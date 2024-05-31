• транспортное обслуживание, • услуги профессионального экскурсовода, • экскурсия в музее марципана в Бранденбургских воротах. Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы. Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию: 1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 09:15 до 13:00, в 13:15 до 17:00, в 16:45 до 20:30; 2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:30 до 13:00, в 13:30 до 17:00, в 17:00 до 20:30; 3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 10:00 до 13:00, в 13:45 до 17:00, в 17:15 до 20:30.

Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии.

Что вас ждет В нашем городе огромное количество предложений обзорных экскурсий по Калининграду. Но, на двухэтажном автобусе, только одно! Мы предлагаем нашим туристам, не только познакомиться с городом на обзорной прогулке, но и увидеть его красоты с четырехметровой высоты. Вместительный и комфортабельный двухэтажный автобус, позволит Вам любоваться панорамными видами на город, лучше рассмотреть уже известные достопримечательности. Важно знать В стоимость экскурсии включено: