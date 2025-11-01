Мои заказы

Для местных – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Для местных» в Калининграде, цены от 2199 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомство с историей Калининграда на САПе
SUP-прогулки
2.5 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Завтра в 07:30
2 ноя в 07:30
3800 ₽ за человека
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Начало: Калининградское шоссе 6А
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
На велосипеде
На самокатах
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф»
Пешая
2 часа
-
25%
231 отзыв
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
3 ноя в 22:00
5 ноя в 22:00
2199.80 ₽2933 ₽ за человека
Ночная экскурсия по форту № 1 «Штайн»
Пешая
2 часа
-
25%
151 отзыв
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 1 «Штайн»
Начало: Большое Исаково, Московский проспект, съезд 1, 1
4 ноя в 22:00
6 ноя в 22:00
2199.80 ₽2933 ₽ за человека

