1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: на улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера2 июня 2024Спасибо большое Александру за очень интересный рассказ об истории Калининграда и ароматах! Очень рекомендую!
- ИИрина30 мая 2024Мастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банально
- ДДарья29 мая 2024Все было просто отлично! Спасибо большое за экскурсию и приятные впечатления! Рекомендую 100% ☺️
- ТТамара28 мая 2024Очень понравилась экскурсия с гидом Евгением! Интересный рассказчик, который поделился своими обширными знаниями об области с отличной для других регионов России историей и архитектурой. Спасибо за комфортную поездку и яркие впечатления!
- ННаталия21 мая 202419 мая были у Александра на масте-классе. Окунулись в историю, создали собственные ароматы духов. Приятно побеседовали с профессором, остались довольны. Рекомендуем.
- ННаталья19 мая 2024Это лучшая экскурсия
- ООльга8 мая 2024Спасибо большое Александру за интересно проведённый вечер! Необычная обстановка, интересные факты о городе, аромомагия. Создание собственного аромата с собственным названием — это отдельное волшебство)))
- ИИрина7 мая 2024Нам очень понравилось! Интересный опыт. Бали вопросы как это всё не распадется по пути в печь, но ничего не распалось и испеклось как надо. Никто не порезался, хотя такие опасения у меня были.
- ООльга7 мая 2024Экскурсия восхитительная!!! Всё прошло на одном дыхании! Множество исторических мест, красивых пейзажей. Успели посмотреть, погулять, подышать морским воздухом. Нашим проводником по этому туру знаний, эмоций, красоты был Владимир. Спасибо ему огромное за полученные эмоции.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Очень понравился мастер класс! Занятие крайне увлекательное и творческое! Получили огромное удовольствие всей семьей 😃
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мастер-классы»
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