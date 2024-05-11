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Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
12 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Калининград, 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
18 июня в 08:00
9 июля в 08:00
13 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиталий11 мая 2024Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
- ННаталья8 мая 2024Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ЛЛада15 апреля 2024Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
- ННаталья29 февраля 2024Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
- ВВиталий17 января 2024С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
- ЕЕкатерина17 октября 2023Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На машине»
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