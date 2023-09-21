На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп

Погонять по бездорожью через хвойные леса и песчаные карьеры и затусить в немецкой пивоварне

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Это путешествие — сочетание заездов на квадроциклах по невероятно красивым маршрутам Балтики и крутая развлекательная программа! Будем гонять по живописным лесам, песчаным карьерам, вдоль озёр и Калининградского залива, а потом исследовать старинные районы Калининграда, гулять по Зеленоградску и дегустировать пиво в немецкой пивоварне. 100% драйва, веселья и ярких эмоций!
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
На квадроциклах по Балтике: зажигательный квадрокэмп
Ближайшие даты:
21
сен
28
сен
19
окт
16
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и прогулка по Амалиенау

Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Заселиться в гостиницу можно с 8 до 13 часов. В 13:30 будет брифинг, где все познакомятся.

Днём можно отдохнуть после дороги и пообедать в нашем кафе. После обеда прогуляемся по старинному району Кёнигсберга. Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде. Узнаем, почему этот район так хорошо сохранился. Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас? На этой прогулке вы почувствуете дух старого европейского города. А после будет приветственный ужин в компании турлидеров.

Знакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по АмалиенауЗнакомство и прогулка по Амалиенау
2 день

Квадроциклы и Зеленоградск

Завтракаем и выезжаем в лес. На базе знакомимся с тренерами, разбираем экипировку и получаем подробный инструктаж. Садимся на квадроциклы и мчим на первый маршрут. Проедем 60 км по равнине и холмам, мимо секретного питьевого озера, сквозь дикие леса и цветущие поля. К обеду вернёмся в гостиницу, а потом отправимся в Зеленоградск.

Вы узнаете историю курортного города начала XX века — первого королевского курорта на побережье Балтики. Увидим уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи. К ужину вернёмся в гостиницу, отдохнём в чилл-зонах и обменяемся впечатлениями.

Квадроциклы и ЗеленоградскКвадроциклы и ЗеленоградскКвадроциклы и ЗеленоградскКвадроциклы и Зеленоградск
3 день

Немецкая пивоварня и тайное место ведьминских собраний

Завтракаем и выезжаем на тренировку. Садимся на квадроциклы и мчим на второй маршрут. Ещё 60 км кайфа: покатаемся по густому хвойному лесу через ручьи и бурелом, домчим до заброшенного песчаного карьера и осилим все горки, увидим тайное место ведьминских собраний.

К обеду вернёмся в гостиницу, а потом отправимся в старинную пивоварню. Узнаем всё о пиве в Восточной Пруссии — в Кёнигсберге было больше сотни пивоварен! Осмотрим старинные подвалы с подземными ходами. Увидим весь процесс пивоварения и продегустируем множество сортов прямо на производстве.

Возвращаемся на ужин и устраиваем вечеринку. Обмениваемся эмоциями, обсуждаем успехи и веселимся хоть до утра.

Немецкая пивоварня и тайное место ведьминских собранийНемецкая пивоварня и тайное место ведьминских собранийНемецкая пивоварня и тайное место ведьминских собранийНемецкая пивоварня и тайное место ведьминских собраний
4 день

Отъезд

Сегодня свободный день. После завтрака вы можете самостоятельно погулять по городу или сгонять на море. Вещи могут ждать вас в номере до вечера! Выезд из номеров — поздний, до 18:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:30
Завершение: Калининград, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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