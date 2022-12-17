Путешествие в Кёнигсберг

Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант. Посетите два утопающих в зелени района Кёнигсберга: аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф, застроенный комфортным жильем для рабочих крупной фабрики. А также оцените сохранившиеся немецкие здания: Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт.

Мосты, ворота, башни и не только

В Калининграде вас очаруют романтичные старинные мосты с аутентичными названиями: Высокий, Медовый и Дровяной. Покажу я и древние фортификационные сооружения: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота. А также башни Дона и Врангеля, живописно расположенные у Верхнего озера. Расскажу, как жил и развивался Кёнигсберг: какие в нем царили порядки, как были организованы городская оборона и коммунальная инфраструктура.

Сердце современного Калининграда

На центральной площади города вы рассмотрите собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Кроме того, заедете в два порта и оцените потрясающие здания элеваторов. А еще увидите немецкий Мукомольный завод, Калининградский судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.