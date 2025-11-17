Мои заказы

Парфюмерный мастер-класс в Калининграде

Почувствовать себя парфюмером и создать аромат, который расскажет вашу историю
Вы погрузитесь в завораживающий мир ароматов и тайн парфюмерного искусства.

Узнаете, как запахи формировали историю и моду разных эпох, что вдохновляло Клеопатру и Наполеона и почему именно Франция стала ароматной столицей мира.

Под руководством опытного парфюмера научитесь чувствовать и сочетать ноты, разберётесь в структуре аромата и создадите свой собственный.
5
1 отзыв
Описание мастер-класса

  • Вы познакомитесь с историей парфюмерии.
  • Узнаете, кто был первым в мире парфюмером и химиком и на какую корону он работал.
  • Откроете большой секрет: почему Франция стала центром парфюмерии, хотя её настоящая родина — совсем другая страна.
  • Выясните, почему Клеопатра могла покорить сердца одним лишь запахом и как Наполеон выбирал свой парфюм.
  • Рассмотрите эпохи сквозь призму парфюмерии.
  • Поймёте, что такое ольфакторная пирамида, как правильно сочетать ноты и компоненты.
  • Послушаете легендарные парфюмерные ингредиенты.
  • Самостоятельно создадите аромат, уникальный, как ваша личность. А может, это будет аромат королевы или героя любимого фильма.

Организационные детали

  • Возраст участников: 10+.
  • Все материалы предоставляются.
  • Программу для вас проведу я или другой мастер из моей команды.

в среду в 17:00, в субботу в 12:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В торговом квартале Понарт
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Калининграде
Я коренная калининградка. Инженер-биотехнолог, кандидат технических наук. Основатель бренда локальных ароматов, парфюмер, разработчик рецептур натуральной косметики. Доступно и весело расскажу о сложных вещах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
17 ноя 2025
посетил мк по созданию духов
я в восторге! помните это классное чувство исследования, когда в детстве смешиваешь разные жижы в надежде получить что-то уникальное? этот мастер класс как раз про это!
ведущей отдельная благодарность. очень непринужденно рассказывала про процесс, было очень уютно
в общем, рекомендую!

Входит в следующие категории Калининграда

