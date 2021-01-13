71 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Кенигсберг в свете вечерних огней

Во время прогулки по главным достопримечательностям Кенигсберга и знакомства с его знаменитыми фортификационными сооружениями вы услышите множество интересного: историю-загадку о 7 кенигсбергских мостах, о Кафедральном Соборе, о покорении Тевтонского ордена пруссов. Рассмотрите Росгартенские и Брандербургские ворота и, возможно, встретите гномиков острова Кнайпхоф. И конечно, заглянете в Музей 🖼 Марципана, где сможете попробовать сладости, приготовленные по особому рецепту.

Дегустация прусского пива

Мы будем путешествовать по сказочным районам Хуфен и Амалиенау, обсуждая истории 📖 королевской прусской семьи. Вы узнаете, что сближает российских императоров и Пруссию, отыщете женский след в истории легендарной Массандры. Также вас ждет небольшая дегустация прусского крафтового пива в районе Хуфен.

Организационные детали