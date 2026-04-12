Экскурсия по Калининграду — это поиск Эльдорадо! У большинства путешественников есть своё, иногда очень оригинальное представление об этом городе Канта и фортов.
Что ж, я постараюсь сделать так, чтобы ваше представление и увиденное в реальности совпали, а лучше — чтобы сама реальность оказалась интереснее любой фантазии.
Что ж, я постараюсь сделать так, чтобы ваше представление и увиденное в реальности совпали, а лучше — чтобы сама реальность оказалась интереснее любой фантазии.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим форт №5 или форт №3. Ощутим мощь фортификационного Кёнигсберга и оценим колоссальный труд по возведению подобных строений
- Побываем в крепости Фридрих Великий — самом крупном старинном здании Калининграда
- Оценим бастионы «Кронпринц» и «Грольман» и отправимся к Королевским воротам. Вы встретите всех знаменитых Отцов Кёнигсберга в аутентичных нарядах и доспехах
- Следующая наша остановка — остров Кнайпхоф, овеянный древними легендами. Здесь и Рыбная деревня, и Кафедральный собор. Светом, уже космическим, блистает имя Иммануила Канта. Основатель Кёнигсбергского университета, первый герцог Пруссии и последний Великий Магистр Тевтонского ордена венчают звёздную аллею этого древнего места
А ещё вы увидите:
- Фридрихсбургские ворота
- Знаменитые скульптуры львов
- Бранденбургские ворота
- Музей Океана
- Кирху королеву Луизы
- Барона Мюнхгаузена и площадь Трёх Маршалов
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): посещение музеев — от 80 до 120 ₽, органный концерт в Кафедральном соборе — 700 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6705 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обратились к Павлу для знакомства с городом Калининград. Экскурсия оказалась на машине. Благодаря этому за короткий промежуток времени можно посмотреть гораздо больше и оказаться в разных локациях. По центру города
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М
Мы с мужем 29.06 побывали на индивидуальной обзорной автопешеходной экскурсии по Калининграду с гидом Павлом. Хотим отметить его глубокие энциклопелические знания истории города от язычества до глобального капитализма сегодняшних дней,
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Павел - разносторонний человек и отличный гид. Было интересно и познавательно. Даже в порту побывали:) Спасибо!
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Л
Прекрасное знание Калининграда, ярко выражено историческое образование. Павел ответил на все возникающие вопросы, излагал материал интересно и грамотно. Отдельное спасибо за то, что после экскурсии Павел посоветовал обед в Поварешке.
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Е
Огромное спасибо Павлу за прекрасную поездку по городу. Очень познавательно, с юмором. Полностью учел наши пожелания, ответил на все вопросы. Вечер прошёл в лёгкой,душевной атмосфере. 10 из 10
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Т
Компанией из 6 человек посетили экскурсию по городу с Павлом. Павел - прекрасный рассказчик, любящий и знающий свой город. Мы не в первый раз в Калининграде, Павел подстроил маршрут под
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