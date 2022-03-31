Наш крутой и яркий фототур для новичков и продолжающих – обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела.



Прокачка новичков до продвинутого уровня, съемки в различных локациях и увлекательные лекции в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.