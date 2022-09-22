Сбор группы в 09:00 в аэропорту Храброво (Калининград). Участников, которые уже будут в Калининграде, сможем забрать утром до основной встречи в аэропорту.
Экскурсия в форт Фридрих Вильгельм.
Обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный).
Экскурсия в форт Бронзарт.
Вечером отправимся на остров Канта или зоопарк.
Прогулка по району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.
Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.
Протяженность маршрута до 100 км на авто.
Сегодняшний день пропитан запахом моря и практически целиком посвящён истории города Балтийск и его окрестностей.
Прогуляемся по Северному молу, на 400 метров уходящему в море, пройдём экскурсией по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.
После переправимся на пароме через Балтийский пролив и окажемся на одноименной косе, где расположен целый ряд любопытных достопримечательностей: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, пожираемые морем, немецкая береговая батарея и руины форта Западный.
Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения.
Нам бы не зазеваться и не пропустить обратный паром в Балтийск.
День за два, иначе и не скажешь.
Протяженность маршрута до 150 км на авто.
Экскурсия в замок Шаакен.
Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить – странное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.
Впрочем, здесь всё странно, но оттого и интересно.
После истории ударимся в культуру – заглянем на обед в Зеленоградск, а после отправимся на природу – сравнивать Куршскую косу с Балтийской и решать, наконец, что же лучше и интереснее.
На косе непременно посетим Танцующий лес, высоту Эфа и кое-что ещё.
Протяженность маршрута до 150 км на авто.
Сегодня посетим заброшенный маяк на побережье Куршского залива, замки, и границу с Литвой.
Очень забавные ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки – другая страна.
Для жителей города Советска дело, конечно, привычное, а вот для москвичей и петербуржцев такое в диковинку.
Маршрут сегодня длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.
Протяженность маршрута до 270 км на авто.
Ранний подъём.
Сегодня посетим города Черняховск, Гусев и Озёрск.
Черняховск порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков – Инстербург и Георгенбург, а Озёрск – уютной архитектурой крохотных прусских городков.
А что же Гусев?
В Гусеве родился Газманов и можно вкусно поесть.
Самая отдалённая точка маршрута – Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.
Мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.
В общем, тут круто и интересно.
Вернёмся в Калининград ближе к ночи.
Протяженность маршрута до 350 км на авто.
И вновь отправляемся в путь!
Нас ждут тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем, а ещё Гвардейск и исправительная колония в замке (нас туда, конечно, не пустят, да мы и сами не очень-то хотели).
С особенностями русской реставрации ознакомимся в городке Железнодорожный: вроде и не плохо, но ощущение "Потёмкинской деревни" не покидает, видя, насколько бедно живут местные жители.
Чуть лучше обстоят дела в Правдинске, где привели в порядок набережную и восстановили кирху.
Напоследок заглянем в Багратионовск, где нас интересуют руины форбурга замка Прёйсиш-Эйлау и, уже ставшая привычной, архитектура старых городков, исчезающая буквально на глазах.
В Калининграде будем поздно, но прощальный вечер не пропустим.
Протяженность маршрута до 200 км на авто.
Завтрак.
Выселение из гостиницы в первой половине дня.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Калининград (двухместный номер с душем и туалетом в номере).
Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.
Список одежды:
Документы:
Прочее: наличные деньги (рекомендуем взять не менее 8000 рублей наличными).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Мы включили в стоимость тура завтраки, т. к. они неизменны и предоставляются объектом размещения. Выбор остального питания — состав обедов и ужинов — мы оставили на суд самих участников: у всех разные вкусовые предпочтения и привычки. Питаться мы будем преимущественно в заведениях общественного питания.
Мы живём гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.
Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".
Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
В Калининграде находится аэропорт Храброво, куда летают самолёты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. На момент написания этого текста никаких ограничений на полёты в Калининград не было. Иных разумных способов добраться в Калининград, кроме самолёта, на текущий момент нет.
Рекомендуемые рейсы из Москвы в Калининград:
МСК – Калининград рейс SU‑1000 прибытием в 08:20
Рекомендуемые рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград:
СПб – Калининград рейс SU‑6321 прибытием в 07:40
Вы можете прилететь заранее, переночевать в Калининграде, самостоятельно арендовав жильё, и приехать на встречу с гидом утром в день старта тура ДО отъезда гида из Калининграда в аэропорт Храброво.
Обычно передвижение осуществляется на автомобилях уровня Hyundai H-1 на 7 мест (одни из самых удобных автомобилей ч своём классе). В автомобиле имеется кондиционер. Пожелания туристов по рассадке стараемся учитывать.