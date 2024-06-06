1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1350011 475₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Королевские курорты Земландии
Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и роскошного Раушена
Начало: УЛ.А. Невского, гостиница «Турист»
Завтра в 18:30
9 июня в 17:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
- ААнна6 июня 2024Нам всё понравилось. Спасибо!
- ВВиктория6 июня 2024Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
- ААртем6 июня 2024Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ННаталья5 июня 2024Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
- ААлия5 июня 2024Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградск»
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