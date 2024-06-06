Е Екатерина Комфортная поездка на Куршскую косу читать дальше Выехали рано утром и успели все посмотреть до толп. Гид Валентина сопровождала очень интересным рассказом практически все время нашей поездки. Очень рекомендую данную экскурсию на Куршскую косу. Экскурсия нам очень понравилась и правда комфортная поездка получилась. Мы ездили с детьми и все прошло максимально комфортно и интересно.

А Артем Куршская коса и Зеленоградск за один день Очень доволен поездкой. Организация на высшем уровне, было интересно и не утомительно. Олег - внимательный, опытный гид, хорошо знает регион и свое дело. Учитывает пожелания участников, организовывает обед в ресторане. Рекомендую.

А Ася Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.

Н Наталья Куршская коса и Зеленоградск за один день Спасибо Олегу. Маршрут продуман хорошо, всем было интересно. Незабываемые виды Куршской косы. Небольшое время, проведённое в Зеленоградске, вдохновило на ещё одно посещение этого милого городка. Сами прогуляли целый день

Ю Юлия Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!

Е Елена Комфортная поездка на Куршскую косу читать дальше его историю, тонкости и интересные истории из жизни людей прошлых лет! Слушать его рассказы одно удовольствие! Также провез нас по самым красивым местам Куршской Косы! Мы получили огромный заряд бодрости, положительных эмоций! Желаем процветания, добра и успехов Эдуарду! Посетили Куршскую косу в начале июня 2024 г. Огромная благодарность нашему гиду Эдуарду! Этот человек настолько любит свой родной край,

С Светлана Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.

М Михаил Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе читать дальше то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный! Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите

М Михаил Комфортная поездка на Куршскую косу Всё отлично! Ездили с Эдуардом. Продуманный маршрут, чтобы не пересекаться с толпами других туристов. С шутками-прибаутками время пролетело незаметно!