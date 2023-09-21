Сегодня мы встречаемся в гостинице, размещаемся, обустраиваемся и собираемся на общий брифинг. Заселиться в гостиницу можно с 8 до 13 часов. В 13:30 будет брифинг, где все познакомятся.

Днём можно отдохнуть после дороги и пообедать в нашем кафе. После обеда прогуляемся по старинному району Кёнигсберга. Элитный город-сад, колония уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде. Узнаем, почему этот район так хорошо сохранился. Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас? На этой прогулке вы почувствуете дух старого европейского города. А после будет приветственный ужин в компании турлидеров.