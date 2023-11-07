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мая. Для нас с мужем это первый опыт подобных путешествий, и он был просто потрясающим)). Сложилось все: прекрасная солнечная, но не жаркая погода в непредсказуемом Калининграде; качественная, изящно поданная еда с деликатно подобранными напитками в уютных ресторанчиках; интересные познавательные и исторические экскурсии; душевная атмосфера маленькой компании таких же как мы путешественников; и, конечно, наш Гид с большой буквы-Ольга, родившаяся на этой земле, зная ее изнутри, она знакомила нас с ее историей, культурой, людьми, и не было бы вопроса, на который мы не получили бы подробный, занимательный ответ; огромное количество интереснейшей информации, но всё в рамках тайминга, чтобы ею не перегрузить)). Мы с удовольствием желаем Вашей компании успеха и надеемся, что это путешествие с Вашей компанией не последнее)).