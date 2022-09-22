2 день

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса

Сегодняшний день пропитан запахом моря и практически целиком посвящён истории города Балтийск и его окрестностей.

Прогуляемся по Северному молу, на 400 метров уходящему в море, пройдём экскурсией по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.

После переправимся на пароме через Балтийский пролив и окажемся на одноименной косе, где расположен целый ряд любопытных достопримечательностей: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, пожираемые морем, немецкая береговая батарея и руины форта Западный.

Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения.

Нам бы не зазеваться и не пропустить обратный паром в Балтийск.

День за два, иначе и не скажешь.

Протяженность маршрута до 150 км на авто.