1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«После экскурсии вас ждёт дегустация сырно-шоколадных вкусностей на местной сыроварне»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
«Это не обычный тур, в котором вы просто знакомитесь с достопримечательностями региона, это настоящее гастрономическое путешествие»
11 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
«В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс»
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«Далее пообедаем в таверне начала XX века и полакомимся блюдами средневековой кухни»
12 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Здесь вы узнаете историю создания десерта, приготовите марципан своими руками и продегустируете его»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
«На дегустации попробуем местное пиво»
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«На прогулке вы познакомитесь с историей города, услышите о местных традициях и узнаете о балтийских гастрономических изысках»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
- ННаталия1 сентября 2023Тур очень насыщенный, хорошо организован. Полностью соответствует заявленной программе.
- ССтрокова21 июня 2023Короткий, но очень яркий тур. Подобралась замечательная компания и благодаря гиду Ольге Кинихиной, внимательной и заботливой, путешествие было интересным и вкусным!
- ССветлана17 мая 2023Здравствуйте уважаемые сотрудники компании «Большая Страна». Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый гастрономический тур в Калининград с 6 по 10
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 авторских туров от 39 900 до 118 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Калининграда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024