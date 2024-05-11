Туры по Калининграду на машине с гидом

Найдено 21 тур в категории «На машине» в Калининграде, цены от 13 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
27 900 за человека
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
🚗 На машине
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
Покататься на велосипедах по секретным улочкам Кенигсберга и узнать лучшие веломаршруты от местных
Начало: Калининград, встреча в 13-14 часов
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
54 900 за человека
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 09:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
23 600 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Гастрономическое приключение по-калининградски
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Гастрономическое приключение по-калининградски
Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Начало: Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
12 авг в 08:00
17 окт в 08:00
44 900 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
12 авг в 08:00
39 900 за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Калининград, 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
29 900 за человека
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
18 июня в 08:00
9 июля в 08:00
13 500 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
21 июня в 10:30
12 июля в 10:30
9000067 500 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталий
    11 мая 2024
    Велотур по Калининграду и балтийскому побережью
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!! Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.
    Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!Отличная команда! Желаю им развиваться! Надеюсь запал не пропадет и ребята будут придумывать все новые и новые маршруты!!!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
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    индивидуальном формате, на комфортных автомобилях, были учтены все наши пожелания. Всё было очень информативно, познавательно и интересно! Хочется возвращаться в Калининград еще и еще. Рекомендуем 100%!

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • Л
    Лада
    15 апреля 2024
    SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
    Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Калининградский микс. Экспресс-путешествие в мини-группе
    Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
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    и Владимир -замечательные гиды-экскурсоводы,отлично знают историю своего города и области и нам было очень комфортно общаться!Всего за три дня,мы получили огромное количество информации не только об истории города и его окрестностей,но и об исторических событиях в целом. Спасибо большое Андрею,Анне и Владимиру за такое удовольствие! Еще раз обязательно вернемся и только к вам!

  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
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    замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.

    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
  1. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  2. Европейские выходные на балтийском побережье
  3. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
  4. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
  5. Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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