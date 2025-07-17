Мои заказы

Хотите создать свой неповторимый аромат и узнать секреты парфюмерии? Тогда приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по изготовлению масляных духов! Вы познакомитесь с историей парфюмерии, узнаете, как правильно сочетать ноты и компоненты, и создадите флакон уникальных масляных духов, которые заберёте с собой!
5
1 оценка
Описание мастер-класса

Создайте свой уникальный аромат Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по изготовлению масляных духов! Во время мастер-классе вы:

  • познакомитесь с историей парфюмерии;
  • узнаете, как правильно сочетать ноты и компоненты;
  • самостоятельно создадите флакон уникальных масляных духов, которые заберёте с собой! Мы работаем только с с качественными ингредиентами и предоставим вам все необходимое. Мастер-класс подходит для всех — без опыта и специальных знаний.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс
  • Напитки
Место начала и завершения?
Торговый квартал Понарт, ул. Судостроительная д. 6/1, 2 этаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Артём
17 июл 2025

Входит в следующие категории Калининграда

