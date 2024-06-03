Туры проходящие только летом в Калининграде

Найдено 58 туров в категории «Летние» в Калининграде, цены от 10 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
13 июня в 08:00
26 июня в 08:00
17 430 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
27 июня в 13:00
18 июля в 13:00
4900039 200 за человека
На велосипедах по балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 13:00
21 окт в 08:00
49 900 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
🚌 На автобусе
🛴 На самокатах
Сёрфинг
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
Неизведанные города Калининградской области
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг в 13:00
9 сен в 13:00
5100043 350 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
12 авг в 08:00
39 900 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
28 июня в 08:00
19 июля в 08:00
17 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 200 за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Калининград, 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
18 июня в 08:00
9 июля в 08:00
13 500 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
    читать дальше

    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • Л
    Лада
    15 апреля 2024
    SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
    Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Летние»

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  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
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