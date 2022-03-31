Прилетаем в Калининград, размещаемся во FridayCenter до 15:00.
На брифинге знакомимся с организаторами и коллегами.
Отправляемся на прогулку по Калининграду.
Изучаем старинные немецкие улочки, любуемся удивительной архитектурой.
Затем первая лекция: основы построения кадра, свет и цвет, фотооптика.
Вечером – приветственный ужин, знакомимся ближе и делимся первыми впечатлениями.
До рассвета выезжаем на утреннюю съёмку.
Нас ждет Куршская коса – огромный Национальный парк.
Увидим нетронутые песчаные дюны, дикие леса, море и залив.
Вернемся во FridayCenter к завтраку, после – отдохнем и восстановим силы.
До обеда – работа с тренером, анализ утренней съёмки.
После обеда – самостоятельный разбор фотографий.
Выезжаем на вечернюю съёмку в Зеленоградск.
Гуляем по немецкому курортному городу, погружаемся в историю Кранца.
Наслаждаемся черепичными крышами города кошек, гуляем по паркам и секретным улицам.
Снимаем шикарное морское побережье и греемся глинтвейном.
На ужин возвращаемся во FridayCenter.
Завтракаем и приступаем к работе с тренером: анализируем вечернюю съёмку в Зеленоградске.
Продолжаем разбирать фотографии самостоятельно.
После обеда – выезд в Светлогорск.
Гуляем по элитному курорту Восточной Пруссии.
По дороге снимаем сказочные виллы, крутые обрывы и хвойные леса.
Переезжаем на мыс Гвардейский.
Перед нами захватывающие пейзажи Балтийского моря, дикий пляж и лебеди.
Возвращаемся на ужин во FridayCenter.
Вечером вместе с тренером разбираем фотографии и обсуждаем съемку.
Выезжаем снимать городские пейзажи Калининграда на рассвете.
Завтракаем во FridayCenter и отдыхаем.
До обеда вместе с тренером разбираем утреннюю съёмку.
После обеда – финальная лекция: творчество в фотографии и развитие личного потенциала.
Вечером (после 16:00) собираемся, прощаемся и выезжаем из номеров.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».