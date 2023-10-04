В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Групповой тур в Калининграде

В Тридевятом царстве

5
3 отзыва
Приглашаем вас поближе познакомиться с уникальной красотой Русской Прибалтики. Вы совершите увлекательное путешествие в самую западную точку нашей страны.

Отправитесь в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря в поселке Янтарный, прогуляетесь по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья – Светлогорску и, конечно, познакомитесь с самим Калининградом.

Древние города и рыцарские замки, интересные музеи и дивная природа Балтийского взморья никого не оставят равнодушными!
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
В Тридевятом царстве. Экскурсионный тур по Калининградской области
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Город кошек
Город кошек
Убедитесь, что статус города кошек дали Зеленоградску неспроста – нарисованные, скульптурные и живые, они будут поджидать вас повсюду
Органный концерт
Органный концерт
Услышите мини-концерт самого большого в нашей стране органа под сводами Кафедрального собора
Калининград – город-крепость
Калининград – город-крепость
Побываете на внешней линии обороны и увидите два форта, оборонительные укрепления и ворота города
Янтарная сокровищница
Янтарная сокровищница
Отправитесь в поселок Янтарный, где добывают почти 90% мировых запасов солнечного камня: вам расскажут об обработке янтаря и его лечебных свойствах
Уютный Светлогорск
Уютный Светлогорск
Прогуляетесь по живописным тихим улочкам города и спуститесь на променад, где рассмотрите мозаичные солнечные часы и полюбуетесь видами Балтийского моря

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу с 14:00.

Свободный день.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный деньПрибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный деньПрибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный деньПрибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день
2 день

Экскурсии в пос. Янтарный и г. Светлогорск

Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.

Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

09:20 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.

И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь – визитная карточка Калининградской области.

Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.

Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.

Переезд в г. Светлогорск.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шопинг, магазины янтаря.

18:00-18:30 Окончание в Калининграде.

Экскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. СветлогорскЭкскурсии в пос. Янтарный и г. Светлогорск
3 день

Экскурсия «Калининград - город-крепость»

Экскурсия «Калининград — город-крепость», 4-5 часов.

10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Маршрут: г. Калининград.

Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.

А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.

Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г. Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона.

Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск. В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.

Посещение бункера самостоятельно по желанию. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея.

Экскурсия «Калининград - город-крепость»Экскурсия «Калининград - город-крепость»Экскурсия «Калининград - город-крепость»Экскурсия «Калининград - город-крепость»Экскурсия «Калининград - город-крепость»Экскурсия «Калининград - город-крепость»
4 день

Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск

Экскурсия в НП Куршская коса + Зеленоградск, 8 часов.

09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).

10:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

Маршрут: НП Куршская коса, г. Зеленоградск.

Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море

Экскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и ЗеленоградскЭкскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск
5 день

Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»

Экскурсия «В Балтийск — самый запад России», 6-7 часов.

Маршрут: г. Балтийск.

10:10 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

10:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

10:40 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.

Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом. Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.

Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.

В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.

После окончания экскурсии можно остаться в г. Балтийске на пляже и вернуться в Калининград потом на рейсовом автобусе. Об этом желании обязательно предупредить Вашего экскурсовода и водителя.

Ваше отсутствие в назначенное время отъезда означает Ваше решение остаться.

Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»
6 день

Свободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. плату

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия Инстербург — г. Черняховск, 8 часов — 2500 руб. /чел.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

09:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской 6 день, кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г.; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.

В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г. В напоминание об эпохе наполеоновских войн-памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.

Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии. И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.

Обед за доп. плату.

Свободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. платуСвободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. платуСвободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. платуСвободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. плату
7 день

Свободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. плату

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов — 1800 руб. /чел.

12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

13:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.

Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.

В программу включён органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.

Посещение Музея марципана в старинных Бранденбургских воротах.

Свободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. платуСвободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. платуСвободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. платуСвободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. платуСвободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. плату
8 день

Завершение программы

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день.

По желанию трансфер за доп. плату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/НомерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Гостевой дом «Робинзон» 3*

21000

32000

20000

Гостиница «Вилла Татьяна» на ул. Линейной

Завтраки оплачиваются на месте – 450 руб. за завтрак

24800

40900

22500

Гостевой дом «Вилла Надежда»

Завтрак входит в стоимость тура

32200

49500

29900

Гостиница «Калининград» 3*

Завтраки оплачиваются на месте – 500 руб. за завтрак

Стандарт 31800

Студия 35500

47300

30300

Отель «Турист» 3*

Завтрак входит в стоимость тура

34500

49100

31700

Отель «Мартон палас» 4*

Завтрак входит в стоимость тура

36200

47900

32200

Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Мартон Палас» от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон» 3

7 ночей

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3Гостевой дом «Робинзон» 3

Гостиница «Вилла Татьяна» на ул. Линейной

7 ночей

Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.

В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак. Неподалеку от комплекса апартаментов находятся такие известные достопримечательности, как Калининградский областной музей янтаря, Росгартенские ворота и Каскад водопадов.

Расстояние до ближайшего международного аэропорта Калининград составляет 20 км.

Гостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. ЛинейнойГостиница «Вилла Татьяна» на ул. Линейной

Гостиница «Калининград» 3

7 ночей

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

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Гостевой дом «Вилла Надежда»

7 ночей

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
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Гостиница «Турист» 3

7 ночей

Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

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Гостиница «Мартон Палас» 4

7 ночей

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 7 ночей в выбранной гостинице
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
  • Завтраки при проживании в гостиницах "Вилла Надежда", "Турист" и "Мартон Палас"
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
  • Завтраки в отеле (оплачиваются на месте): "Робинзон" (450 руб. /завтрак), "Вилла Татьяна" на Линейной (450 руб. /завтрак), "Калининград" (500 руб. /завтрак)
  • Обеды во время экскурсий и ужины
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Экскурсии за доп. плату: экскурсия Инстербург - г. Черняховск в 6-й день, 8 часов - 2500 руб. /чел. экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе» в 7-й день, 5-6 часов - 1800 руб. /чел
  • Экскурсия Инстербург - г. Черняховск в 6-й день, 8 часов - 2500 руб. /чел
  • Экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе» в 7-й день, 5-6 часов - 1800 руб. /чел
  • Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения

Отель

Двухместный

Одноместный

Трехместный

Гостевой дом Робинзон

Двуспальные кровати,

раздельные кровати

(стандарт)

Одноместное размещение в двухместном номере

(стандарт)

Двуспальные кровати,

Раздельные кровати+диван

Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная

Двуспальная кровать

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальные кровати,

раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)

Гостевой дом

Вилла Надежда

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

(стандарт)

Номер стандарт мини

Двуспальные кровати,

раздельные кровати+ доп. место

(номер стандарт: евро-раскладушка)

Гостиница Калининград

Центр города

Раздельные кровати

(студия)

Одноместный стандарт

Раздельные кровати, двуспальная кровать+ диван

(студия)

Гостиница «Турист»

Двуспальные кровати, раздельные кровати

Одноместный номер

Двуспальные / раздельные кровати+ евро-раскладушка

(номер стандарт)

Отель «Мартон палас»

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

(бизнес)

Одноместный стандарт

Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро-раскладушка

(номер бизнес)

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Мартон Палас» от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
4 окт 2023
1. Гостиница.
Мы выбрали не самое дорогое заселение, при этом нас заселили в гостевой дом Робинзон. У нас был номер со всеми удобствами. Достаточно просторный, в нем была большая кровать, и диван возле настоящего камина. Мы каждый вечер сидели возле него.
2. Экскурсии.
Нашим экскурсоводом была фирма янтарная мозайка. Особенно понравилась экскурсовод Майя. Большое спасибо за увлекательное время препровождение.
1. Гостиница.1. Гостиница.1. Гостиница.1. Гостиница.1. Гостиница.1. Гостиница.1. Гостиница.
Т
11 сен 2023
Спасибо организаторам! Все было в соответствии с планом, экскурсии были интересные и по времени.
Спасибо организаторам! Все было в соответствии с планом, экскурсии были интересные и по времени.Спасибо организаторам! Все было в соответствии с планом, экскурсии были интересные и по времени.Спасибо организаторам! Все было в соответствии с планом, экскурсии были интересные и по времени.
М
14 авг 2023
Все очень понравилось. Хорошая организация. Спасибо, что всегда были на связи и помогали решать текущие вопросы. Отдых удался, обязательно вернусь в будущем:)

Тур входит в следующие категории Калининграда

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