1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
«На новом микроавтобусе (с кондиционером, комфортными креслами и просторным багажником) в группе до 8 человек»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Sprinter 2018 года»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Экскурсия проводится на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter или на минивэне Mercedes»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или на минивэне Mercedes»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
«Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia или минивэне Фольксваген Каравелла»
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«На определённые даты микроавтобус 7 мест может быть уже занят и возможно провести экскурсию на автомобиле до 4 мест, уточняйте пожалуйста в переписке»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль или 1300 рублей за микроавтобус (включая водителя) и 300 рублей с человека, детям до 12 бесплатно»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
«Поездка проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Volkkswagen Crafter»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Поездка проходит на микроавтобусе повышенной комфортности вместимостью до 8 человек»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«В зависимости от количества участников в группе поездка проводится на автомобиле, минивэне, автобусе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
«Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«На комфортабельном микроавтобусе мы с вами отправимся в насыщенное путешествие по маленьким, но очень интересным, городкам прибалтийского побережья: Светлогорск, Янтарный и Балтийск»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
«Экскурсия проходит на легковом автомобиле, минивэне, или автобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
«*Количество участников можно увеличить до 6 человек, экскурсия будет проводиться на минивэне Тойота Альфард, доплата за каждого следующего путешественника составит 1000 руб»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
«На легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Калининград в первый раз
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
Начало: На парковке здания Дома Советов
«На микроавтобусе мерседес-спринтер в мини-группе (до 19 участников)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Экскурсия проходит на современном комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и микрофоном»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
«На микроавтобусе или легковом автомобиле»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
«Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
«Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле Citroen C4 Picasso или микроавтобусе Ford Transit/Volkswagen Caravelle»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Начало: на парковке у Дома советов
«Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе»
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
49003 920₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Экскурсия проходит на комфортабельном 50-местном автобусе или микроавтобусе»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
13881 250₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса и замок Шаакен: экскурсия из Калининграда
Откройте для себя средневековый замок, тайны природы и вкусы Калининградской области в уютной группе
Начало: В центре Калининграда
«На легковом автомобиле или минивэне»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
«Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia или минивэне Volkswagen Caravelle»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Начало: У места вашего проживания в Калининграде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась и правда комфортная поездка получилась. Мы ездили с детьми и все прошло максимально комфортно и интересно.
- ААртем6 июня 2024Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- ННаталья5 июня 2024Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ЕЕлена4 июня 2024Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,
- ССветлана4 июня 2024Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ММихаил4 июня 2024Всё отлично! Ездили с Эдуардом. Продуманный маршрут, чтобы не пересекаться с толпами других туристов. С шутками-прибаутками время пролетело незаметно!
- ККарина4 июня 2024Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На микроавтобусе»
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