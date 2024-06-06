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🚗 На машине Мини-группа 10 часов 544 отзыва Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым Начало: На Ленинском проспекте Расписание: ежедневно в 09:00 от 3 600 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест Начало: В Калининграде 12 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 157 отзывов Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию Начало: У гостиницы «Калининград» 15 750 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 7 часов 316 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 18872 16 985 ₽ за всё до 7 чел.

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🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 61 отзыв Калининград: 5 городов за день - История и природа Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны... 20000 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида Начало: Г. Калининград 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений Начало: Заеду за вами в отель 9 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 412 отзывов Калининград: история, природа и архитектура Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 211 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места Начало: У гостиницы Калининград 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 148 отзывов Куршская коса - природная сказка Балтики Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог... 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 57 отзывов Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности 13500 11 475 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск Начало: Калининград 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 527 отзывов Куршская коса для детей и взрослых Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску Начало: Калининград, Ул Невского 9 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 31 отзыв Добро пожаловать на Куршскую косу Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 66 отзывов Королевские курорты Земландии Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и роскошного Раушена Начало: УЛ.А. Невского, гостиница «Турист» 9 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Куршская коса - уединение с природой Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск Начало: Около Леруа Мерлен 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 194 отзыва Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни Начало: Ул. Профессора Баранова 34 Расписание: ежедневно в 08:30 1666 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 34 отзыва Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 454 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 734 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 666 отзывов Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны... 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей 11 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов 8 отзывов Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска) Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S... 12900 9 675 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 5 отзывов Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Вкусное путешествие по янтарному краю Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки Начало: В любом месте в Калининграде 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 8 часов 160 отзывов Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память 9 900 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 3 часа 5 отзывов Стильный пикник на берегу Балтики Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград Начало: на побережье 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Зимняя сказка в Зеленоградске Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города 7 000 ₽ за всё до 3 чел.