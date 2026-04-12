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Калининград. Обзорная экскурсия

Познакомиться с городом фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
Экскурсия по Калининграду — это поиск Эльдорадо! У большинства путешественников есть своё, иногда очень оригинальное представление об этом городе Канта и фортов.

Что ж, я постараюсь сделать так, чтобы ваше представление и увиденное в реальности совпали, а лучше — чтобы сама реальность оказалась интереснее любой фантазии.
5
151 отзыв
Калининград. Обзорная экскурсия
Калининград. Обзорная экскурсия
Калининград. Обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы посетим форт №5 или форт №3. Ощутим мощь фортификационного Кёнигсберга и оценим колоссальный труд по возведению подобных строений
  • Побываем в крепости Фридрих Великий — самом крупном старинном здании Калининграда
  • Оценим бастионы «Кронпринц» и «Грольман» и отправимся к Королевским воротам. Вы встретите всех знаменитых Отцов Кёнигсберга в аутентичных нарядах и доспехах
  • Следующая наша остановка — остров Кнайпхоф, овеянный древними легендами. Здесь и Рыбная деревня, и Кафедральный собор. Светом, уже космическим, блистает имя Иммануила Канта. Основатель Кёнигсбергского университета, первый герцог Пруссии и последний Великий Магистр Тевтонского ордена венчают звёздную аллею этого древнего места

А ещё вы увидите:

  • Фридрихсбургские ворота
  • Знаменитые скульптуры львов
  • Бранденбургские ворота
  • Музей Океана
  • Кирху королеву Луизы
  • Барона Мюнхгаузена и площадь Трёх Маршалов

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию): посещение музеев — от 80 до 120 ₽, органный концерт в Кафедральном соборе — 700 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6705 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen
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Transporter T4 1998 (8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP-класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками региона, принимал участие (в том числе со своим клубом) в съёмках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, хорошо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Отлично знаю географию Калининградской области и провожу экскурсии в самые дальние и малоизвестные уголки региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 151 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
4
3
2
2
1
Светлана
Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий промежуток времени можно посмотреть гораздо больше и оказаться в разных локациях. По центру города
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мы ездили. Нас Павел отвёз в те места, куда бы мы не зашли сами, потому что ни в одном маршруте в интернете их нет. Я только и успевала делать скриншот места на карте где мы, чтобы потом сюда вернутся погулять еще раз, зная историю места. Рассказ немного "рваный" был в плане хронологии, потому что у каждой точки своя история и свои события,но очень познавательно! Павел знает историю не только края, а мира. Еще бы рассказывал и рассказывал, но время закончилось. Рекомендую. Маршрут можно разработать индивидуально.

Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий
Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий
Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий
Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий
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М
Мы с мужем 29.06 побывали на индивидуальной обзорной автопешеходной экскурсии по Калининграду с гидом Павлом. Хотим отметить его глубокие энциклопелические знания истории города от язычества до глобального капитализма сегодняшних дней,
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уважительное отношение к гостям, доходчивый и интересный рассказ и личное обаяние. Побывали в порту, увидели легендарные парусники, узнали историю башни Дона, Королевских ворот. Впечатлило одно из самых древних зданий города - кирха Юдиттен, а ныне - православный Свято-Никольский собор, украшенный внутри готической деревянной резьбой. Маршрут для нас был интересен, машина комфортная, вождение аккуратное. Павел коренной житель, любит и знает свой город, и это чувствуется в его рассказе. Четыре часа пролетели незаметно. Если будем еще в Калининграде, обязательно воспользуемся услугами Павла.

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Екатерина
Павел - разносторонний человек и отличный гид. Было интересно и познавательно. Даже в порту побывали:) Спасибо!
Павел - разносторонний человек и отличный гид. Было интересно и познавательно. Даже в порту побывали:) Спасибо!
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Л
Прекрасное знание Калининграда, ярко выражено историческое образование. Павел ответил на все возникающие вопросы, излагал материал интересно и грамотно. Отдельное спасибо за то, что после экскурсии Павел посоветовал обед в Поварешке.
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Е
Огромное спасибо Павлу за прекрасную поездку по городу. Очень познавательно, с юмором. Полностью учел наши пожелания, ответил на все вопросы. Вечер прошёл в лёгкой,душевной атмосфере. 10 из 10
Огромное спасибо Павлу за прекрасную поездку по городу. Очень познавательно, с юмором. Полностью учел наши пожелания,
Огромное спасибо Павлу за прекрасную поездку по городу. Очень познавательно, с юмором. Полностью учел наши пожелания,
Огромное спасибо Павлу за прекрасную поездку по городу. Очень познавательно, с юмором. Полностью учел наши пожелания,
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Т
Компанией из 6 человек посетили экскурсию по городу с Павлом. Павел - прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город. Мы не в первый раз в Калининграде, Павел подстроил маршрут под
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нашу компанию, смотрели те локации, которые нам были интересны. С нами были 2 подростка, Павел задавал им интересные вопросы и загадки, тем самым подогрев их интерес к экскурсии. Спасибо большое! Очень понравилось! Будем вас рекомендовать знакомым!

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