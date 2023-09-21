Погонять по бездорожью через хвойные леса и песчаные карьеры и затусить в немецкой пивоварне
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Описание
Организационные детали
Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
Программа тура по дням
Знакомство и прогулка по Амалиенау
Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Заселиться в гостиницу можно с 8 до 13 часов. В 13:30 будет брифинг, где все познакомятся.
Днём можно отдохнуть после дороги и пообедать в нашем кафе. После обеда прогуляемся по старинному району Кёнигсберга. Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде. Узнаем, почему этот район так хорошо сохранился. Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас? На этой прогулке вы почувствуете дух старого европейского города. А после будет приветственный ужин в компании турлидеров.
Квадроциклы и Зеленоградск
Завтракаем и выезжаем в лес. На базе знакомимся с тренерами, разбираем экипировку и получаем подробный инструктаж. Садимся на квадроциклы и мчим на первый маршрут. Проедем 60 км по равнине и холмам, мимо секретного питьевого озера, сквозь дикие леса и цветущие поля. К обеду вернёмся в гостиницу, а потом отправимся в Зеленоградск.
Вы узнаете историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики. Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи. К ужину вернёмся в гостиницу, отдохнём в чилл-зонах и обменяемся впечатлениями.
Немецкая пивоварня и тайное место ведьминских собраний
Завтракаем и выезжаем на тренировку. Садимся на квадроциклы и мчим на второй маршрут. Ещё 60 км кайфа: покатаемся по густому хвойному лесу через ручьи и бурелом, домчим до заброшенного песчаного карьера и осилим все горки, увидим тайное место ведьминских собраний.
К обеду вернёмся в гостиницу, а потом отправимся в старинную пивоварню. Узнаем всё о пиве в Восточной Пруссии — в Кёнигсберге было больше сотни пивоварен! Осмотрим старинные подвалы с подземными ходами. Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве.
Возвращаемся на ужин и устраиваем вечеринку. Обмениваемся эмоциями, обсуждаем успехи и веселимся хоть до утра.
Отъезд
Сегодня свободный день. После завтрака вы можете самостоятельно погулять по городу или сгонять на море. Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, 13:30Завершение: Калининград, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.