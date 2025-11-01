Водная прогулка
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Завтра в 07:30
2 ноя в 07:30
3800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Начало: Калининградское шоссе 6А
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсии по Калининграду на велосипедах и самокатах
Начало: Площадь Победы г. Калининград
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
-
25%
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
3 ноя в 22:00
5 ноя в 22:00
2199.80 ₽
2933 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 24 чел.
Ночная экскурсия по форту № 1 «Штайн»
Начало: Большое Исаково, Московский проспект, съезд 1, 1
4 ноя в 22:00
6 ноя в 22:00
2199.80 ₽
2933 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для местных»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в октябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Для местных" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2199 до 5500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 395 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Калининграде на 2025 год для местных, 395 ⭐ отзывов, цены от 2199₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь