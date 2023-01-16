Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Гастрономическое приключение по-калининградски

Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней

Это путешествие раскроет перед вами палитру самых разных вкусов и необычных сочетаний.

Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, общаться с шеф-поварами, узнавать их «фишки» и секреты. И все это среди старинных немецких улиц, европейских домиков и с видом на Балтийское побережье.
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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