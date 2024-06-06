Экскурсии на микроавтобусе в Калининграде с гидом по низким ценам

Найдено 27 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Калининграде, цены от 1 250 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Sprinter 2018 года»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Экскурсия проводится на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter или на минивэне Mercedes»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
46 отзывов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или на минивэне Mercedes»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600 за человека
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
«Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia или минивэне Фольксваген Каравелла»
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль или 1300 рублей за микроавтобус (включая водителя) и 300 рублей с человека, детям до 12 бесплатно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Поездка проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Volkkswagen Crafter»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«В зависимости от количества участников в группе поездка проводится на автомобиле, минивэне, автобусе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
«Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«На комфортабельном микроавтобусе мы с вами отправимся в насыщенное путешествие по маленьким, но очень интересным, городкам прибалтийского побережья: Светлогорск, Янтарный и Балтийск»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Калининград - город контрастов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
187 отзывов
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
«*Количество участников можно увеличить до 6 человек, экскурсия будет проводиться на минивэне Тойота Альфард, доплата за каждого следующего путешественника составит 1000 руб»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300 за всё до 4 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
119 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
«На легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Калининград в первый раз
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
32 отзыва
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«На микроавтобусе мерседес-спринтер в мини-группе (до 19 участников)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 550 за человека
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
«На микроавтобусе или легковом автомобиле»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 500 за всё до 3 чел.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
«Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800 за всё до 7 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
«Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле Citroen C4 Picasso или микроавтобусе Ford Transit/Volkswagen Caravelle»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
8 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920 за человека
На автобусе к Куршской косе и Зеленоградску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
726 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Экскурсия проходит на комфортабельном 50-местном автобусе или микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
13881 250 за человека
В мини-группе - на Куршскую косу, в Зеленоградск и замку Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
236 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
«На легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
«Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800 за всё до 7 чел.
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Начало: У места вашего проживания в Калининграде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Экскурсия нам очень понравилась и правда комфортная поездка получилась. Мы ездили с детьми и все прошло максимально комфортно и интересно.
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    Выехали рано утром и успели все посмотреть до толп. Гид Валентина сопровождала очень интересным рассказом практически все время нашей поездки. Очень рекомендую данную экскурсию на Куршскую косу.

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск за один день
    Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
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    его историю, тонкости и интересные истории из жизни людей прошлых лет! Слушать его рассказы одно удовольствие! Также провез нас по самым красивым местам Куршской Косы! Мы получили огромный заряд бодрости, положительных эмоций! Желаем процветания, добра и успехов Эдуарду!

    Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Комфортная поездка на Куршскую косу
    Всё отлично! Ездили с Эдуардом. Продуманный маршрут, чтобы не пересекаться с толпами других туристов. С шутками-прибаутками время пролетело незаметно!
  • К
    Карина
    4 июня 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Комфортная поездка на Куршскую косу
  2. Куршская коса и Зеленоградск за один день
  3. Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
  4. На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
  5. Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 1 250 до 16 985 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 3938 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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