этот экскурсионный маршрут будет интересен для тех, кто приезжает в Калининград за историческими впечатлениями.
Александра
8 янв 2021
Приятная вечерняя экскурсия.
Светлана
6 янв 2021
Хочется сказать огромное спасибо за прекрасно проверенную экскурсию по вечернему Калининграду Ирине! Не смотря на мокрый снег этот вечер был проведен душевно. Замечательный гид, замечательный город, замечательное пиво !
Екатерина
14 ноя 2020
Экскурсия внезапно случилась индивидуальная, от того и очень атмосферная и уютная: с историями из жизни, воспоминаниями из детства, что всегда запоминается быстрее и лучше, как будто проживаешь все эти моменты сам. На пароходик из-за дождя попасть не удалось, но зато район Амалиенау с его легендами и историями навсегда запал в душу. Гид рассказывает очень интересно и душевно. Спасибо! Рекомендую! 👌🏼
Тина
9 ноя 2020
В Калининграде впервые, остались очень довольными от проведённой экскурсии! Интересный рассказ гида и пеший маршрут, комфортная погода, узнали много фактов, которые не вычитаешь ни в каких путеводителях. Рекомендуем!
Ирина
20 окт 2020
Сегодня, 20. 10. 2020, была на экскурсии по вечернему Калининграду. Была одна, несмотря на это экскурсия не была отменена, не была увеличена плата. Экскурсовод Ирина провезла на своем автомобиле по историческим памятникам, содержательно, со знанием дела, погрузила в историю строительства города, его восстановления. Увидев старинные улочки города, я открыла для себя Калининград, не только исторически интересным, но и по- домашнему теплым и уютным, а архитектурный стиль Модерн поразил величием и красотой. Я очень осталась довольна. Всем рекомендую экскурсии с Ириной. А ещё, по моей просьбе, мы заехали на выставку, где я приобрела рыбку (я их коллекционирую) из янтаря, которую искала, за что отдельное спасибо.
Екатерина
2 окт 2020
Отличная экскурсия, а Ирина потрясающий гид. Она очень увлекательно рассказывает про историю города, а с какой любовью она это делает! Сама начинаешь постепенно влюбляться в Калининград, даже не смотря на то, что впервые тут. Пара часов переплюнул а 1, 5 дня самостоятельных прогулок. Жалею что не сразу удалось познакомиться с городом именно таким образом. Я осталась очень довольна, всем кто в Калининграде как и я первый раз очень советую!
Светлана
24 сен 2020
Не очень... От обзорной экскурсии, с которой хотели начать знакомство с городом, ожидали конечно большего... Катание на кораблике вместе со всеми, кто купил ее на набережной, под включенный аудиогид. Потом 2ч катания по городу на машине, после 19ч особо ничего уже не видно. И считаю, что на о. Канта можно было посмотреть и скульптуры ( пришлось на др. день возвращаться, чтобы осмотреть остров ещё раз более основательно). Знакомым посоветую выбрать другой вариант, дневной.
Влада
23 сен 2020
Все отлично)
Ирина
12 сен 2020
Гид замечательный, с глубоким пониманием темы, экскурсия интересная. Минусы том, что когда проходила автомобильная часть экскурсии, то была пятница вечер, и как следствие, пробки. А на кораблике экскурсия была с аудиозаписи и подсветки на берегах маловато, для темного времени: видно было не все, догадывались по очертаниям. Но все равно много разглядели:)))
Наталия
9 сен 2020
Вечерняя экскурсия по Калининграду с катанием на пароходике, звучит как единая экскурсия. Однако за пароходик мы оплачивали дополнительно и это неожиданно. Надо предупреждать.
Наталья
26 авг 2020
Нет. нет. нет.
Елена
20 авг 2020
В целом, неплохо. Ирина прекрасно знает город, его историю, массу дополнительных интересных деталей, но все это не структурировано и ориентировано на людей, бывших уже не на одной экскурсии или почитавшим самостоятельно о городе и его судьбе. Может быть, сказалось большая загруженность отдыхающими, но экскурсовод не пыталась заинтересовать, на вопросы отвечала формально и осталось ощущение услуг эконом-варианта. На кораблике тоже была полная загрузка всместе со всеми желающими с набережной, пришлось сидеть на улице и рассказ второго экскурсовода Татьяны было очень плохо слышно за шумом двигателя! Жаль! И огней вечерних никаких не наблюдается, о чем Ирина сообщает сразу - это приукрашает описание трипстер. В итоге экскурсия не впечатлила, а жаль - у Ирины чувствуется потенциал и опыт.
Наталья
18 авг 2020
Здравствуйте. Все понравилось, но гиду на кораблике нужно говорить помедленнее, иначе становится непонятно.