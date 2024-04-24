Экскурсионные туры на неделю в Калининград

Найдено 7 туров в категории «7-дневные туры» в Калининграде, цены от 27 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград и область
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Калининград и область
Начало: Калининград
6 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 44 500 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
Начало: Калининград
от 29 000 за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 27 450 за человека
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 000 за человека
Рождество в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 29 145 за человека
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000 за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Авторский тур
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
28 июня в 10:00
4 авг в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    24 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
    Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Рождество в Янтарном крае
    Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Рождество в Янтарном крае
    Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    22 марта 2024
    В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
    Отдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали с ветерком до отеля. Завтрак
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    в отеле без изысков, но, всё очень вкусно, наедались. В номере, всё чисто и уютно. Экскурсии проходили великолепно. Огромное спасибо экскурсоводам. Очень рада, что открыла Вашего оператора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и приятные путешествия.

    Отдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали сОтдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали с
  • В
    Вера
    21 марта 2024
    В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
    Впечатления хорошие
  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
    Уникальный и активный тур по Калининграду и области — программа продумана до мелочей, очень комфортна по нагрузке, несмотря на то,
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    что путешествия каждый день) влюблена в Зеленоградск с Куршской косой, Янтарный, Черняховск и Балтийск. В Елисаветинском женском монастыре произошло настоящее чудо и я нашла утешение.

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  • З
    Зурият
    18 января 2024
    Рождество в Янтарном крае
    Все было хорошо организовано.
    Все было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организовано
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
    Спасибо, все было хорошо организовано, мне понравилось! Удачи вам!
  • О
    Ольга
    1 августа 2023
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 7 дней
    Здравствуйте, тур очень понравился!
  • Д
    Денис
    3 мая 2023
    Калининград и область
    Отлично прошел тур. Илья профессионал своего дело. Компания попалась отличная. Спасибо 🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «7-дневные туры»

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Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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