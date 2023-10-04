В Тридевятом царстве
Отправитесь в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря в поселке Янтарный, прогуляетесь по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья – Светлогорску и, конечно, познакомитесь с самим Калининградом.
Древние города и рыцарские замки, интересные музеи и дивная природа Балтийского взморья никого не оставят равнодушными!
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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу с 14:00.
Свободный день.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсии в пос. Янтарный и г. Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь – визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
18:00-18:30 Окончание в Калининграде.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Экскурсия «Калининград — город-крепость», 4-5 часов.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.
А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.
Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г. Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона.
Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск. В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.
Посещение бункера самостоятельно по желанию. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея.
Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск
Экскурсия в НП Куршская коса + Зеленоградск, 8 часов.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
10:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса, г. Зеленоградск.
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море
Экскурсия «В Балтийск - самый запад России»
Экскурсия «В Балтийск — самый запад России», 6-7 часов.
Маршрут: г. Балтийск.
10:10 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
10:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
10:40 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом. Увидите пролив — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации, обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.
После окончания экскурсии можно остаться в г. Балтийске на пляже и вернуться в Калининград потом на рейсовом автобусе. Об этом желании обязательно предупредить Вашего экскурсовода и водителя.
Ваше отсутствие в назначенное время отъезда означает Ваше решение остаться.
Свободный день. Экскурсии в Черняховск за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия Инстербург — г. Черняховск, 8 часов — 2500 руб. /чел.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской 6 день, кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г.; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г. В напоминание об эпохе наполеоновских войн-памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии. И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Свободный день. Экскурсия по Калининграду с органным концертом за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов — 1800 руб. /чел.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
В программу включён органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Завершение программы
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию трансфер за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|Гостевой дом «Робинзон» 3*
21000
32000
20000
Гостиница «Вилла Татьяна» на ул. Линейной
Завтраки оплачиваются на месте – 450 руб. за завтрак
24800
40900
22500
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак входит в стоимость тура
32200
49500
29900
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 500 руб. за завтрак
Стандарт 31800
Студия 35500
47300
30300
Отель «Турист» 3*
Завтрак входит в стоимость тура
34500
49100
31700
Отель «Мартон палас» 4*
Завтрак входит в стоимость тура
36200
47900
32200
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Мартон Палас» от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостиница «Вилла Татьяна» на ул. Линейной
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак. Неподалеку от комплекса апартаментов находятся такие известные достопримечательности, как Калининградский областной музей янтаря, Росгартенские ворота и Каскад водопадов.
Расстояние до ближайшего международного аэропорта Калининград составляет 20 км.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 7 ночей в выбранной гостинице
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Завтраки при проживании в гостиницах "Вилла Надежда", "Турист" и "Мартон Палас"
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Завтраки в отеле (оплачиваются на месте): "Робинзон" (450 руб. /завтрак), "Вилла Татьяна" на Линейной (450 руб. /завтрак), "Калининград" (500 руб. /завтрак)
- Обеды во время экскурсий и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату: экскурсия Инстербург - г. Черняховск в 6-й день, 8 часов - 2500 руб. /чел. экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе» в 7-й день, 5-6 часов - 1800 руб. /чел
- Экскурсия Инстербург - г. Черняховск в 6-й день, 8 часов - 2500 руб. /чел
- Экскурсия «Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе» в 7-й день, 5-6 часов - 1800 руб. /чел
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостевой дом Робинзон
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати+диван
|Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Двуспальная кровать
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
Гостевой дом
Вилла Надежда
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
Гостиница Калининград
Центр города
Раздельные кровати
(студия)
Одноместный стандарт
Раздельные кровати, двуспальная кровать+ диван
(студия)
|Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати, раздельные кровати
Одноместный номер
Двуспальные / раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер бизнес)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Мартон Палас» от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы выбрали не самое дорогое заселение, при этом нас заселили в гостевой дом Робинзон. У нас был номер со всеми удобствами. Достаточно просторный, в нем была большая кровать, и диван возле настоящего камина. Мы каждый вечер сидели возле него.
2. Экскурсии.
Нашим экскурсоводом была фирма янтарная мозайка. Особенно понравилась экскурсовод Майя. Большое спасибо за увлекательное время препровождение.