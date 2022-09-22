Калининград и область

Калининградская область - настоящий рай для любителей автомобильных путешествий и нетривиальных достопримечательностей

5
3 отзыва
Калининградская область — настоящий рай для любителей автомобильных путешествий и нетривиальных достопримечательностей.

Десятки замков и сотни кирх, старинные прусские городки, остатки укреплений времён Первой мировой и фортификации фашистской Германии, роскошные аллеи вдоль мощёных дорог и дикие олени в бывших охотничьих угодьях последних кайзеров… За 7 дней мы увидим большую часть Калининградской области и посетим свыше 30 достопримечательных локаций региона.

А ещё, и это особенно приятно, середина сентября — это окончание местного лета: климат Калининграда порадует нас теплом в, казалось бы, уже осенние даты.
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Калининград и область
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Прогулка по Танцующему лесу
Прогулка по Танцующему лесу
Насладимся удивительным видом причудливо изогнутых сосен и сделаем живописные фотографии
Тяжесть средневековых доспехов
Тяжесть средневековых доспехов
Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить — необычное сочетание достопримечательностей на территории замка Шаакен
На границе с Литвой
На границе с Литвой
Посетим самый ближайший к границе город — Советск и полюбуемся страной с другого берега реки. Удивительное впечатление!
Молчание дюн
Молчание дюн
Побываем на Куршской косе, переведём дыхание на Балтийской и прислушаемся к тишине
Ангары аэродрома Нойтиф
Ангары аэродрома Нойтиф
Побываем у бывшего немецкого военного аэродрома и познакомимся с другими знаковыми достопримечательностями того времени
Форты и замки
Форты и замки
Форты Фридрих Вильгельм, Бронзарт и Западный, замки Лаукен, Рагнит и некоторые другие — нас ждут очень насыщенные экскурсии по самым интересным памятникам архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Форты Кёнигсберга и Калининград

Сбор группы в 09:00 в аэропорту Храброво (Калининград). Участников, которые уже будут в Калининграде, сможем забрать утром до основной встречи в аэропорту.

Экскурсия в форт Фридрих Вильгельм.

Обед в Калининграде (фастфуд: день очень плотный).

Экскурсия в форт Бронзарт.

Вечером отправимся на остров Канта или зоопарк.

Прогулка по району Амалиенау, где сохранилась довоенная городская застройка Кёнигсберга.

Все дальнейшие ночёвки в гостинице в Калининграде.

Протяженность маршрута до 100 км на авто.

Форты Кёнигсберга и КалининградФорты Кёнигсберга и Калининград
2 день

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса

Сегодняшний день пропитан запахом моря и практически целиком посвящён истории города Балтийск и его окрестностей.

Прогуляемся по Северному молу, на 400 метров уходящему в море, пройдём экскурсией по филиалу Центрального военно-морского музея и крепости Пиллау.

После переправимся на пароме через Балтийский пролив и окажемся на одноименной косе, где расположен целый ряд любопытных достопримечательностей: дюны, ангары аэродрома Нойтиф, пожираемые морем, немецкая береговая батарея и руины форта Западный.

Посторонних людей, а уж тем более туристов, здесь мало, и царит невероятная атмосфера запустения.

Нам бы не зазеваться и не пропустить обратный паром в Балтийск.

День за два, иначе и не скажешь.

Протяженность маршрута до 150 км на авто.

Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская косаБалтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса
3 день

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса

Экскурсия в замок Шаакен.

Пыточные подземелья, сыроварня и зал со средневековыми доспехами, которые можно примерить – странное сочетание достопримечательностей на территории одного полуразрушенного замка.

Впрочем, здесь всё странно, но оттого и интересно.

После истории ударимся в культуру – заглянем на обед в Зеленоградск, а после отправимся на природу – сравнивать Куршскую косу с Балтийской и решать, наконец, что же лучше и интереснее.

На косе непременно посетим Танцующий лес, высоту Эфа и кое-что ещё.

Протяженность маршрута до 150 км на авто.

Замок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская косаЗамок Шаакен, Зеленоградск и Куршская коса
4 день

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске

Сегодня посетим заброшенный маяк на побережье Куршского залива, замки, и границу с Литвой.

Очень забавные ощущения, когда ты стоишь на городской набережной, а на той стороне реки – другая страна.

Для жителей города Советска дело, конечно, привычное, а вот для москвичей и петербуржцев такое в диковинку.

Маршрут сегодня длинный, с множеством красивых пейзажей и аллей, типичных для ландшафта Калининградской области.

Протяженность маршрута до 270 км на авто.

Замки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в СоветскеЗамки Лаукен и Рагнит, граница с Литвой в Советске
5 день

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей

Ранний подъём.

Сегодня посетим города Черняховск, Гусев и Озёрск.

Черняховск порадует парой больших и хорошо сохранившихся замков – Инстербург и Георгенбург, а Озёрск – уютной архитектурой крохотных прусских городков.

А что же Гусев?

В Гусеве родился Газманов и можно вкусно поесть.

Самая отдалённая точка маршрута – Красный лес (Роминтенская пуща) с руинами дачи Геринга и охотничьего дома кайзера Вильгельма.

Мощёные дороги, уходящие в дебри леса к границе с Польшей, бетонные мосты через реку прямо в чаще и необходимость оформления пропусков в пограничную зону.

В общем, тут круто и интересно.

Вернёмся в Калининград ближе к ночи.

Протяженность маршрута до 350 км на авто.

Черняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с ПольшейЧерняховск - Гусев - Озёрск - Красный лес - граница с Польшей
6 день

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск

И вновь отправляемся в путь!

Нас ждут тевтонский замок Вальдау с простеньким, но уютным музеем, а ещё Гвардейск и исправительная колония в замке (нас туда, конечно, не пустят, да мы и сами не очень-то хотели).

С особенностями русской реставрации ознакомимся в городке Железнодорожный: вроде и не плохо, но ощущение "Потёмкинской деревни" не покидает, видя, насколько бедно живут местные жители.

Чуть лучше обстоят дела в Правдинске, где привели в порядок набережную и восстановили кирху.

Напоследок заглянем в Багратионовск, где нас интересуют руины форбурга замка Прёйсиш-Эйлау и, уже ставшая привычной, архитектура старых городков, исчезающая буквально на глазах.

В Калининграде будем поздно, но прощальный вечер не пропустим.

Протяженность маршрута до 200 км на авто.

Гвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - БагратионовскГвардейск - Железнодорожный - Правдинск - Багратионовск
7 день

Завершение тура

Завтрак.

Выселение из гостиницы в первой половине дня.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Калининград (двухместный номер с душем и туалетом в номере).

Варианты проживания

Гостиница в Калининграде

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице с двухместными номерами с раздельными кроватями. Душ и туалет в номере
  • Питание: завтраки (предоставляет объект размещения), кроме 1-го дня тура
  • Все трансферы по маршруту (микроавтобусы 7-8 мест типа Hyundai Starex H1)
  • Работа гидов-водителей
  • Все экскурсии, билеты по маршруту, билеты на паром в Балтийске
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до точки сбора (аэропорт Храброво)
  • Размещение в Калининграде, если участник приезжает заранее или уезжает позже окончания тура
  • Страхование жизни и здоровья участников. Мы рекомендуем оформить страховку самостоятельно
  • Питание: обеды и ужины (стоимость приёма пищи около 500 рублей с человека).
  • Дополнительные услуги и развлечения, не входящие в стоимость:
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
Россия, Калининградская область, аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечисленный ниже индивидуальный комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников.

Список одежды:

  • Кроссовки и/или ботинки для трекинга (лучше иметь две пары обуви: для гостиницы и авто и для трекинга);
  • тёплая толстовка или флисовая кофта, желательно с капюшоном;
  • футболки 2-3 шт.;
  • куртка, желательно ветро-влагозащитная;
  • штаны спортивные (желательно не стесняющие движений);
  • нижнее бельё 2-3 комплекта;
  • шарф;
  • труба (она же бафф);
  • перчатки (флисовые или любые другие);
  • головной убор с козырьком (бейсболка);
  • шапка теплая (хорошо, если её можно натянуть на бейсболку);
  • термобельё (шерстяное, верх и низ).
    Список снаряжения:
  • Сумка/чемодан/рюкзак для вещей (в этом вы привезёте свои вещи в Калининград);
  • рюкзак для радиальных выездов объёмом 20-30 л (в нём вы будете хранить свою сменную одежду и перекус во время поездок);
  • бутыль для воды или индивидуальный термос;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • индивидуальная аптечка;
  • фонарь налобный с комплектом запасных батареек.

Документы:

  • Паспорт (обязательно);
  • страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется);
  • полис ОМС (рекомендуется).

Прочее: наличные деньги (рекомендуем взять не менее 8000 рублей наличными).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Почему обеды и ужины не входят в стоимость тура?

Мы включили в стоимость тура завтраки, т. к. они неизменны и предоставляются объектом размещения. Выбор остального питания — состав обедов и ужинов — мы оставили на суд самих участников: у всех разные вкусовые предпочтения и привычки. Питаться мы будем преимущественно в заведениях общественного питания.

Как организовано проживание?

Мы живём гостинице недалеко от центра Калининграда. Это простой, но комфортный объект размещения, который можно оценить на 3 звезды. Здесь свежий "типично-гостиничный" ремонт, номера с двумя односпальными кроватями, душем и туалетом.

Какие сотовые операторы работают в Калининграде?

Стабильная сотовая связь присутствует практически на всём протяжении маршрута. Основные операторы — МТС и Мегафон. Зоны покрытия сетей Теле2 и Билайн лучше уточнить на сайтах этих операторов в разделе "Карта покрытия".

Какие ограничения могут действовать на тур?

Мы не рекомендуем брать в это путешествие детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах не приветствуется, а употребление наркотиков — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

Как удобнее добраться?

В Калининграде находится аэропорт Храброво, куда летают самолёты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. На момент написания этого текста никаких ограничений на полёты в Калининград не было. Иных разумных способов добраться в Калининград, кроме самолёта, на текущий момент нет.

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Калининград:

МСК – Калининград рейс SU‑1000 прибытием в 08:20

Рекомендуемые рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград:

СПб – Калининград рейс SU‑6321 прибытием в 07:40

Вы можете прилететь заранее, переночевать в Калининграде, самостоятельно арендовав жильё, и приехать на встречу с гидом утром в день старта тура ДО отъезда гида из Калининграда в аэропорт Храброво.

На чем будут передвигаться туристы?

Обычно передвижение осуществляется на автомобилях уровня Hyundai H-1 на 7 мест (одни из самых удобных автомобилей ч своём классе). В автомобиле имеется кондиционер. Пожелания туристов по рассадке стараемся учитывать.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
22 сен 2022
Мне все очень понравилось, большое вам спасибо!
С
10 янв 2023
Выполнили всю программу, молодцы.
Хорошо проинструктировали насчет одежды.
Руководитель и др. инструкторы проявляли необходимое внимание ко всем потребностям участников тура, решали все возникавшие вопросы.
Б
6 янв 2023
Спасибо «Большой стране» что сообщили предварительно всю необходимую информацию и за оперативную связь по всем вопросам.
Спасибо принимающей стороне за лучший первый опыт путешествия. Отдельное спасибо Павлу и Олесе за то что были с нами все эти дни.
Обязательно еще увидимся, ждите нас)

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