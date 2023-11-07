Гастрономические туры Калининграда

Найдено 7 туров в категории «Гастрономические» в Калининграде, цены от 39 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Гастрономический тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
«Это не обычный тур, в котором вы просто знакомитесь с достопримечательностями региона, это настоящее гастрономическое путешествие»
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
«В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс»
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«Далее пообедаем в таверне начала XX века и полакомимся блюдами средневековой кухни»
12 авг в 08:00
39 900 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Здесь вы узнаете историю создания десерта, приготовите марципан своими руками и продегустируете его»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«На дегустации попробуем местное пиво»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

  • Н
    Наталия
    1 сентября 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Тур очень насыщенный, хорошо организован. Полностью соответствует заявленной программе.
  • С
    Строкова
    21 июня 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Короткий, но очень яркий тур. Подобралась замечательная компания и благодаря гиду Ольге Кинихиной, внимательной и заботливой, путешествие было интересным и вкусным!
  • С
    Светлана
    17 мая 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Здравствуйте уважаемые сотрудники компании «Большая Страна». Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый гастрономический тур в Калининград с 6 по 10
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    мая. Для нас с мужем это первый опыт подобных путешествий, и он был просто потрясающим)). Сложилось все: прекрасная солнечная, но не жаркая погода в непредсказуемом Калининграде; качественная, изящно поданная еда с деликатно подобранными напитками в уютных ресторанчиках; интересные познавательные и исторические экскурсии; душевная атмосфера маленькой компании таких же как мы путешественников; и, конечно, наш Гид с большой буквы-Ольга, родившаяся на этой земле, зная ее изнутри, она знакомила нас с ее историей, культурой, людьми, и не было бы вопроса, на который мы не получили бы подробный, занимательный ответ; огромное количество интереснейшей информации, но всё в рамках тайминга, чтобы ею не перегрузить)). Мы с удовольствием желаем Вашей компании успеха и надеемся, что это путешествие с Вашей компанией не последнее)).

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
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  3. Гастрономическое приключение по-калининградски
  4. Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
  5. В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 авторских туров от 39 900 до 118 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Калининграда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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