Экскурсии в Зеленоградск из Калининграда

Найдено 64 экскурсии в категории «Зеленоградск» в Калининграде, цены от 1 250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
91 отзыв
Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
57 отзывов
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1350011 475 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Королевские курорты Земландии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
66 отзывов
Королевские курорты Земландии
Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и роскошного Раушена
Начало: УЛ.А. Невского, гостиница «Турист»
Завтра в 18:30
9 июня в 17:30
9 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
666 отзывов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 6 чел.
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
8 отзывов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Зимняя сказка в Зеленоградске
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Зимняя сказка в Зеленоградске
Окунуться в атмосферу праздника с огоньками и ароматами пунша и узнать историю города
9 июня в 15:00
10 июня в 15:00
7 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса по следам королевы Луизы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Куршская коса по следам королевы Луизы
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Большое спасибо Елене за незабываемый день проведеный нами на Куршской косе. Елена обаятельна и общаться с ней было очень приятно. Все было организована великолепно а экскурсионный материал преподносился очень интересно. Спасибо!)
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
    Нам всё понравилось. Спасибо!
    Нам всё понравилось. Спасибо!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
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    общение, не скучный, показал самые красивые места для фото по дороге, информацию дает в полном объеме. Спасибо ему за всё! Но мой вам совет если есть время поделите на два дня, выбирайте экскурсию максимум 2 города в один день, чтобы не утомиться от поездок и ходьбы и получить истинное удовольствие.

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградск»

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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
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