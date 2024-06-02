Активный отдых в Калининграде

Найдено 15 экскурсий в категории «Активный отдых» в Калининграде, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 000 за человека
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Калининград и замок Шаакен, Зеленоградск и Светлогорск за один день
Индивидуальная
9 часов
Калининград и замок Шаакен, Зеленоградск и Светлогорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
    Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
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    которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
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    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    В гости к хомлинам - на велосипеде
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и
  • Н
    Николай
    8 мая 2024
    По Калининграду на велосипеде
    Во первых - про сам формат - экскурсия на велосипеде - это просто пушка! Пешком столько физически не обойти, с
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    машины - неудобно. А тут приятное с полезным - и спортом занимаешься, и открываешь для себя красоты города. Забегая вперед - несмотря на то, что экскурсия идет почти 5 часов - было совсем не тяжело. Так что те, кто переживают, что они не осилят - не переживайте)) Мы много где останавливались послушать истории от Константина, и даже устроили кофе-брейк, всё в очень комфортном режиме. Сами велосипеды очень классные - с передачами и амортизаторами, ехать - одно удовольствие) Про сам маршрут - увидели много мест, куда бы сами даже не догадались поехать. Константин очень веселый и приятный рассказчик) отдельное спасибо за короткое видео поездки, очень классно снято. Ставлю экскурсии и Косте 10 из 10!

  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Знакомство с историей Калининграда на САПе
    Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
  • С
    Сергей
    1 мая 2024
    По Калининграду на велосипеде
    Первый раз для нас велоэкскурсия, но вышла не комом, а очень удачно. Отличный формат и маршрут. Приятный, любящий город, в
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    котором живет, гид. Посмотрели практически все must see места, что очень помогало в последующие дни. В качестве бонуса остановка с кофе и по завершении небольшой видеоотчет о поездке от Константина.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  2. По Калининграду на велосипеде
  3. Велопрогулка по Калининграду
  4. «Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
  5. Знакомство с историей Калининграда на САПе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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