Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, трансфер в гостиницу города Светлогорск (за доплату).
Размещение в отеле.
Свободное время.
В 12:00 пешеходная экскурсия по Светлогорску – признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией».
В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите символ города –водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий КИВИН».
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Для желающих в 17:00 посещение СПА комплекса «БАДЕН БАДЕН»: 2 чаши с подогретой водой, комплекс из 10 бань, 14 саун, хамам, массажные кабинеты, бассейн с морской водой, открытый бассейн, кофе-бар.
Имеется детская зона.
При себе иметь купальные принадлежности.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
12:00 Экскурсия в Зеленоградск – уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями.
Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску (в прошлом Кранцу) знакомит с достопримечательностями города – водонапорная башня 1905 года постройки, вилла Крелля, аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта, сквер Королевы Луизы, выход на променад.
Переезд на Куршскую косу — Национальный парк, узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря.
Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда.
В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы подниметесь на высокую дюну «Эфа», спуститесь к побережью Балийского моря.
Продолжительность экскурсии 6 часов.
В 10:00 обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей города.
Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, уникален своей историей.
Экскурсия знакомит с главными достопримечательностями: площадь Победы, храм Христа Спасителя, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием бывшего Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I, драматический театр, кирха Королевы Луизы – ныне театр кукол, район старых немецких вилл Амалиенау, панорама порта.
Внешний осмотр Кафедрального Собора – памятника архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта.
Прогулка по Рыбной деревне – этнографическому и торгово-ремесленному центру, стилизованному под архитектуру довоенного Кенигсберга.
Квартал, застроенный зданиями в немецком стиле и украшенный бронзовыми фигурами Шкипера с обезьянкой, Трактирщицы, является жемчужиной города, излюбленным местом отдыха горожан и туристов.
В 12:00 посещение мини-концерта органной музыки (за доплату 450 рублей взрслые, 150 рублей школьники).
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доплату.
Тур предусматривает проживание в гостинице или апартаментах.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб.:
|Размещение
|Завтраки
|Стоимость
|апартаменты
|не включены
|2-х или 3-хместное размещение – 8 920
|отель «Старый доктор»
|включены
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1-номестное размещение – 14 620
2-хместное размещение – 9 200
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».