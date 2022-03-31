PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области

Наш крутой и яркий фототур для новичков и продолжающих - обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела

5
1 отзыв
Наш крутой и яркий фототур для новичков и продолжающих – обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела.

Прокачка новичков до продвинутого уровня, съемки в различных локациях и увлекательные лекции в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
PHOTO SMENA. Фототур и экскурсии по Калининградской области
Ближайшие даты:
14
апр

Что вас ожидает 🤩

Увлекательные лекции
Увлекательные лекции
Узнаем основы построения кадра, свет и цвет, фотооптика, а также проведем разбор каждой съемки
Невероятный рассвет
Невероятный рассвет
Встретим запоминающийся рассвет на Куршской косе и поснимаем в этом удивительном месте под грамотным руководством
Вечерняя съёмка в Зеленоградске
Вечерняя съёмка в Зеленоградске
Проникнемся очарованием немецкого курортного города и погрузимся в историю Кранца
Мыс Гвардейский
Мыс Гвардейский
Запечатлим захватывающие пейзажи Балтийского моря, дикий пляж и лебедей
Тренер-мультиэксперт
Тренер-мультиэксперт
Будем снимать под чутким руководством надежного наставника, пейзажиста, анималиста и travel-фотографа

Программа тура по дням

1 день
Знакомство, прогулка по Калининграду, первая лекция

Прилетаем в Калининград, размещаемся во FridayCenter до 15:00.

На брифинге знакомимся с организаторами и коллегами.

Отправляемся на прогулку по Калининграду.

Изучаем старинные немецкие улочки, любуемся удивительной архитектурой.

Затем первая лекция: основы построения кадра, свет и цвет, фотооптика.

Вечером – приветственный ужин, знакомимся ближе и делимся первыми впечатлениями.

Знакомство, прогулка по Калининграду, первая лекцияЗнакомство, прогулка по Калининграду, первая лекцияЗнакомство, прогулка по Калининграду, первая лекцияЗнакомство, прогулка по Калининграду, первая лекция
2 день
Утренняя съёмка на Куршской косе, Зеленоградск

До рассвета выезжаем на утреннюю съёмку.

Нас ждет Куршская коса – огромный Национальный парк.

Увидим нетронутые песчаные дюны, дикие леса, море и залив.

Вернемся во FridayCenter к завтраку, после – отдохнем и восстановим силы.

До обеда – работа с тренером, анализ утренней съёмки.

После обеда – самостоятельный разбор фотографий.

Выезжаем на вечернюю съёмку в Зеленоградск.

Гуляем по немецкому курортному городу, погружаемся в историю Кранца.

Наслаждаемся черепичными крышами города кошек, гуляем по паркам и секретным улицам.

Снимаем шикарное морское побережье и греемся глинтвейном.

На ужин возвращаемся во FridayCenter.

Утренняя съёмка на Куршской косе, ЗеленоградскУтренняя съёмка на Куршской косе, ЗеленоградскУтренняя съёмка на Куршской косе, ЗеленоградскУтренняя съёмка на Куршской косе, Зеленоградск
3 день
Светлогорск, съемка на мысе Гвардейский

Завтракаем и приступаем к работе с тренером: анализируем вечернюю съёмку в Зеленоградске.

Продолжаем разбирать фотографии самостоятельно.

После обеда – выезд в Светлогорск.

Гуляем по элитному курорту Восточной Пруссии.

По дороге снимаем сказочные виллы, крутые обрывы и хвойные леса.

Переезжаем на мыс Гвардейский.

Перед нами захватывающие пейзажи Балтийского моря, дикий пляж и лебеди.

Возвращаемся на ужин во FridayCenter.

Вечером вместе с тренером разбираем фотографии и обсуждаем съемку.

Светлогорск, съемка на мысе ГвардейскийСветлогорск, съемка на мысе ГвардейскийСветлогорск, съемка на мысе ГвардейскийСветлогорск, съемка на мысе Гвардейский
4 день
Съемки в Калининграде, финальная лекция, отъезд

Выезжаем снимать городские пейзажи Калининграда на рассвете.

Завтракаем во FridayCenter и отдыхаем.

До обеда вместе с тренером разбираем утреннюю съёмку.

После обеда – финальная лекция: творчество в фотографии и развитие личного потенциала.

Вечером (после 16:00) собираемся, прощаемся и выезжаем из номеров.

Съемки в Калининграде, финальная лекция, отъездСъемки в Калининграде, финальная лекция, отъездСъемки в Калининграде, финальная лекция, отъездСъемки в Калининграде, финальная лекция, отъезд

Проживание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обучение фотографии с тренером по программе (теория и практика)
  • Съемка в Калининграде
  • Съемка на Куршской косе
  • Съемка в Зеленоградске
  • Съемка в Заостровье
  • Проживание, отдельный номер
  • Трёхразовое питание
  • Снэкбар 24/7
  • Посещение бассейна
  • Посещения спортзала
  • Прогулка по Калининграду с гидом
  • Прогулка по Зеленоградску с гидом
  • Прогулка по Светлогорску с гидом
  • Переезды согласно программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Верхняя одежда по погоде
  • Комплект футболок на 4 дня
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе проживания
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Личная аптечка
  • Для участия необходим свой фотоаппарат
  • По желанию можете взять с собой: штатив, широкоугольный объектив 16х24, портретный объектив 85х200 и ноутбук с фоторедактором
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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