Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Остров Кнайпхоф
  • Кафедральный собор
  • Высокий мост
  • Медовый мост
  • Дровяной мост
  • Королевские ворота
  • Росгартенские ворота
  • Бранденбургские ворота
  • Башни Дона и Врангеля
  • Собор Христа Спасителя
  • Храм Петра и Февронии Муромских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В облике Калининграда органично сочетаются следы разных эпох. Вы узнаете, как здесь жило языческое прусское поселение, кто и при каких обстоятельствах основал Кёнигсберг, какую цену заплатил Советский союз за взятие самой неприступной немецкой крепости и как менялся город последние 100 лет. За 4 часа вы посетите самое интересное и в старинных кварталах, и в современных.

Программа

Путешествие в Кёнигсберг
Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант. Посетите два утопающих в зелени района Кёнигсберга: аристократический Амалиенау и колоритный Ратсхоф, застроенный комфортным жильем для рабочих крупной фабрики. А также оцените сохранившиеся немецкие здания: Торговый двор, Луизен-театр, кирху памяти королевы Луизы и Верховную дирекцию почт.

Мосты, ворота, башни и не только
В Калининграде вас очаруют романтичные старинные мосты с аутентичными названиями: Высокий, Медовый и Дровяной. Покажу я и древние фортификационные сооружения: Королевские, Росгартенские и Бранденбургские ворота. А также башни Дона и Врангеля, живописно расположенные у Верхнего озера. Расскажу, как жил и развивался Кёнигсберг: какие в нем царили порядки, как были организованы городская оборона и коммунальная инфраструктура.

Сердце современного Калининграда
На центральной площади города вы рассмотрите собор Христа Спасителя, храм Петра и Февронии Муромских, бывший Северный вокзал и Полицейский президиум. Кроме того, заедете в два порта и оцените потрясающие здания элеваторов. А еще увидите немецкий Мукомольный завод, Калининградский судоходный канал и важнейшую транспортную магистраль — реку Преголя.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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