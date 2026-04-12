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мы ездили. Нас Павел отвёз в те места, куда бы мы не зашли сами, потому что ни в одном маршруте в интернете их нет. Я только и успевала делать скриншот места на карте где мы, чтобы потом сюда вернутся погулять еще раз, зная историю места. Рассказ немного "рваный" был в плане хронологии, потому что у каждой точки своя история и свои события,но очень познавательно! Павел знает историю не только края, а мира. Еще бы рассказывал и рассказывал, но время закончилось. Рекомендую. Маршрут можно разработать индивидуально.