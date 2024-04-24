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Начало: Калининград
6 окт в 10:00
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от 44 500₽ за человека
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В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
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Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 29 145₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
28 июня в 10:00
4 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей24 апреля 2024Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
- ООксана16 апреля 2024Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
- ЮЮлия22 марта 2024Отдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали с ветерком до отеля. Завтрак
- ВВера21 марта 2024Впечатления хорошие
- ДДарья13 марта 2024Уникальный и активный тур по Калининграду и области — программа продумана до мелочей, очень комфортна по нагрузке, несмотря на то,
- ЗЗурият18 января 2024Все было хорошо организовано.
- ЕЕлена3 октября 2023Спасибо, все было хорошо организовано, мне понравилось! Удачи вам!
- ООльга1 августа 2023Здравствуйте, тур очень понравился!
- ДДенис3 мая 2023Отлично прошел тур. Илья профессионал своего дело. Компания попалась отличная. Спасибо 🤗
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