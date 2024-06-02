В Вера О Кёнигсберге на языке ароматов Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!

И Ирина Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс Мастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банально

Д Дарья Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️

Т Тамара Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!

Н Наталия О Кёнигсберге на языке ароматов 19 мая были у Александра на масте-классе. Окунулись в историю, создали собственные ароматы духов. Приятно побеседовали с профессором, остались довольны. Рекомендуем.

Н Наталья Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта Это лучшая экскурсия

О Ольга О Кёнигсберге на языке ароматов Спасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственного аромата с собственным названием — это отдельное волшебство)))

И Ирина Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс Нам очень понравилось! Интересный опыт. Бали вопросы как это всё не распадется по пути в печь, но ничего не распалось и испеклось как надо. Никто не порезался, хотя такие опасения у меня были.

О Ольга Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта Экскурсия восхитительная!!! Всё прошло на одном дыхании! Множество исторических мест, красивых пейзажей. Успели посмотреть, погулять, подышать морским воздухом. Нашим проводником по этому туру знаний, эмоций, красоты был Владимир. Спасибо ему огромное за полученные эмоции.