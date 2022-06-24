Именно здесь, в Калининградской области, на месте прусского Кенигсберга, начинается Россия. Ваше путешествие в самую западную точку нашей страны предполагает сказочные эмоции. Древние города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья не оставят равнодушными!

Побываем на уникальном курорте, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями

Узнаем историю этого уникального города и увидим все его самые интересные места

Услышим звучание этого удивительного инструмента на мини-концерте

Побываем на легендарной песчаной полосе суши, отделяющей Куршский залив от Балтийского моря

Прогуляемся по Светлогорску – признанному туристскому центру на побережье

Программа тура по дням

1 день Заезд, Светлогорск

Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, трансфер в гостиницу города Светлогорск (за доплату). Размещение в отеле. Свободное время. В 12:00 пешеходная экскурсия по Светлогорску – признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите символ города –водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий КИВИН». Продолжительность экскурсии 2 часа. Для желающих в 17:00 посещение СПА комплекса «БАДЕН БАДЕН»: 2 чаши с подогретой водой, комплекс из 10 бань, 14 саун, хамам, массажные кабинеты, бассейн с морской водой, открытый бассейн, кофе-бар. Имеется детская зона. При себе иметь купальные принадлежности. Возвращение в гостиницу самостоятельно.

2 день Зеленоградск, Куршская коса

12:00 Экскурсия в Зеленоградск – уникальный курорт на берегу Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и грязями. Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску (в прошлом Кранцу) знакомит с достопримечательностями города – водонапорная башня 1905 года постройки, вилла Крелля, аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта, сквер Королевы Луизы, выход на променад. Переезд на Куршскую косу — Национальный парк, узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города Клайпеда. В 2000 году включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы подниметесь на высокую дюну «Эфа», спуститесь к побережью Балийского моря. Продолжительность экскурсии 6 часов.

3 день Калининград, мини-концерт органной музыки