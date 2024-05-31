Таких экскурсий по Калининграду вы больше не найдёте, ведь любоваться им с 4-метровой высоты можно только на нашем автобусе! Предлагаем вам познакомиться с главными достопримечательностями и насладиться панорамами нашего прекрасного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:15, 09:30, 10:00, 13:15, 13:30, 14:00, 16:45, 17:00, 17:30
Что вас ожидает:
- Проспект Мира
- Набережная
- Музей Мирового Океана (обзорно)
- Район Амалиенау
- Немецкие виллы
- Драматический театр (обзорно)
- Ансамбль главной площади
- Кирха королевы Луизы
- Старинный парк
- Кафедральный собор и остров И. Канта
Описание экскурсии
Что вас ждет В нашем городе огромное количество предложений обзорных экскурсий по Калининграду. Но, на двухэтажном автобусе, только одно! Мы предлагаем нашим туристам, не только познакомиться с городом на обзорной прогулке, но и увидеть его красоты с четырехметровой высоты. Вместительный и комфортабельный двухэтажный автобус, позволит Вам любоваться панорамными видами на город, лучше рассмотреть уже известные достопримечательности. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• транспортное обслуживание, • услуги профессионального экскурсовода, • экскурсия в музее марципана в Бранденбургских воротах. Туристы оплачивают самостоятельно:
- личные расходы. Туристам на выбор предоставляются 3 точки сбора на экскурсию: 1. Отель "Ибис", Московский пр-т 52 в 09:15 до 13:00, в 13:15 до 17:00, в 16:45 до 20:30; 2. Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:30 до 13:00, в 13:30 до 17:00, в 17:00 до 20:30; 3. ТЦ "Акрополь", ул. Проф. Баранова 34 в 10:00 до 13:00, в 13:45 до 17:00, в 17:15 до 20:30.
- Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь", просьба учитывать это при бронировании экскурсии.
Точка сбора на экскурсию — Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:30 до 13:00, в 13:30 до 17:00, в 17:00 до 20:30.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|900 ₽
|Детский (0-16)
|850 ₽
|Пенсионный
|850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Мира
- Набережная
- Музей Мирового Океана (обзорно)
- Район Амалиенау
- Немецкие виллы
- Драматический театр (обзорно)
- Ансамбль главной площади
- Кирха королевы Луизы
- Старинный парк
- Кафедральный собор и остров И. Канта
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги профессионального экскурсовода
- Экскурсия в музее марципана в Бранденбургских воротах
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Завершение: Остров И. Канта, Рыбная деревня
Когда и сколько длится?
Когда: Точка сбора на экскурсию — Рыбная деревня, ул. Октябрьская 5Б в 09:30 до 13:00, в 13:30 до 17:00, в 17:00 до 20:30.
Экскурсия длится около 3.5 часов 36 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Посадки у отеля "Ибис" и в Рыбной деревне являются трансфером до основного места посадки у ТЦ "Акрополь"
- Просьба учитывать это при бронировании экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 623 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 мая 2024
Замечательная экскурсия, а прекрасный гид Валерий выше всяких похвал!
N
NURLAN
31 мая 2024
Понравился гид, но подвела капризная погода. Интересная история города всё было 👌👍👍👍🖐️
И
Ирина
30 мая 2024
М
Марина
30 мая 2024
К
Константин
30 мая 2024
А
Александра
30 мая 2024
Хорошая обзорная экскурсия! Познакомились с городом в разных точках. Экскурсовод Надежда - прекрасная девушка, очень увлекательно рассказывает, хорошее чувство юмора. Наш автобус сломался на жаре, не смог продолжать движение, минут через 10 приехал другой автобус, даже более комфортабельный, и мы смогли продолжить экскурсию. Спасибо, все понравилось!
В
Валентина
29 мая 2024
М
Мария
28 мая 2024
Отличная экскурсия)
О
Ольга
27 мая 2024
Экскурсия не особо понравилась, экскурсовод рассказывала монотонно, не увлекательно. За 3,5 часа ни одной технической остановки (сходить в уборную). Отсутствие рекомендаций для туристов (где покушать, где купить сувениры и пр.). Неинтересный и непонятный выбор для остановок для фото и прогулок. Плюсы - зарядка для телефона в автобусе.
О
Ольга
27 мая 2024
В результате впечатлений, полученных от экскурсии, сложился привлекательный облик Калининграда. Гид Надежда излучает любовь к городу и своей работе.
А
Александр
27 мая 2024
Т
Татьяна
26 мая 2024
Очень хорошая экскурсия, замечательный экскурсовод. Спасибо большое.
Д
Дашкова
26 мая 2024
С
Светлана
25 мая 2024
Отличная поездка стал ко много информации о городе. Спасибо большое гиду Ксении, очень интересно проходила экскурсия
Р
Роман
25 мая 2024
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