Новогодние каникулы в Калининградской области

Именно здесь, в Калининградской области, на месте прусского Кенигсберга, начинается Россия. Ваше путешествие

Именно здесь, в Калининградской области, на месте прусского Кенигсберга, начинается Россия. Ваше путешествие в самую западную точку нашей страны предполагает сказочные эмоции.

Древние города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья не оставят равнодушными!
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Новогодние каникулы в Калининградской области
Ближайшие даты:
04
янв
07
янв

Что вас ожидает 🤩

«Маленькая Швейцария»
«Маленькая Швейцария»
Прогуляемся по Светлогорску – признанному туристскому центру на побережье
Куршская коса
Куршская коса
Побываем на легендарной песчаной полосе суши, отделяющей Куршский залив от Балтийского моря
Органный концерт
Органный концерт
Услышим звучание этого удивительного инструмента на мини-концерте
Кёнигсберг
Кёнигсберг
Узнаем историю этого уникального города и увидим все его самые интересные места
Зеленоградск
Зеленоградск
Побываем на уникальном курорте, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями

Программа тура по дням

1 день
Заезд, Светлогорск

Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, трансфер в гостиницу города Светлогорск (за доплату).

Размещение в отеле.

Свободное время.

В 12:00 пешеходная экскурсия по Светлогорску – признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией».

В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите символ города –водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий КИВИН».

Продолжительность экскурсии 2 часа.

Для желающих в 17:00 посещение СПА комплекса «БАДЕН БАДЕН»: 2 чаши с подогретой водой, комплекс из 10 бань, 14 саун, хамам, массажные кабинеты, бассейн с морской водой, открытый бассейн, кофе-бар.

Имеется детская зона.

При себе иметь купальные принадлежности.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Заезд, СветлогорскЗаезд, СветлогорскЗаезд, Светлогорск
2 день
Зеленоградск, Куршская коса

12:00 Экскурсия в Зеленоградск – уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями.

Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску (в прошлом Кранцу) знакомит с достопримечательностями города – водонапорная башня 1905 года постройки, вилла Крелля, аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта, сквер Королевы Луизы, выход на променад.

Переезд на Куршскую косу — Национальный парк, узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря.

Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда.

В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы подниметесь на высокую дюну «Эфа», спуститесь к побережью Балийского моря.

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Зеленоградск, Куршская косаЗеленоградск, Куршская косаЗеленоградск, Куршская коса
3 день
Калининград, мини-концерт органной музыки

В 10:00 обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей города.

Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, уникален своей историей.

Экскурсия знакомит с главными достопримечательностями: площадь Победы, храм Христа Спасителя, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием бывшего Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I, драматический театр, кирха Королевы Луизы – ныне театр кукол, район старых немецких вилл Амалиенау, панорама порта.

Внешний осмотр Кафедрального Собора – памятника архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта.

Прогулка по Рыбной деревне – этнографическому и торгово-ремесленному центру, стилизованному под архитектуру довоенного Кенигсберга.

Квартал, застроенный зданиями в немецком стиле и украшенный бронзовыми фигурами Шкипера с обезьянкой, Трактирщицы, является жемчужиной города, излюбленным местом отдыха горожан и туристов.

В 12:00 посещение мини-концерта органной музыки (за доплату 450 рублей взрслые, 150 рублей школьники).

Продолжительность экскурсии 6 часов.

Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доплату.

Калининград, мини-концерт органной музыкиКалининград, мини-концерт органной музыкиКалининград, мини-концерт органной музыки

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице или апартаментах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб.:
Размещение Завтраки Стоимость
апартаменты не включены 2-х или 3-хместное размещение – 8 920
отель «Старый доктор» включены

1-номестное размещение – 14 620

2-хместное размещение – 9 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице / апартаментах
  • Питание: завтраки, если включены в стоимость проживания
  • Транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение СПА комплекса «Баден Баден» – 1 500 руб. /час.
  • Мини-концерт органной музыки:
  • Взрослые – 450 рублей
  • Пенсионеры – 300 рублей
  • Школьники – 150 рублей
  • Трансфер – 1 500 рублей в одну сторону/машина. Трансфер не является индивидуальным.
  • Стоимость трансфера в ночное время с 00:00 до 6:00 уточняется по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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