Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Это путешествие раскроет перед вами палитру самых разных вкусов и необычных сочетаний. Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, общаться с шеф-поварами, узнавать их «фишки» и секреты. И все это среди старинных немецких улиц, европейских домиков и с видом на Балтийское побережье.

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.