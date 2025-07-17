Хотите создать свой неповторимый аромат и узнать секреты парфюмерии? Тогда приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по изготовлению масляных духов! Вы познакомитесь с историей парфюмерии, узнаете, как правильно сочетать ноты и компоненты, и создадите флакон уникальных масляных духов, которые заберёте с собой!
Описание мастер-класса
Создайте свой уникальный аромат Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по изготовлению масляных духов! Во время мастер-классе вы:
- познакомитесь с историей парфюмерии;
- узнаете, как правильно сочетать ноты и компоненты;
- самостоятельно создадите флакон уникальных масляных духов, которые заберёте с собой! Мы работаем только с с качественными ингредиентами и предоставим вам все необходимое. Мастер-класс подходит для всех — без опыта и специальных знаний.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Напитки
Место начала и завершения?
Торговый квартал Понарт, ул. Судостроительная д. 6/1, 2 этаж
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
