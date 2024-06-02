1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининград и замок Шаакен, Зеленоградск и Светлогорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ССветлана27 мая 2024Тур с Евгенией на велосипедах 27.05. очень понравился. Необычный формат, много интересного поведала Евгения. Запомнится надолго. Евгении спасибо. Оценка 10 из 10.
- ММария26 мая 2024Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
- ММарина26 мая 2024Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
- ККристина25 мая 2024Была 25.05, все понравилось, хорошая и необычная экскурсия, для активного отдыха, веселая подача информации, рекомендую)
- ВВладимир25 мая 2024Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ННаталья22 мая 2024Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
- ННиколай8 мая 2024Во первых - про сам формат - экскурсия на велосипеде - это просто пушка! Пешком столько физически не обойти, с
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ССергей1 мая 2024Первый раз для нас велоэкскурсия, но вышла не комом, а очень удачно. Отличный формат и маршрут. Приятный, любящий город, в
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