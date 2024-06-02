Развлечения в Калининграде

Найдено 11 экскурсий в категории «Развлечения» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
«В завершение вы посетите 3 любых аттракциона парка, кроме катка и картинга — предварительно я расскажу о самых интересных»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
114 отзывов
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Семейная прогулка по Калининграду
Кёнигсбергские гномики, интерактивный музей-квартира и легендарный зоопарк
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 4 чел.
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
История и аттракционы Обертайха, Верхнего пруда
Начало: Калининград, Озерный проезд, 2
«В этой прогулке по старинному району мы совместили познавательную экскурсию и яркое развлечение в современном парке аттракционов»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Калининград: довоенный и современный
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много новой и интересной информации получили. Калининград открылся с другой стороны.
    Очень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, многоОчень рекомендую обзорную экскурсию по Калининграду в качестве первого знакомства с городом. Андрей замечательный рассказчик, много
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    Прекрасный экскурсовод! По моей просьбе адаптировала экскурсию для 6-летней дочки. Нам очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
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    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    В гости к хомлинам - на велосипеде
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
    Здравствуйте! Хочется поделиться впечатлениями… все очень понравилось,гид-удивительная женщина,много знаний,интересных фактов,браво!!!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
    Чудесная экскурсия, запомнилась и детям, и взрослым - от 5 до 45)) Информация, конечно, рассчитана больше на взрослую аудиторию. Но
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    очаровательная Юлия Сергеевна нашла подход и к нашей самой маленькой участнице - за что отдельное огромное спасибо! Влюбились в Калининград ещё больше. Спасибо Юлии за подаренные эмоции и полученную информацию об этом чудесном городе! За историей города только к Юлии)

  • I
    Irina
    20 мая 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Спасибо прекрасному гиду Юлии за возможность ощутить атмосферу города! Замечательная экскурсия!
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
    Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод владеет материалом, грамотно и интересно его излагает. Сама живу в Калининградской области, но узнала много новых фактов об истории города и его персоналий. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
  2. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  3. История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
  4. Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
  5. Семейная прогулка по Калининграду
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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